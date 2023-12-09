Роналду о 1200 матчах за карьеру: «Вот это путешествие! Но мы еще не закончили»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рад, что провел 1200 матчей за карьеру.

Этой отметки форвард «Аль-Насра» достиг, приняв участие в матче с «Аль-Риядом» (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии. Он отметился голом и результативным пасом в этой игре.

«Еще три очка!

Я благодарен всем партнерам, которые помогли мне добраться до 1200-го матча.

Вот это путешествие! Но мы еще не закончили», – написал 38-летний футболист.

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37 комментариев
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меси после 20 подаренных ЗМ: «Вот это путешествие!
Но мы еще не закончили»
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Величайший в истории
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В-четвертых - тому же Аль-Хилялу он уже забивал (дубль), в прошлом матче был микроскопический оффсайд (предлагаю поставить стоп-кадр и попробовать понять, был ли он там, с учетом коррекции перспективы), + отмененный гол после его передачи. Такие ситуации это дело случая - условно Мане промедлил на микросекунду с передачей, и вот тебе уже офсайд (изначально Рон не был в офсайде, в момент передачи совершил рывок - и там уже хз).
Так что забивает он там вообще-то всем клубам.
Если вы хотите использовать этот аргумент, то должны помнить, что Месси в лиге 1 около 80% г+п сделал против команд из самого дна таблицы)) тут была статистика где-то, можете поискать. А в матчах с Баварией и Реалом (единственные 2 значимых матча за псж) - провалил полностью.
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ну, в принципе, 175 до Шилтона, как раз года 3 его поиграет, съездит на ЧМ26, и можно на пенсию в 42.
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Во-вторых, Криш в этой лиге как бомбардир соревнуется с другими игроками - Бензема, Мане, Малком и пр. Так где же их запредельная стата, если всё так просто? Выходит, что логика, что там чемп уровня вашего двора вообще не бьется с реальностью.
В-третьих, клуб из СА доходил до финала клубного ЧМ, по пути обыграв клуб из Бразильской лиги, и проиграв в финале Реалу 5-3. Что-то уже слишком хорошо для клуба из дворовой лиги, не находите?
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Ответ Антон Фалафель
Караван Криша 🐫🐫🐫
Караван песси 👨‍❤️‍👨
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Шмесси стопчется до подошвы если столько сыграет.
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Фантастика. Непревзойденный.
Вечно мессифилы будут сравнивать его с карликом. Чем они и занимаются всегда. Хотя Рон его в 2018 году превзошел во всем.
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Ответ Александр Северный
Комментарий удален пользователем
Роналду забил 11 голов Люксембургу - это меньше, чем «Барселоне» - 18 только за «Мадрид», плюс еще за «Юве» ей дубль оформил)
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Ответ Капибарбер
с пенальти, но ты об этом не скажешь 🤡🤡
Благодаря пенальти некоторые ЧМ выигрывают, а потом и ЗМ )))
Сколько голов у Роналду с пенальти «Барселоне»?
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Ответ Капибарбер
этот балабол напоминает Дзюбу после побед над середняками, где был этот "топарь" после унижения от прямого конкурента 0-3?
под юбкой у Моргана)
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Комментарий удален пользователем
Ща прибегут хейтеры с вымышленными рейтингами силы лиг (ниразу никто не скинул ссылку на официальный сайт фифа с рейтингом лиг, но у них в голове он существует). Объективно сравнить силу лиг из разных континентов невозможно, просто недостаточная выборка по матчам (если хейтеры в принципе понимают такие вещи).
Но, есть разные скоринги сил лиг на основе средней оценки уровня игроков (не стоимости, а именно оценки навыков), там играющих, и СА по этому показателю где-то на 16-17 месте, это не топ, конечно, но и далеко не топ-40+ вообще.
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меськино пво в виде ригоберки уже работает по полной 🤣
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Александр Северный
Комментарий удален пользователем
ух ты. собираешься туда? молодец.
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Ответ Капибарбер
этот балабол напоминает Дзюбу после побед над середняками, где был этот "топарь" после унижения от прямого конкурента 0-3?
Плакал вместе с ромкой и артемкой:)
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