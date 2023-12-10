Карабах – Хэкен где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 14 декабря

В четверг, 14 декабря, сыграют Карабах и Хэкен в 6 туре Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова.

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Карабах – Хэкен

Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

Карабах: все новости

Хэкен: все новости

Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Карабах – Хэкен