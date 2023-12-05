Гендиректор «Пари НН»: «Онолитеки» поставили на нас крест после двух неудачных матчей. Давайте без базара – команда оботрется и пойдет дальше, а они себя просто дискредитируют»

Гендиректор «Пари НН» не доверяет прогнозам аналитиков в отношении команды.

«Меня очень удивляет аналитика в футболе. Я всю жизнь проработал в аналитике в медицине и понимаю значимость цифр. Как эти цифры складываются в тренды и когда из этих трендов можно строить прогнозы.

У меня даже был в свое время курс по прогнозированию в Высшей школе экономики. И когда после двух не самых удачных матчей « » в сезоне аналитики стали писать, что наш клуб – главный аутсайдер турнира и должен вылететь из лиги, мне стало смешно.

Просто смешно! Ребята, вы о чем? Вы про аналитику хоть что-нибудь слышали? Старт сезона, команда только заходит в чемпионат, а некие «онолитеки» уже поставили на ней крест!

Давайте без базара. Такой цифровой хаос очень вреден, и в первую очередь для тех, кто это извергает из себя. Команда оботрется, пойдет дальше и сделает то, что ей нужно. А люди себя просто дискредитируют такими прогнозами», – сказал .

После 17 туров «Пари НН» занимает 9-е место в турнирной таблице Мир , набрав 24 очка.

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