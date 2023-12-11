Гурцкая о Сперцяне: «Хватит ли сил сказать «Ювентусу» «Подождите полгода»? Может, такого предложения не будет больше никогда»

– Сперцян дал неоднозначный ответ на вопрос о его будущем (не исключил, что останется в « » после зимнего трансферного окна – Sports.ru).



– От окружения я понимаю, что он и летом готов был к отъезду, и сейчас.

– Он обещал, что без трофея не уйдет.

– Он пока никуда и не ушел. Мне кажется, все будет зависеть от того, кто его позовет.

Пофантазируем: придет предложение от « ». Хватит ли у парня сил сказать им «Подождите полгода»? Может быть, такого предложения не будет больше никогда.

Если его позовет « » или « », наверное, он откажет.

– Его не отпустят. Скажут: «Давай доиграем сезон».

– Наверное, будут стараться не отпустить, но таких игроков ломать через колено тяжело, – сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

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