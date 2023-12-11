«Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне»

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«Жирона» впервые в истории обыграла «Барселону».

Команда тренера Мичела Санчеса победила (4:2) в гостевом каталонском дерби в 16-м туре Ла Лиги и возглавила таблицу.

Это первое поражение «Барсы» от «Жироны» в истории после 4 побед и 2 ничьих. Напомним, что вплоть до сезона-2016/17 бело-красные никогда не выступали в Ла Лиге.

Команда Хави идет 4-й в таблице, отставая от лидера на 7 очков.

«Жирона» убрала «Барсу»! Первые в Ла Лиге – верим в чемпионскую сказку?

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59 комментариев
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Мы не дали забить им 5 заявил наш гений Чави!!!
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+57
Ответ VuNePonimaete
Жирона наверно первая в истории, кто в течении одного года забивал и Реалу и Барсе по четверке
«Барселона» - первая в истории, кто в течение одного года пропускала от «Реала» и «Жироны» по четвёрке )))
+45
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Чапи пишет историю.
+34
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+23
Классный матч. 4 мяч Жироны - это прям вишенка на торте
+25
-2
+23
Жирона наверно первая в истории, кто в течении одного года забивал и Реалу и Барсе по четверке
+26
-3
+23
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Вроде, недавно рычаги четыре от Реала хапнули
+20
-5
+15
Центральный защитник на позиции правого латераля, правый латераль на позиции левого латераля, левый латераль на позиции центрального защитника.

Хави гений
+14
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+14
Барса уникальный клуб. Казалось бы с вылетом Эспаньола они обязаны были стать первым клубом Каталонии, но и тут вторые.
+20
-11
+9
Ответ Almanbet
были бы Месси с Суаресом эээээх. они двоём забилиби достаточно чтобы победить. каки игроки были а сейчас одни кривоногие в нападении. плакать хочется
Вспомнилось видео, где репортер спрашивает мальчика (болельщика МанЮ):
- вы болеете за этот клуб? Кто ваш любимый игрок?
- никто, они все кривоногие уроды!

😁 я к тому, что времена были и похуже, игроки приходят и уходят, а болеть за команду даже с унылой позорной игрой приходится
+8
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+8
первая игра Жироны, которую посмотрел и это восторг просто, какие крутые парни там играют, и как красиво, пусть их сказка станет явью, заслужили. Просто офигенная игра, восхищение.
+9
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Ответ Yubaba
Вроде, недавно рычаги четыре от Реала хапнули
Не сыпь ему соль на рану,видишь же человеку плохо)))
Не доводи до слез )
+6
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Где та философия Хави, про которую он бубнил в начале тренерства? Одни навесы и индивидуальные попытки игроков, никакой концепции. И как круто играет Жирона, просто браво, могла быть и ничья, но когда с центра поля вешают в штрафную и атакующий игрок, находясь между 3 игроками барсы спокойно принимает навес, это приговор
+6
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+5
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Приложи бетадин к анальному отверстию, а то полыхает сильно
+3
0
+3
3 от Айнтрахта
4 от Реала
3 от Баварии
4 от Жироны
Дайте Чави поработать
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+3
Хавы сегодня сыграл в Тен Хаага
+4
-1
+3
Жирона, дерзай. Вперёд!
+3
0
+3
у меня возник вопрос, какого на левом фланге защиту у Реала мучаются Менди и Фран, когда просто великолепный Мигель Гутьеррес в Жироне играет?

Просто, что за матч, как он держит мяс, как идет в обводку, сколько сил еще. Последний гол своим ускорением тоже помог сделал. Крутой футболист, помню его года три назад, когда давали по 10-15 минут играть в Реале, надо возвращать.
+4
-2
+2
Жирона — Барсе:

«Мой пе**юк!»
+11
-9
+2
Рычаги не помогли
+8
-6
+2
Ответ JENNINGS
«Барселона» - первая в истории, кто в течение одного года пропускала от «Реала» и «Жироны» по четвёрке )))
Ну уж явно не первая
+4
-2
+2
Пора признать проблемы
+3
-1
+2
Жирона молодцы. Не ожидал такой игры, и тем более такого счёта на выезде.
+3
-1
+2
были бы Месси с Суаресом эээээх. они двоём забилиби достаточно чтобы победить. каки игроки были а сейчас одни кривоногие в нападении. плакать хочется
+8
-6
+2
Ответ QWertY
первая игра Жироны, которую посмотрел и это восторг просто, какие крутые парни там играют, и как красиво, пусть их сказка станет явью, заслужили. Просто офигенная игра, восхищение.
Я тоже впервые за пару лет включил Ла Лигу, только чтобы посмотреть, что это вообще за Жирона такая и прям произвело впечатление. Немного смущало после АПЛ, что прессинг у команд номинальный и у всех есть время принять, обработать, пробежать или дать спокойно пас, но Жирона, конечно, покорила в этой игре
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Все бывает первый раз,
Удачи командам, все еще впереди
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Ответ QWertY
первая игра Жироны, которую посмотрел и это восторг просто, какие крутые парни там играют, и как красиво, пусть их сказка станет явью, заслужили. Просто офигенная игра, восхищение.
Тоже первый раз их матч смотрел. Отличная банда!
+1
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+1
Вопросов к Хави все больше.
+1
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В связи с тем, что уже не осталось команд, которые ещё не выигрывали у Барселоны вспомнился анекдот.
Свадьба.
- Кто ещё не спал с невестой?
- Я
- Ты кто?
- Я жених...
- Ты ещё успеешь...
+2
-1
+1
Только Гюндоган один топ игрок в барсе. Их фанаты продолжают пиарить всяких Араух, Педри, Ямалов, но Жирона их стёрла в порошок. Левандовски старый уже, совсем не тянет
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Ну не Барселона проиграла, а Жирона выиграла. Причем без особого напряга)
+2
-2
0
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