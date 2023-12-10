«Краснодар» ни разу не проиграл дома в РПЛ в 2023-м. Последний раз это удавалось «Зениту» в 2019-м

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» ни разу за 2023 год не проиграл на своем поле в лиге.

В заключительном матче года команда под руководством Владимира Ивича обыграла ЦСКА (1:0).

За 16 матчей в рамках Мир РПЛ на своем поле в 2023 году «Краснодар» одержал 12 побед и 4 раза сыграл вничью – пройти календарный год без домашних поражений в чемпионате «быкам» удалось впервые в истории.

Последней командой, не проигравшей дома в РПЛ ни разу за календарный год был «Зенит» – это удалось петербуржцам в 2019 году.

Перед зимней паузой «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков в 18 матчах.

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3 комментария
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