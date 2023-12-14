Вест Хэм – Фрайбург: прогноз на матч 14.12.2023, Лига Европы

В четверг, 14 декабря на «Лондон Стэдиум» состоится поединок шестого этапа групповой стадии Лиги Европы. Местный Вест Хэм будет принимать гостей из Германии – Фрайбург. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Вест Хэма (1,78).

Перед последним игровым днем в группе A расклад таков, что и «молотобойцы», и «бразильцы из Брайсгау» уже обеспечили себе выход в плей-офф. Вопрос теперь лишь в том, кто займет первую строчку. В активе Вест Хэма и Фрайбуга по 12 очков, однако англичане опережают соперника по дополнительным показателям.

Вест Хэм

Перед встречей с Фрайбургом «молотобойцы» совершенно неожиданно потерпели сокрушительное поражение в дерби с Фулхэмом. Шутка ли, но «дачники» вынесли далеко не самого слабого оппонента со счетом 5:0.

«Думаю, моя команда устала после игры с Тоттенхэмом, которая состоялась в четверг. Было заметно, что мы очень подсели физически. Фулхэм грамотно воспользовался своими шансами и совершенно заслуженно победил. Нам не хватало скорости, не хватало агрессии в атаке. Думаю, что мы просто выбились из сил», – говорит главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес.

Отметим, что игра на «Крейвен Коттедж» стала едва ли не худшей за все время работы Мойеса у руля «молотобойцев».

Важно добавить, что у «молотков» практически отсутствуют кадровые потери. В лазарете находится только «вечный» форвард Майкл Антонио, все остальные в строю и готовы добывать прямую путевку в 1/8 финала ЛЕ.

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Фрайбург

Перед визитом в Лондон подопечные Кристиана Штрайха не сумели на своем поле сломить сопротивление Дармштадта – 1:1. В целом Фрайбург проводит солидный сезон как в Бундеслиге (8 место в таблице), так и на европейской арене.

У Фрайбурга имеется весьма солидные кадровые потери: на данный момент в лазарете команды находятся восемь футболистов, включая хорошо знакомого поклонникам московского Динамо Максимилиана Филлиппа (арендован у Вольфсбурга).

Вест Хэм – Фрайбург: история личных встреч

Оба клубы весьма редкие гости в Европе, поэтому нет ничего удивительного в том, что соперники провели лишь один официальный матч. В Германии сильнее оказался Вест Хэм, победив со счетом 2:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Вест Хэм – Фрайбург

Аналитики БК считают очевидным фаворитом противостояния хозяев поля. BetBoom предлагает поставить на победу команды Дэвида Мойеса с коэффициентом 1,78. Успех Фрайбурга оценили цифрой 4,42. Ничейный исход идет с кефом 4,06.

Также ожидается, что игра на «Лондон Стэдиум» порадует результативностью. Букмекерская контора BetBoom предлагает «зарядить» на стандартный тотал больше 2,5 голов с кефом 1,67 (ТМ – 2,29).

«Молотобойцы» получат долгожданную возможность немного перезарядить батарейки и должны успеть восстановить силы до четверга. Очевидно, что сейчас подопечные Дэвида Мойеса горят желанием реабилитироваться перед своими болельщиками за позорный результат в дерби с Фулхэмом. Мы считаем, что Вест Хэм способен одолеть Фрайбург и выиграть свою группу. К тому же не стоит забывать, что Кристиан Штрайх, как упоминалось выше, не сможет рассчитывать сразу на нескольких игроков стартового состава. Ставим на викторию «молотков».

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