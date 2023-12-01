Хау выступил против ВАР на фоне пенальти «ПСЖ» на 98-й: «Это просто мнение одного человека против другого. Не хочу видеть его чаще, потому что это испортит футбол»
Тренер «Ньюкасла» выступил против ВАР на фоне пенальти в матче с «ПСЖ».
В конце игры Лиги чемпионов (1:1) вингер парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать навес и попал в живот защитнику Валентино Ливраменто, а от него мяч отскочил англичанину в локоть. Главный судья Шимон Марчиняк, ознакомившись с видеоповтором по совету ВАР-арбитра Томаша Квятковского, назначил одиннадцатиметровый, и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе его реализовал.
«Я бы хотел видеть меньше ВАР. У меня нет проблем с офсайдами [определенными с помощью ВАР], потому что это максимально похоже на правду: согласен ты с решением или нет, линии дают однозначный ответ «да» или «нет». В остальном я не сторонник ВАР.
Я все еще думаю, что это просто мнение одного человека против мнения другого человека. Это очень субъективно. Я хотел бы видеть меньше ВАР. Определенно я бы не хотел видеть его чаще, потому что это испортило бы футбол.
Для меня проблемой ВАР является то, решение судьи в поле становится недостаточно авторитетным, а в данном случае [с неназначенным изначально пенальти в ворота «Ньюкасла»] оно было верным.
Я все еще верю, – я старомоден в этом вопросе – что решениям на поле следует придать немного больше авторитета, потому что судья находится на поле, он чувствует игру, управляет ей. Это чего-то да стоит», – сказал Эдди Хау.
УЕФА отстранил ВАР-судью после пенальти «ПСЖ» на 98-й, Клаттенбург назвал момент ограблением. Так это точно ошибка?
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Задолбали противники ВАР. В виде спорта, где все равно достаточно многое зависит от интерпретации, всегда будут споры вокруг решений. Однако отрицать тот факт, что откровенной фигни с ВАР стало в разы меньше, просто тупо.
У Эвребе был косяк в пользу Челси с Абидалем и 2-3 косяка в пользу Барсы минимум. После игры никто не извинялся, по-моему. Просто "ну бывает". По уровню влияния это нельзя сравнивать.
Ты застрял в 90-х когда АПЛ ещё по инерции считалась лигой костоломов с брутальными мужиками, которым дают максимум жёлтую если они ногу сопернику сломали?
Это уже давно не так. Щас в АПЛ прекрасно себя чувствуют симулянты и в целом судят вообще скверно. Могут дать пеналь за что угодно или не дать в очевидной ситуации.
Так должно быть и футболе - наказуемыми в случае попадания мяча в руку должны быть лишь умышленные действия. если же это отскок (неважно от своего или чужого) или же естественная реакция против попадания мяча в лицо или в пах - нарушение не надо фиксировать. Умысел всегда определить не так сложно и бардак с потоком абсурдных пенальти будет, КАК МИНИМУМ, значительно сокращён.
Но такая трактовка не устраивает ФИФА поскольку её руководство теряет возможность влиять на результаты через судейство назначаемых судей. Ведь за результатами в современном футболе скрыты огромные финансовые потоки, а значит и коррупция. Отсюда и различные судейские придумки о "расширении площади тела", "желтых или красных подкатах", "попадания локтем в прыжке, когда игрок просто не видит. что сзади выпрыгивает соперник" и безнаказанные регбийные захваты руками". В итоге, мы вынуждены наблюдать как вся защищающаяся команда бегает с прижатыми за спиной руками...
Казалось, чего проще, рука после рикошета от корпуса - не является умышленной. Но нет - все равно находятся чудаки, которые фиксируют нарушение правил.