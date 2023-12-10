Виктория Пльзень – Астана где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 14 декабря

Теги Виктория Пльзень Астана Лига Конференций УЕФА Футбол

В четверг, 14 декабря, сыграют Виктория Пльзень и Астана в 6 туре Лиги Конференций УЕФА.

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Во сколько играют Виктория Пльзень – Астана

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Виктория Пльзень: все новости

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Прогноз на матч Виктория – Астана

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