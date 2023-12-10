Виктория Пльзень – Астана где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 14 декабря
В четверг, 14 декабря, сыграют Виктория Пльзень и Астана в 6 туре Лиги Конференций УЕФА.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Доосан-Арена».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Виктория Пльзень – Астана
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Лига конференций УЕФА: все новости