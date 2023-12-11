«Пари НН» анонсировал большие трансферы зимой: «Будем удивлять! Ведутся переговоры»
Гендиректор «Пари НН» заявил, что зимой у клуба будут большие трансферы.
– Что ожидать от «Пари НН» на трансферном рынке?
– Мы будем удивлять!
– Будут большие трансферы на вход?
– Да, конечно. Обязательно!
– Есть ли предложения по футболистам команды?
– Сейчас ведутся переговоры. Конкретно не могу сказать, кого мы будем приглашать и с кем будем прощаться. Осталось совсем немного времени, скоро станет известно, — сказал Давид Мелик-Гусейнов.
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