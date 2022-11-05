Стоимость «Атлетико» за год выросла с 1 до 1,5 млрд долларов. Мадридцы поднялись на 13-е место в списке самых дорогих клубов

Руководство за год добилось значительного роста стоимости клуба.

По оценкам Forbes, в 2021 году она составляла миллиард долларов, теперь же она увеличилась до 1,5 млрд.

«Атлетико» поднялся на 13-е место среди футбольных клубов мира и находится между «Миланом» (1,2 млрд) и «Боруссией» Дортмунд (1,8 млрд).

На рыночную цену «Атлетико» оказал влияние целый ряд факторов, среди которых заключение выгодных спонсорских сделок, включая рекордную – на 42 млн евро в год с криптовалютной платформой Whalefin, рост доходов от матчей и различных соревнований, капиталовложения владельцев.

В текущем сезоне «Атлетико» вылетел из еврокубков, заняв четвертое место в группе Лиги чемпионов, а в чемпионате идет третьим.