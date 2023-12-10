«Карабах» – «Хэкен» прогноз, коэффициенты и ставки на матч 14.12.2023, Лига Европы

В четверг, 14 декабря 2023 года, «Карабах» и «Хэкен» сыграют в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет на «Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова» и начнется в 20:45 по московскому времени.

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Наш прогноз – победа «Карабаха» (1.36).

Хозяева занимают вторую строчку в турнирной таблице и ведут борьбу с «Молде» за выход в плей-офф, а вот «Хэкен» – явный аутсайдер квартета H. Наш проноз на матч «Карабах» – «Хэкен» поможет сделать осмысленную ставку на эту игру.

«Карабах»

«Карабах» занимает второе место в группе H с 7 очками после 5 сыгранных матчей. Команда отстает от лидирующего «Байера» на 8 очков. Азербайджанский клуб выиграл 2 матча Лиги Европы, в одной встрече сыграл вничью и потерпел два поражения. Команда забила пять голов и пропустила восемь мячей. Отметим, «Карабах» идет вторым номинально – команда имеет равное количество очков с норвежским «Мольде».

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

08.12.2023 « Сумгаит» – «Карабах» 1:0;

– «Карабах» 1:0; 04.12.2023 «Карабах» – «Габала» 3:0;

– «Габала» 3:0; 30.11.2023 «Молде» – «Карабах» 2:2;

24.11.2023 «Сабах Баку» – «Карабах» 1:2;

1:2; 12.11.2023 «Карабах» – «Сабаил» 3:1.

Лучший бомбардир команды – Жуниньо. Игрок в 26 матчах команд наколотил 15 голов. На втором месте Леандро Андраде с 9 голами в 29 матчах, а на третьем – Яссин Бензья. Алжирец забил 7 голов в 25 играх.

Лмдер по голевым передачам – Абделла Зубир. У француза три ассиста в 29 матчах, на втором месте Амилду Кейта с двумя результативными пасами в 25 встречах, а на третьей строчке – Ясиин Бензья с двумя ассистами в 25 матчах.

Отдельно отметим выступление Андрея Лунева. Российский голкипер, арендованный «Карабахом» у «Байера», провел за команду семь матчей в которых пропустил шесть голов.

Ориентировочный состав на матч:

Андрей Лунёв,

Марко Вешович,

Бадави Гусейнов (c),

Бахлул Мустафазаде,

Турал Байрамов,

Элвин Джафаркулиев,

Марко Янкович,

Абделла Зубир,

Леандро Андраде,

Жулио Роман,

Жуниньо.

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«Хэкен»

«Хэкен» занимает четвертое место в группе H. Команда в пяти играх Лиги Европы не набрала ни одного очка. Отметим, коллектив забил четыре гола и пропустил 15 мячей. В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

07.12.2023: «ХИК» – «Хэкен» 4:3;

– «Хэкен» 4:3; 30.11.2023: «Хэкен» – «Байер» 0:2;

0:2; 24.11.2023: «Хэкен» – «Конгсвингер» 2:1;

– «Конгсвингер» 2:1; 12.11.2023: «Броммапойкарна» – «Хэкен» 2:1;

– «Хэкен» 2:1; 09.11.2023: «Хэкен» – «Молде» 1:3.

Лучший бомбардир команды – Бени Адама Траоре. Ивуариец забил 12 голов в 14 встречах. Отметим, четыре гола игрок забил с пенальти. На втором месте Сонко с 35 голами в 11 матчах, а на третьем – Ибрагим Садик с 10 голами в 18 играх. Ганец два гола забил с пенальти.

Лидер по голевым пасам «Хэкена» – Микель Рюгор Йенсен. Датчанин в 42 матчах отдал 16 ассистов, на втором месте Сэмуел Густафсон с 9 ассистами в 42 матчах, а на третьем Ларс Ларсенс 6 результативными передачами в 12 играх.

Ориентировочный состав на игру:

Абрахамссон;

Ховланд;

Густафсон (c);

Йенсен;

Ходжич;

Дабо;

Хрстич;

Тотланд;

Сонко;.

Ромео;

Янссон.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Карабах» – «Хэкен»

Команды уже встречались в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. «Карабах» в гостях победил с минимальным счетом 1:0. Гол на свой счет в той встрече записал Жуниньо, а Бензья отдал ассист.

Аналитики букмекерской конторы «Бетбум» видят фаворитом «Карабах». На победу азербайджанской команды дают коэффициент 1.36, ничья оценивается в 5.76, а победа «Хэкена» в 9.20. Отметим, букмекер считает, что в матче будет забито больше 2.5 голов – коэфф на ТБ 2.5 составляет 1.50.

Мы поставим просто на исход. Наш прогноз – победа «Карабаха» (1.36).

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