«Спартак» поднялся в топ-4 Мир РПЛ, опередив ЦСКА и «Крылья». «Динамо» идет 3-м
«Спартак» попал в первую четверку Мир РПЛ по итогам 16-го тура.
Команда Гильермо Абаскаля победила во втором матче подряд, сегодня – «Балтику» (2:0). С 27 очками она занимает четвертую строчку в таблице.
Красно-белые опередили «Крылья Советов» (26 баллов) и ЦСКА (25) и отстают от идущего третьим «Динамо» на 1 очко.
На данный момент лидирует «Зенит» (33 очка), но у «Краснодара» (32) на один матч меньше.
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