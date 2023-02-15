«Атлетико» лишится основного спонсора из-за краха криптовалютного рынка. Мадридцы должны были получать 40 млн евро в год и могут обратиться в суд
«Атлетико» со следующего сезона лишится основного спонсора.
Президент мадридского клуба Энрико Сересо заявил, что «Атлетико» находится в поисках нового спонсора. Криптовалютная платформа Whalefin, контракт с которой был заключен прошлым летом на 5 лет, прекращает сотрудничество с клубом. По условиям соглашения «Атлетико» должен был получать по 40 млн евро в год.
За последние месяцы криптовалютный рынок упал на 70%, что вынудило Whalefin принять решение о прекращении сотрудничества с «Атлетико». То же самое произойдет и с «Челси». Whalefin не является основным спонсором английского клуба, логотип компании размещен на рукаве игровой формы. У «Атлетико» логотип Whalefin находится на груди.
По данным Mundo Deportivo, криптовалютная платформа воспользовалась пунктом в контракте, который позволяет прекратить сотрудничество в случае падении рынка. В «Атлетико» не исключают обращения в суд, чтобы потребовать оплаты всей суммы, прописанной в контракте.
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