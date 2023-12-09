Роналду о 1200 матчах за карьеру: «Вот это путешествие! Но мы еще не закончили»
Криштиану Роналду рад, что провел 1200 матчей за карьеру.
Этой отметки форвард «Аль-Насра» достиг, приняв участие в матче с «Аль-Риядом» (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии. Он отметился голом и результативным пасом в этой игре.
«Еще три очка!
Я благодарен всем партнерам, которые помогли мне добраться до 1200-го матча.
Вот это путешествие! Но мы еще не закончили», – написал 38-летний футболист.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Но мы еще не закончили»
Так что забивает он там вообще-то всем клубам.
Если вы хотите использовать этот аргумент, то должны помнить, что Месси в лиге 1 около 80% г+п сделал против команд из самого дна таблицы)) тут была статистика где-то, можете поискать. А в матчах с Баварией и Реалом (единственные 2 значимых матча за псж) - провалил полностью.
В-третьих, клуб из СА доходил до финала клубного ЧМ, по пути обыграв клуб из Бразильской лиги, и проиграв в финале Реалу 5-3. Что-то уже слишком хорошо для клуба из дворовой лиги, не находите?
Вечно мессифилы будут сравнивать его с карликом. Чем они и занимаются всегда. Хотя Рон его в 2018 году превзошел во всем.
Сколько голов у Роналду с пенальти «Барселоне»?
Но, есть разные скоринги сил лиг на основе средней оценки уровня игроков (не стоимости, а именно оценки навыков), там играющих, и СА по этому показателю где-то на 16-17 месте, это не топ, конечно, но и далеко не топ-40+ вообще.