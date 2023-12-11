Сперцян про гол «Краснодара» в матче с ЦСКА: «Наша версия лучше, чем у «Ливерпуля» с Трентом»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар Эдуард Сперцян Никита Кривцов Футбол

Эдуард Сперцян высказался о победном голе «Краснодара» в матче против ЦСКА.

«Быки» одержали победу со счетом 1:0 в 18-м туре Мир РПЛ, забив победный гол на 90-й минуте. Эдуард Сперцян быстро разыграл угловой, отдав пас низом на набежавшего Никиту Кривцова, которого никто из игроков ЦСКА не успел накрыть, и 21-летний хавбек «Краснодара» пробил Игоря Акинфеева, ударив в ближний угол.

«Можно ли сравнить наш гол с тем, который забил «Ливерпуль» в ворота «Барселоны»? Думаю, да.

Это не было спонтанным решением или репетицией на тренировке. Я просто увидел Никиту и сразу же покатил ему мяч. Считаю, что наша версия лучше, чем у «Ливерпуля» с Трентом», – сказал Сперцян. 

После 18 проведенных туров Мир РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. 

Ивич о голе «Краснодара» на 90-й: «Я просил Сперцяна подать, но он сделал ровно наоборот, и мы забили. Самый умный игрок, что еще можно сказать?»

Вау, угловой как у Трента! «Краснодар» забил на 90-й и стал зимним чемпионом!

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8 комментариев
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"Это не было спонтанным решением или репетицией на тренировке. Я просто увидел Никиту и сразу же покатил ему мяч."
Но ведь это и есть определение спонтанного решения...
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Да и забит в великой лиге приколов, а не в чушпанской ЛЧ
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ну не, тот гол и по внезапности и важности получше будет. Но это прекрасно, что в нашем огородном чемпионате есть место для таких маленьких шедевров
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Отличный гол👍
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Празднование было огонь
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Ну нет Эдик, ни один дубликат не может быть лучше Оригинала.
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Ответ Red Scouser
Ну нет Эдик, ни один дубликат не может быть лучше Оригинала.
А почему это дубликат?
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