Хау выступил против ВАР на фоне пенальти «ПСЖ» на 98-й: «Это просто мнение одного человека против другого. Не хочу видеть его чаще, потому что это испортит футбол»

Тренер «Ньюкасла» выступил против ВАР на фоне пенальти в матче с «ПСЖ».

В конце игры (1:1) вингер парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать навес и попал в живот защитнику Валентино Ливраменто, а от него мяч отскочил англичанину в локоть. Главный судья , ознакомившись с видеоповтором по совету ВАР-арбитра Томаша Квятковского, назначил одиннадцатиметровый, и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе его реализовал.

«Я бы хотел видеть меньше ВАР. У меня нет проблем с офсайдами [определенными с помощью ВАР], потому что это максимально похоже на правду: согласен ты с решением или нет, линии дают однозначный ответ «да» или «нет». В остальном я не сторонник ВАР.

Я все еще думаю, что это просто мнение одного человека против мнения другого человека. Это очень субъективно. Я хотел бы видеть меньше ВАР. Определенно я бы не хотел видеть его чаще, потому что это испортило бы футбол.

Для меня проблемой ВАР является то, решение судьи в поле становится недостаточно авторитетным, а в данном случае [с неназначенным изначально пенальти в ворота « »] оно было верным.

Я все еще верю, – я старомоден в этом вопросе – что решениям на поле следует придать немного больше авторитета, потому что судья находится на поле, он чувствует игру, управляет ей. Это чего-то да стоит», – сказал .

УЕФА отстранил ВАР-судью после пенальти «ПСЖ» на 98-й, Клаттенбург назвал момент ограблением. Так это точно ошибка?

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