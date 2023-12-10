Виктория Пльзень — Астана: прогноз на матч 14 декабря 2023, Лига конференций

13 декабря завершается групповой этап Лиги конференций. В квартете С известен обладатель первого места, который выйдет в 1/8 финала турнира. За место в 1/16 финала сражаются сразу три команды. В рамках тура сыграет лидер квартета «Виктория Пльзень» и «Астана», занимающая третью строчку. Игра пройдет в чешском городе Пльзень на поле стадиона «Дусан Арена». Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

Чешский клуб выиграл все матчи на групповой стадии с общим счетом 6:1. С 15 очками команда гарантировала себе место в плей-офф турнира. В активе «Астаны» одна победа, одна ничья и три поражения. Разница голов 4:10. Представитель Казахстана пропустил больше всех в группе. С 4 очками команда на третьем месте в квартете. Чтобы подняться на второе место «Астане» необходимо обыгрывать лидера группы и ждать победы «Балкани» над «Динамо» Загреб. Любой другой расклад оставит казахстанскую команду без плей-офф.

Игра первого круга завершилась волевой победой «Виктории». Гостевая победа со счетом 2:1. Все три гола были забиты во втором тайме с 51 по 56 минуту. В составе «Астаны» забил Марин Томасов, за чешский клуб голами отметились Томаш Хоры и Ян Копиц. Больше команда на международной арене не пересекались.

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Рекомендованная ставка: гол «Астаны», ТБ2,5, победа «Виктории Пльзень», «обе забьют — да».

Виктория Пльзень

В рамках 18 тура чемпионата Чехии «Виктория» разгромила 5:0 «Динамо» Ческе-Будеёвице на домашней арене. Уже два гола были забиты к 22 минуте встречи. Голами отметились Эрик Йирка и Ян Климент. Во втором тайме голы на счету Робина Гранача, Джона Москеры и Павла Бучи. Последний забил на четвертой компенсированной минуте. Гранач отличился на 55, а Москера на 85 минутах.

В Фортуна Лиге «Виктория» только на четвертом месте. В 17 играх турнира у команды 10 побед, 2 ничьи и 5 поражения. Разница голов 42:24. Результативнее играет только лидер турнира пражская «Спарта» — 45 мячей.

Результаты «Виктории Пльзень» в пяти играх:

Фортуна Лига, «Виктория Пльзень» — «Динамо» Ческе-Будеёвице 5:0;

Фортуна Лига, «Млада Болеслав» — «Виктория Пльзень» 1:3;

Лига конференций, «Балкани» — «Виктория Пльзень» 0:1;

Фортуна Лига, «Градец-Кралове» — «Виктория Пльзень» 1:1;

Кубок Чехии, «Сигма» — «Виктория Пльзень» 1:3.

В 10 официальных встречах у чешского клуба семь побед, одна ничья и два поражения. Разница голов 18:9. На домашней арене у команды восемь побед и два поражения. Разница голов 24:9.

Интересные статистические факты по игре «Виктории Пльзень»:

Самые результативные игроки команды в Лиге конференций: Томаш Хоры 4+1, Рафиу Дуросинми 3+0, Лукаш Калвах 2+1, Ибрагим Траоре 2+0, Ян Копиц 2+0;

Самые результативные игроки в сезоне: Рафиу Дуросинми 9+5, Павел Шулц 11+1, Томаш Хоры 7+2, Лукаш Калвах 3+5, Эрик Йирка 6+1;

«Виктория Пльзень» не проигрывает в текущем сезоне в Лиге конференций: 10 побед и 1 ничья;

Команда победила в основное время в 7 из 8 домашних встречах в турнире;

Не больше 2 голов забивается в 4 из 5 играх команды в Лиге конференций;

В 9 из 10 матчах в турнире забито не больше 3 голов;

«Виктория Пльзень» победила в 10 играх в турнире;

Команда выиграла второй тайм в 5 играх;

В 5 матчах «Виктория Пльзень» забивает во втором тайме.

Команда проиграла 2 из 4 домашних матчей.

Под вопросом участие в матче форварда Матея Выдры, защитника Вацлава Емелька и вингера Эрика Йирки.

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Астана

Последний официальный матч «Астана» провела 30 ноября. Команда дома проиграла «Динамо» Загреб со счетом 0:2. Оба голы были пропущены во втором тайме. На 48 минуте отличился Габриэл Видович. На 79 минуте забил Такуро Канеко. С 73 минуты «Астана» играла в меньшинстве. За две желтые карточки, полученные на 59 и 73 минутах, был удален Душан Йованчич.

В Казахстане уже завершился национальный чемпионат. «Астана» заняла второе место с 53 очками, отстав от чемпиона на пять очков. В 26 играх турнира у «Астаны» 16 побед, 5 ничьи и 5 поражений. Разница голов 36:24. Годом ранее команда также набрала 53 очка в сезоне, но этого хватило для чемпионского титула.

Результаты «Астаны» в пяти последних встречах:

Лига конференций, «Астана» — «Динамо» Загреб 0:2;

Лига конференций, «Астана» — «Балкани» 0:0;

Премьер-лига, «Шахтер» Караганда — «Астана» 1:1;

Лига конференций, «Балкани» — «Астана» 1:2;

Премьер-лига, «Астана» — «Жетысу» 2:1.

На официальном уровне у команды четыре победы, две ничьи и четыре поражения в 10 встречах. Разница голов 14:17. В гостевых матчах у «Астаны» две победы, две ничьи и шесть поражений. Разница голов 8:22.

Интересные статические факты по игре «Астаны» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Лиге конференций: Марин Томасов 2+1, Камо Оганесян 2+0, Абзал Бейсбеков 1+0, Степан Лончар 1+0, Макс Эбонг 0+1;

Самые результативные игроки в Премьер-лиге: Абат Аймбетов 8+3, Марин Томасов 6+4, Дембо Дарбо 5+1, Тимур Досмагамбетов 3+2, Фабьен Оурега 1+3;

«Астана» не проиграла в 3 из 4 гостевых матчах;

«Астана» пропускает в 14 гостевых встречах;

В Лиге конференций у команды нет побед в 5 из 6 встречах;

«Астана» без побед в 5 из 6 гостевых матчах в турнире;

В 5 из 6 гостевых играх в Лиге конференций забивали обе команды;

«Астана» пропускает в 6 гостевых встречах в турнире.

Матч с «Викторией» пропустит Душан Йованчичи из-за дисквалификации. Под вопросом участие в матче вингера Фабьена Оуреги.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций Виктория Пльзень — Астана

Хозяева получили статус фаворита домашнего матча. «Виктория Пльзень» выиграла все пять матчей на групповой стадии турнира. С учетом игр квалификации у чешского коллектива ничья в первой встрече и затем серия из 10 побед в турнире.

Коэффициенты на матч «Виктория Пльзень» — «Астана» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Виктории Пльзень» — 1,71;

Ничья — 3,90;

Победа «Астаны» — 5,07;

ТБ2,5 — 1,79;

ТМ2,5 — 2,08;

«Обе забьют — да» — 1,80;

«Обе забьют — нет» — 2,04.

С ноября «Астана» провела всего два официальных матча и оба в Лиге конференций. На домашней арене команда уступила «Динамо» Загреб и сыграла вничью с «Балкани». В каждой из встреч «Астана» не забивала. У команды больше времени на подготовку к встрече, но отсутствие официальных игр может сказаться на общем тонусе. «Виктории» ничего не надо решать в предстоящей игре. Команда уже не отпустит первое место, но последняя игра групповой стадии пройдет дома и чешский коллектив может серьезно отнестись к встрече, но не исключена ротация состава. Учитывая важность встречи для гостей, есть все шансы, что «Астана» забьет, как и в первом очном матче. Но серьезных перспектив взять три очка мало. Основная ставка на игру — «Обе забьют — да» или гол «Астаны». Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициенты 1,80 и 1,53 на эти исходы.

Где смотреть матч Виктория Пльзень — Астана

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