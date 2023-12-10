Боруссия Д — ПСЖ: прогноз на матч 13 декабря 2023, Лига Чемпионов

13 декабря в Дортмунде состоится матч 6 тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Боруссия Дортмунд» на домашнем стадионе «Сигнал Идуна Парк» будет принимать ПСЖ. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

Впереди очень важный матч с точки зрения турнирной таблицы для парижской команды, которая рискует не попасть в плей-офф Лиги Чемпионов после не совсем удачных 2 последних туров. А дортмундской команде стадия плей-офф уже гарантирована и вопрос в том, с какого места они туда пройдут, а для этого им нужно набирать очки в предстоящей встрече. А чья возьмет, или же победит дружба, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: П2, ТМ (3,5).

Боруссия Д

В текущем сезоне Бундеслиги «Боруссия Дортмунд» дела пока что идут не лучшим образом и далековато вперед они отпустили лидирующей «Байер», до которого 11 очков отставания. А занимают они 5 позицию, набрав 25 очков в 14 сыгранных турах. Но при этом они отстают всего на 4 балла от четвертого «Лейпцига» и в 6 очках от третьего «Штутгарта». Но и снизу в таблице дортмундам уже в спину дышит «Хоффенхайм», который имеет в своей копилке на 2 балла меньше.

До 10 тура дортмундцы шли без поражений и имели 6 побед в своем активе, а вот в последующих 5 турах им удалось выиграть лишь однажды. «Шмели» показывают неплохую результативность в чемпионате и на их счету 28 забитых мячей в 14 турах, что в среднем 2 гола за матч. А вот в оборонительных редутах игра пока не ладится и этому доказательство их 23 пропущенных гола, это многовато, Чтобы бороться за самые высокие места.

В последних 6 турах Бундеслиги у дортмундцев в активе лишь 1 виктория в домашнем матче 12 тура над переживающей не лучшие времена «Боруссией М» (4:2). Проигрывая (0:2), дортмундцы смогли совершить потрясающий камбэк и смогли огорчить соперника 4 раза, на что он уже ничем ответить не смог.

В двух последних турах Бундеслиги у дортмундской команды нет побед в активе. В рамках 14 тура, который был сыгран 9 декабря 2023 года «Боруссия Д» у себя дома не смогла справиться с «РБ лейпциг», которому уступила (2:3). На 15 минуте встречи хозяева уже остались в меньшинстве после удаления Хуммельса, чем и воспользовались гости, которые воспользовались большим количество брешей в обороне и уверенно победили.

А вот в розыгрыше Лиге Чемпионов у «Боруссии Дортмунд» пока все отлично. В такой сложной группе они смогли уже обеспечить себе выход в плей-офф за тур до конца. Осталось только узнать, получится ли выйти с 1 места, но это все в их руках и для этого им нужно не проиграть в последнем туре «ПСЖ». Немцы набрали в 5 турах ЛЧ 10 баллов, выиграв в 3 встречах и лишь 1 раз они потерпели поражение, это было в первом туре в гостях от «ПСЖ» (0:2). И потом уже в 4 турах удавалось стабильно набирать очки, начав с ничейного счета (0:0) против «Милана», удалось выиграть трижды кряду в последующих турах.

В последнем 5 туре ЛЧ немцам в гостевом матче удалось в непростом для себя матче добиться виктории (3:1). Казалось бы хозяева должны были их дожимать и выглядели чуть активнее, но все же немцы провел ипотрясающую десятиминутку во втором тайме, где удалось забить дважды и одержать такую важную победу.

В предстоящей встрече не сыграют у дортмундской команды следующие футболисты: Забитцер, Мукоко, Менье, Райерсон, Дюранвиль, Вольф, Джан, Нмеча, Халлер и Морей. Многие из них травмировались, а часть имеют дисциплинарные наказания.

Результаты «Боруссии Д» в 5 последних сыгранных матчах:

09.12.23 «Боруссия Д» — «РБ Лейпциг» 2: 3 ;

2: ; 06.12.23 «Штутгарт» — «Боруссия Д» 2 :0;

— «Боруссия Д» :0; 03.12.23 «Байер» — «Боруссия Д» 1:1;

29.11.23 «Милан» — «Боруссия Д» 1: 3 ;

1: ; 25.11.23 «Боруссия Д» — «Боруссия М» 4:2.

Интересные статические факты «Боруссии Д»:

У дортмундцев в последних 3 матчах нет побед;

В последнем домашнем матче было поражение;

В 6 из 10 последних встречах дортмундского клуба забивают обе команды;

В 3 последних матчах лишь 1 раз было забито более чем 3 мяча за игру;

В последних 3 поединках команда в среднем забивает 1 гол;

Команда отличается голом в 5 из 6 последних поединках.

ПСЖ

Парижская команда в текущем сезоне Чемпионата Франции выглядит как всегда на высоте и сейчас уверенно лидирует в таблице. В их активе 36 набранных очков в 15 турах и всего лишь 1 поражение при 11 победа и 3 ничейных результатах. На 4 очка сейчас «ПСЖ» впереди второй «Ниццы» и в 6 баллах от третьего «Монако», который не так давно они разгромили в родных стенах (5:2). Залог успеха парижан в чемпионате – это их потрясающая результативность и их 38 забитых голов является лучшим показателем на данный момент. А самый результативный игрок в команде Киллиан Мбаппе, который сейчас с большим отрывом в 8 мячей от своего преследователя, лучший бомбардир Лиги 1. А вот по пропущенным голам «ПСЖ» сейчас имеет только 3 показатель в лиге и пропустил 12 мячей.

У парижской команды сейчас в Лиге 1 серия из 8 побед и похоже они мчатся к своему очередному чемпионству, а с такой игрой как они демонстрирую сейчас в этом нет сомнений. В последнем туре Чемпионата Франции они обыграли в домашних стенах «Нант» (2:1), хоть и минимальная разница в счете, хозяева выглядели на голову лучше своего соперника и была видна их разницы в классе, немножко парижанам тогда не хватало в удачном завершении атак на последнем рубеже.

В групповой этап Лиги Чемпионов парижане попали за счет первой строчки в прошлом сезоне Лиги 1, которую заняли уверенно за несколько туров до конца чемпионата.

В группе смерти, куда попали парижане в Лиге Чемпионов пока максимальная интрига в борьбе за 2 позицию, ведь на нее претендует сразу 3 команды. Проход дальше в плей-офф обеспечили себе только «Боруссия Д», которая уже набрала 10 баллов и французы в случае победы могут сместить немцев с первого места на второе. У «ПСЖ» там в активе 7 очков, а вот у «Милана» и «Ньюкасла» по 5. В случае поражения французов, у них также есть шанс продолжить участие в ЛЧ, тогда им нужно будет, чтобы другие соперники по группе сыграли вничью. А если победит «Милан» и «ПСЖ» сыграет вничью, тогда французы выйдут из группы со 2 места, за счет лучшей разницы в счете в очных матчах. В общем вся интрига будет в последнем туре и в каждом из матчей может быть неожиданный результат.

Парижская команда дважды проигрывала в 5 матчах группового этапа ЛЧ, это было в матчах с «Ньюкаслом» (1:4) и «ПСЖ» (1:2). А вот побед удалось также 2: над «Боруссией Д» (2:0) и «Миланом (3:0).

В последнем сыгранном 5 туре ЛЧ подопечные Луиса Энрике в домашней встрече разошлись в мировую с «Ньюкаслом» (1:1), где отыгрались лишь в самой концовке встречи, когда в компенсированное время со спорного пенальти отличился Мбаппе. Но все же французы выглядели в этой встрече поинтереснее оппонента и очень много создавали голевых моментов, вот только забить не получалось, мяч не летел в ворота соперника.

В предстоящем поединке у парижан не смогут принять участие следующие игроки: Дембеле (из-за перебора желтых карточек), Кимпембе, Рико, Руис, Навас, Мендеш и Летелье.

Результаты «ПСЖ» в 5 последних сыгранных матчах:

10.12.23 «ПСЖ» — «Нант» 2 :1;

— «Нант» :1; 03.12.23 «Гавр» — «ПСЖ» 0: 2 ;

0: ; 29.11.23 «ПСЖ» — «Ньюкасл» 1:1;

25.11.23 «ПСЖ» — «Монако» 5 :2;

— «Монако» :2; 11.11.23 «Реймс» — «ПСЖ» 0:3.

Интересные статические факты «ПСЖ»:

Команда в 10 последних матчах проиграла лишь 1 раз, при этом в 8 встречах победила

В 5 последних матчах парижане про проигрывают;

В 2 последних гостевых поединках были в активе победы;

Только в 5 из 10 последних встречах парижан забивают обе команды;

В 3 последних играх было забито менее чем 4 мяча;

В среднем команда забивает чуть более 2 гола в последних 5 встречах;

В последних 6 гостевых поединках парижане забивают;

Команда отличается голом в 12 последних матчах.

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Боруссия Д – ПСЖ: история личных встреч

Команды в истории очных противостояний провели между собой 5 матчей. В этих матчах больше побеждал парижский клуб (2 раза) и 1 раз одержали победу дортмундцы. А 2 игры закончились ничейным результатом.

Немцы забивали в этих встречах в среднем за игру 0.60 голов (3 мяча), а французы 1.20 (6 мячей).

Самая крупная победа была в активе парижской команды (2:0), причем это было дважды.

В последних 5 очных встречах оппоненты показали следующий результат:

19.09.23 «ПСЖ» – «Боруссия Д» ( 2 :0).

– «Боруссия Д» ( :0). 12.03.20 «ПСЖ» – «Боруссия Д» ( 2 :0).

– «Боруссия Д» ( :0). 19.02.20 «Боруссия Д» – «ПСЖ» ( 2 :1).

– «ПСЖ» ( :1). 04.11.10 «ПСЖ» – «Боруссия Д» (0:0).

20.10.10 «Боруссия Д» – «ПСЖ» (1:1).

В 3 из 5 последних матчах обе команды не забивали друг другу и лишь 1 раз было забито в них более чем 2 мяча.

В 2 последних встречах парижане обыгрывает дортмундцев. Последний раз немцы выиграли соперника в 2020 году в рамках домашнего матча 1/8 финала плей-офф ЛЧ.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Боруссия Д – ПСЖ

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния французскую команду, с довольно приличной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Боруссия Д» — 3.89;

Ничья — 4.09;

Победа «ПСЖ» — 1.86;

1X — 1.95;

X2 — 1.26;

12 — 1.27;

Ф1 (0) — 3.01

Ф2 (0) — 1.41;

Ф1 (1) — 1.54;

Ф2 (-1) — 2.56;

ТБ (2,5) — 1.62;

ТМ (2,5) — 2.38;

ТМ (3,5) — 1.53;

ОЗ (да) — 1.58;

ОЗ (нет) — 2.42.

Парижане в своих последних матчах выглядят очень уверенно и не проигрывают уже на протяжении 5 матчей, 4 раза победив. Что не скажешь о дортмундской команде, которая проигрывает в 2 встречах кряду и в 3 не может победить. В последних 2 очных матчах «ПСЖ» обыгрывал «Боруссию Д» и я думаю что будет и 3 победа. Да и с точки зрения турнирной таблицы в этой встрече победа нужнее французской команде, которая может остаться без плей-офф ЛЧ, и только победа ей это на 100 процентов гарантирует

В этой встрече можно заключить пари на П2, за это дают хороший коэффициент — 1.86.

Обе команды в своих последних матчах не особо блещут результативностью, да и в 5 сыгранных очных встречах ни разу не было забито более 3 мячей за игру. Можно сделать ставку на ТМ (3,5), за хороший кэф — 1.53.

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