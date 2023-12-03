Юран о «Пари НН»: «В зимнюю паузу появятся 2-3 квалифицированных футболиста. Нужно усиливаться. Мы на 9-м месте, но смотрим только вперед»

Сергей Юран высказался после матча с «Уралом» (1:0) в Мир РПЛ.

«Парням сказал отодвинуть подальше эти моменты – погоду, дискомфорт – и вытащить из себя максимум. Сегодня команда играла хорошо, все жили результатом, бились до конца. Нас не устраивала ничья, и это было видно на поле. Хороший, боевой матч получился, бескомпромиссный. И « » нужны были очки, и мы хотим еще выше идти.

Мы стараемся, поверьте мне. И я хочу, чтобы команда доминировала, играла на победу. Не всегда это получается. Думаю, в зимнюю паузу появятся 2-3 квалифицированных футболиста. Нужно усиливаться. Парни очень стараются, но я выжимаю из них последнее уже.

– Сегодня был заключительный домашний матч года. Подведите, пожалуйста, промежуточные итоги, и каковы перспективы на будущий год?

– Турнирная таблица лучше всего оценивает работу тренерского штаба и игру команды. Мы находимся на девятом месте, но смотрим только вперед. Я очень благодарен и губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину, и руководству клуба за то, что они стараются делать все возможное для команды.

Мне здесь очень комфортно работать. Каждый в нашем клубе занят своим делом, а у меня есть возможность сконцентрироваться на тренировочном процессе, на результате. Надеюсь, и в дальнейшем будем как можно чаще радовать нижегородских болельщиков, и спасибо им огромное за поддержку, – сказал главный тренер « ».

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