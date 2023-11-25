«Спартак» поднялся в топ-4 Мир РПЛ, опередив ЦСКА и «Крылья». «Динамо» идет 3-м

Теги Спартак ЦСКА Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» попал в первую четверку Мир РПЛ по итогам 16-го тура.

Команда Гильермо Абаскаля победила во втором матче подряд, сегодня – «Балтику» (2:0). С 27 очками она занимает четвертую строчку в таблице.

Красно-белые опередили «Крылья Советов» (26 баллов) и ЦСКА (25) и отстают от идущего третьим «Динамо» на 1 очко.

На данный момент лидирует «Зенит» (33 очка), но у «Краснодара» (32) на один матч меньше.

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55 комментариев

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Peter Parker
Ответ barnauldiscovery
Не пойму, чего так комментатор удивлялся, что Соболев распасовывает хорошо. Он и в прошлых сезонах показал, что классные передачи раздает
не пойму, чего так barnauldiscovery удивлялся, что Шнякин комментирует плохо. Он и в прошлых трансляциях показал, что несет чепуху.
+105
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+102
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barnauldiscovery
Не пойму, чего так комментатор удивлялся, что Соболев распасовывает хорошо. Он и в прошлых сезонах показал, что классные передачи раздает
+68
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+62
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Ganibale
Ответ barnauldiscovery
Не пойму, чего так комментатор удивлялся, что Соболев распасовывает хорошо. Он и в прошлых сезонах показал, что классные передачи раздает
Поэтому я смотрю с белорусскими комментаторами а не со Шняками которые много лет комментируют РПЛ балаболя хрень и удивляются тому что футболист делает давно, взять даже финал кубка в 2022 он выкатил на Промеса или в этом сезоне игру с Динамо.
+21
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bevooch
Если бы я хотел смотреть игру, в которой не видно мяча, я бы смотрел хоккей.
Неужели в Калининграде не продаются оранжевые мячи?
+13
-2
+11
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Nissan 0123
Ответ Дмитрий Дмитриев
слышу крик бакланов😁
с первого места?
+17
-7
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Тайосич
Ответ 7партак
Комментарий скрыт
Тот момент, когда хейтер Спартака не только глупый, но и даже в таблицу не удосужился посмотреть.
+11
-1
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Сергей Илюшенков
Молодец Спартак!Так держать!Наконец-то проявили характер!Всех КБ с Победой!!!
+18
-8
+10
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Роман Комаров
футбол для кого? для зрителей, ну и нафига нам такой снежный футбик, эй чинуши когда уже по нашей схеме будем играть, весна-осень???
+9
-3
+6
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Мукунку хороший
Заслуженная мужская победа! Молодцы КБ!
+17
-12
+5
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алексей трушкин
Ответ Стрелок Сталкеров
Комментарий удален модератором
Меченый это ты?
+4
0
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sptfvbrhr9
Как гордо!!!! Сочи в топ 16!!!!
+8
-4
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sk0208827
Спартак с победой!
+8
-5
+3
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barnauldiscovery
Ответ Peter Parker
не пойму, чего так barnauldiscovery удивлялся, что Шнякин комментирует плохо. Он и в прошлых трансляциях показал, что несет чепуху.
Так не только в Шнякине дело. В предыдущих матчах комментаторы тоже удивлялись
+2
0
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Peter Parker
Ответ barnauldiscovery
Так не только в Шнякине дело. В предыдущих матчах комментаторы тоже удивлялись
Шнякинилиоз очень заразен
+3
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Евгений Кислицын
Ответ Peter Parker
не пойму, чего так barnauldiscovery удивлялся, что Шнякин комментирует плохо. Он и в прошлых трансляциях показал, что несет чепуху.
вово, шняка дубрлом не шарит в футболе
+2
0
+2
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Дмитрий Дмитриев
слышу крик бакланов😁
+28
-26
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КВАД
Так вот она какая - спартаковская погода..
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Спартак Уокер
Молодцы ! Парни так держать!
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-4
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utsh44psmr
Наконец-то в плюс вышли по разнице мячей
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marsel1412
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
С 6 места не слышно
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-4
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Московские Куницы
Факел закрепился в топ-16
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Зубы Дзюбы
Ответ Peter Parker
не пойму, чего так barnauldiscovery удивлялся, что Шнякин комментирует плохо. Он и в прошлых трансляциях показал, что несет чепуху.
Браво
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Вячеслав Припузов
Вперёд Спартак!
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КВАД
Там в следующем году их уже поджидает грозный "Урал", а следом контрольный от "Зенита"..
+7
-7
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Forrest Gamp
норм!
+4
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Честный контроль
Ответ Стрелок Сталкеров
Комментарий удален модератором
А ЦИПСОшникам какое до этого дело.
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Честный контроль
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Ganibale
Ответ Peter Parker
не пойму, чего так barnauldiscovery удивлялся, что Шнякин комментирует плохо. Он и в прошлых трансляциях показал, что несет чепуху.
Мне нравится у всех по пару минусов Шнякин на спортс зашел
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breezy
Важная победа в тяжелейших условиях, молодцы.
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Честный контроль
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Алексей Иванов
Очень нужная победа!
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Otto Kretschmer
В топ4 это сильный аргумент, программа 8-16 будет целиком освещать это событие.
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Geo07
Возрождение!!!
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j11
Ну что за деревня?!
Красную разметку не сделали. Хотя бы в перерыве!
Мяч оранжевый не нашли.
Дисквал на 3 домашних матча Балтике! Игра на нейтральном поле.
Как раз зимой не надо оранжевые мячи искать
+2
-2
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AminO2
Мяч сегодня был красно-белый.
+3
-3
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Стрелок Сталкеров
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