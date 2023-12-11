Гурцкая о Сперцяне: «Хватит ли сил сказать «Ювентусу» «Подождите полгода»? Может, такого предложения не будет больше никогда»

Теги Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Специя Краснодар Сассуоло Эдуард Сперцян Тимур Гурцкая Футбол

– Сперцян дал неоднозначный ответ на вопрос о его будущем (не исключил, что останется в «Краснодаре» после зимнего трансферного окна – Sports.ru).

– От окружения Сперцяна я понимаю, что он и летом готов был к отъезду, и сейчас.

– Он обещал, что без трофея не уйдет.

– Он пока никуда и не ушел. Мне кажется, все будет зависеть от того, кто его позовет.

Пофантазируем: придет предложение от «Ювентуса». Хватит ли у парня сил сказать им «Подождите полгода»? Может быть, такого предложения не будет больше никогда.

Если его позовет «Специя» или «Сассуоло», наверное, он откажет.

– Его не отпустят. Скажут: «Давай доиграем сезон».

– Наверное, будут стараться не отпустить, но таких игроков ломать через колено тяжело, – сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Aleksandr Danilov
Если зовёт Юве надо идти пешком. Эти титулы РПЛ Краснодара забудут через 2 года, как и титулы Рубина, а играть за Юве это круто. Будянский не даст соврать
А Будянский играл за Юве?
5 или 6 сезонов на лавочке, выпускали 2 раза на замену.
Разве это можно назвать игрой?
+3
0
+3
в Специи тоже не стоит отказывать.
+2
-1
+1
Нет никакого колена, и нет никакого Ювентуса. Надо ехать куда позовут. Такова реальность.
0
0
0
Если Ювентус надо идти, там и заиграть сходу можно, минус погба и Фаджоли. Но Краснодар жалко будет конечно
0
0
0
Такие предложения нужно очень внимательно, зряче рассматривать, нельзя переходить вслепую, заметил Гурцкая
0
0
0
в Ювентус сначала бы диск с видеонарезкой отправить... или видеокассету? крч, Лёху Сапогова надо спросить, как правильно, чтоб с уважением
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий