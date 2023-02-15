«Атлетико» лишится основного спонсора из-за краха криптовалютного рынка. Мадридцы должны были получать 40 млн евро в год и могут обратиться в суд

Теги Челси Атлетико Ла Лига бизнес Энрике Сересо деньги Футбол

«Атлетико» со следующего сезона лишится основного спонсора.

Президент мадридского клуба Энрико Сересо заявил, что «Атлетико» находится в поисках нового спонсора. Криптовалютная платформа Whalefin, контракт с которой был заключен прошлым летом на 5 лет, прекращает сотрудничество с клубом. По условиям соглашения «Атлетико» должен был получать по 40 млн евро в год.

За последние месяцы криптовалютный рынок упал на 70%, что вынудило Whalefin принять решение о прекращении сотрудничества с «Атлетико». То же самое произойдет и с «Челси». Whalefin не является основным спонсором английского клуба, логотип компании размещен на рукаве игровой формы. У «Атлетико» логотип Whalefin находится на груди.

По данным Mundo Deportivo, криптовалютная платформа воспользовалась пунктом в контракте, который позволяет прекратить сотрудничество в случае падении рынка. В «Атлетико» не исключают обращения в суд, чтобы потребовать оплаты всей суммы, прописанной в контракте.

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5 комментариев

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Усатый КозлоБык ©
Ничего
Летом купят курс по арбитражу крипты и сделают иксы😃
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Антон Казанский
Вот и Атлетико погорел на крипте...
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Тиджани Бабангида
Все эти криптовалютные платформы - калифы на час. Надежды на долгосрочность их существования достаточно наивны
+3
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-1
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miguel_diaz
А разве на дворе крах криптовалютного рынка? Атлетов разводят))
+11
-2
+9
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Eziiko
Ну раз был пункт,то какие претензии то?
+4
0
+4
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