Медведев о поздравлении «Краснодара» с титулом на сайте: «Узнаете, что такое «жить по-новому», уже с первого тура. Смены стратегии не будет, она у «Зенита» одна – победная»
Александр Медведев высказался о необычном поздравлении «Краснодара» с титулом.
Сообщение, опубликованное на сайте петербуржцев в мае, было нетрадиционным для клуба по стилю и содержало ряд ошибок.
– Узнаете, что такое «жить по-новому», уже с первого тура нового сезона.
– Изменение стратегии?
– Нет, никакой смены клубной стратегии не будет. Стратегия у «Зенита» одна – победная, – отметил председатель правления клуба.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
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