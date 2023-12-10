Левандовски забил за «Барсу» впервые почти за месяц – головой «Жироне» с углового

Роберт Левандовски забил за «Барселону» впервые почти за месяц.

35-летний форвард сборной на 19-й минуте сравнял счет в матче 16-го тура с «Жироной» (1:2, первый тайм).

забил головой из центра вратарской после подачи Рафиньи с углового.

Роберт не забивал за «Барсу» с 12 ноября, с дубля «Алавесу» (2:1) – серия без голов составила 3 матча.

Всего в 14 матчах этого чемпионата Испании поляк забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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