Виктория Пльзень – Астана где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига конференций УЕФА 14 декабря

В четверг, 14 декабря, сыграют Виктория Пльзень и Астана в 6 туре Лиги Конференций УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Доосан-Арена».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Виктория Пльзень – Астана

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Виктория Пльзень: все новости

Астана: все новости

Лига конференций УЕФА: все новости

Прогноз на матч Виктория – Астана