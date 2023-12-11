«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне»
«Жирона» впервые в истории обыграла «Барселону».
Команда тренера Мичела Санчеса победила (4:2) в гостевом каталонском дерби в 16-м туре Ла Лиги и возглавила таблицу.
Это первое поражение «Барсы» от «Жироны» в истории после 4 побед и 2 ничьих. Напомним, что вплоть до сезона-2016/17 бело-красные никогда не выступали в Ла Лиге.
Команда Хави идет 4-й в таблице, отставая от лидера на 7 очков.
«Жирона» убрала «Барсу»! Первые в Ла Лиге – верим в чемпионскую сказку?
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Хави гений
- вы болеете за этот клуб? Кто ваш любимый игрок?
- никто, они все кривоногие уроды!
😁 я к тому, что времена были и похуже, игроки приходят и уходят, а болеть за команду даже с унылой позорной игрой приходится
Не доводи до слез )
4 от Реала
3 от Баварии
4 от Жироны
Дайте Чави поработать
Просто, что за матч, как он держит мяс, как идет в обводку, сколько сил еще. Последний гол своим ускорением тоже помог сделал. Крутой футболист, помню его года три назад, когда давали по 10-15 минут играть в Реале, надо возвращать.
«Мой пе**юк!»
Удачи командам, все еще впереди
Свадьба.
- Кто ещё не спал с невестой?
- Я
- Ты кто?
- Я жених...
- Ты ещё успеешь...