Левандовски забил за «Барсу» впервые почти за месяц – головой «Жироне» с углового

Теги Барселона Ла Лига Сборная Польши по футболу Роберт Левандовски Жирона Футбол

Роберт Левандовски забил за «Барселону» впервые почти за месяц.

35-летний форвард сборной Польши на 19-й минуте сравнял счет в матче 16-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:2, первый тайм).

Левандовски забил головой из центра вратарской после подачи Рафиньи с углового.

Роберт не забивал за «Барсу» с 12 ноября, с дубля «Алавесу» (2:1) – серия без голов составила 3 матча.

Всего в 14 матчах этого чемпионата Испании поляк забил 8 голов и отдал 3 ассиста. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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6 комментариев
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Ужасный результат, конечно ..
Не такой засухи от Роберта ожидали при переходе.
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