Гендиректор «Пари НН»: «Онолитеки» поставили на нас крест после двух неудачных матчей. Давайте без базара – команда оботрется и пойдет дальше, а они себя просто дискредитируют»

Теги премьер-лига Россия Пари НН Чемпионат.com Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» не доверяет прогнозам аналитиков в отношении команды.

«Меня очень удивляет аналитика в футболе. Я всю жизнь проработал в аналитике в медицине и понимаю значимость цифр. Как эти цифры складываются в тренды и когда из этих трендов можно строить прогнозы.

У меня даже был в свое время курс по прогнозированию в Высшей школе экономики. И когда после двух не самых удачных матчей «Пари НН» в сезоне аналитики стали писать, что наш клуб – главный аутсайдер турнира и должен вылететь из лиги, мне стало смешно.

Просто смешно! Ребята, вы о чем? Вы про аналитику хоть что-нибудь слышали? Старт сезона, команда только заходит в чемпионат, а некие «онолитеки» уже поставили на ней крест!

Давайте без базара. Такой цифровой хаос очень вреден, и в первую очередь для тех, кто это извергает из себя. Команда оботрется, пойдет дальше и сделает то, что ей нужно. А люди себя просто дискредитируют такими прогнозами», – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

После 17 туров «Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 24 очка.

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22 комментария
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«онолитеки», «без базара»
Ещё один фанат популярного нынче сериала?
+29
-3
+26
Похоже санкции действительно отбросили нас на 20 лет назад, олбанский вернулся
+25
0
+25
Онотоле негодуэ
+6
0
+6
Ответ Ебздрогыч
Я надеюсь, этот персонаж давал интервью в абибасе, сидя на кортах и лузгая семки?
С барсеткой и раскладушкой SONY ERICSSON
+5
-1
+4
Проработал в медицине, в ВШЭ, тренды, цифры и... в гендиректорá ФК РПЛ! Космос! Давид Мелик-Гусейнов:
– Давайте без базара.
– Natürlich, herr Generaldirektor!
+4
0
+4
Я надеюсь, этот персонаж давал интервью в абибасе, сидя на кортах и лузгая семки?
+5
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Почему-то стыдно за него, а не за онолитегов
+2
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Слово обостреися прочитал далеко не с первого раза🤣🤣🤣🤣🤣
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«В натуре , братишка, базара нет!»Бггг. А если серьезно , то работа Юрана мне лично импонирует.
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Знаем мы таких Давидов. Знатные аналити, обычно стобалльники по ЕГЭ и КМС по борьбе.
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Должностное лицо в масс-медиа использует жаргон) зато запрещаем на нескрепном английском слова произносить!
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Базара нет)))
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Где сидел товарищ азербайджанец?
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Онолитики?)))
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Когда команда заходит в сезон, это значит она к нему подготовлена и готова дать бой. Но его провалили и заслуженно получили статус аутсайдера. Если бы не Юран, со своим непривлекательным футболом, сейчас замыкали бы таблицу!
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чмелик получается
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Вот он достойный тип управителей футболом...пора его Дюкову к себе в рфс брать, там за базар все в ответе.
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оналитики,это он комментаторов спортса...
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За кашку манную - за жизнь туманную.
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Ответ JENNINGS
«онолитеки», «без базара» Ещё один фанат популярного нынче сериала?
онолитеки - это что-то из упячки
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