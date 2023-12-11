«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне»

«Жирона» впервые в истории обыграла «Барселону».

Команда тренера победила (4:2) в гостевом каталонском дерби в 16-м туре и возглавила таблицу.

Это первое поражение «Барсы» от «Жироны» в истории после 4 побед и 2 ничьих. Напомним, что вплоть до сезона-2016/17 бело-красные никогда не выступали в Ла Лиге.

Команда Хави идет 4-й в таблице, отставая от лидера на 7 очков.

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