79% английских фанатов проголосовали за сохранение ВАР, 66% хотят видеть изменения. Большинство поддерживает трансляцию переговоров и введение ограничений по времени для проверок

Английские болельщики хотят, чтобы система ВАР осталась в футболе.

Издание The Times провело опрос среди 722 болельщиков на платформе YouGov. 79% фанатов проголосовали за то, чтобы система ВАР осталась в футболе, 18% выступили за ее отмену. 3% болельщиков выбрали вариант «не знаю».

При этом 66% опрошенных хотят видеть изменения в работе ВАР. 78% фанатов высказались за то, чтобы переговоры между судьями в поле и видеоассистентами звучали в трансляциях.

Также 66% респондентов поддержали введение ограничения по времени для проверок ВАР – если установленное время истекает, то решение главного арбитра остается в силе. 18% болельщиков выступили против такого изменения.

48% опрошенных высказались против системы, при которой тренерам было бы разрешено ограниченное число запросов на просмотр видеоповтора, при этом 32 процента высказались «за».

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