«Пари НН» анонсировал большие трансферы зимой: «Будем удивлять! Ведутся переговоры»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» заявил, что зимой у клуба будут большие трансферы.

– Что ожидать от «Пари НН» на трансферном рынке?

– Мы будем удивлять!

– Будут большие трансферы на вход?

– Да, конечно. Обязательно!

– Есть ли предложения по футболистам команды?

– Сейчас ведутся переговоры. Конкретно не могу сказать, кого мы будем приглашать и с кем будем прощаться. Осталось совсем немного времени, скоро станет известно, — сказал Давид Мелик-Гусейнов.

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