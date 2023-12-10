Боруссия Дортмунд – ПСЖ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 13 декабря
В среду, 13 декабря, сыграют Боруссия Дортмунд и ПСЖ в 6 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия Дортмунд – ПСЖ
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
Боруссия Дортмунд: все новости
Лига чемпионов УЕФА: все новости