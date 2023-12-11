Эдуард Сперцян высказался о победном голе «Краснодара» в матче против ЦСКА.

«Быки» одержали победу со счетом 1:0 в 18-м туре Мир РПЛ, забив победный гол на 90-й минуте. быстро разыграл угловой, отдав пас низом на набежавшего , которого никто из игроков не успел накрыть, и 21-летний хавбек «Краснодара» пробил Игоря Акинфеева, ударив в ближний угол.

«Можно ли сравнить наш гол с тем, который забил «Ливерпуль» в ворота «Барселоны»? Думаю, да.

Это не было спонтанным решением или репетицией на тренировке. Я просто увидел Никиту и сразу же покатил ему мяч. Считаю, что наша версия лучше, чем у «Ливерпуля» с Трентом», – сказал Сперцян.

После 18 проведенных туров Мир «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков.

Ивич о голе «Краснодара» на 90-й: «Я просил Сперцяна подать, но он сделал ровно наоборот, и мы забили. Самый умный игрок, что еще можно сказать?»

Вау, угловой как у Трента! «Краснодар» забил на 90-й и стал зимним чемпионом!

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