Карабах – Хэкен где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 14 декабря
В четверг, 14 декабря, сыграют Карабах и Хэкен в 6 туре Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова.
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Карабах – Хэкен
- Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.