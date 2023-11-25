«Спартак» поднялся в топ-4 Мир РПЛ, опередив ЦСКА и «Крылья». «Динамо» идет 3-м

«Спартак» попал в первую четверку Мир РПЛ по итогам 16-го тура.

Команда Гильермо Абаскаля победила во втором матче подряд, сегодня – «Балтику» (2:0). С 27 очками она занимает четвертую строчку в таблице.

Красно-белые опередили « » (26 баллов) и (25) и отстают от идущего третьим « » на 1 очко.

На данный момент лидирует « » (33 очка), но у « » (32) на один матч меньше.

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