Роналду о 1200 матчах за карьеру: «Вот это путешествие! Но мы еще не закончили»

Криштиану Роналду рад, что провел 1200 матчей за карьеру.

Этой отметки форвард « » достиг, приняв участие в матче с « » (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии. Он отметился голом и результативным пасом в этой игре.

«Еще три очка!

Я благодарен всем партнерам, которые помогли мне добраться до 1200-го матча.

Вот это путешествие! Но мы еще не закончили», – написал 38-летний футболист.

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