Хау выступил против ВАР на фоне пенальти «ПСЖ» на 98-й: «Это просто мнение одного человека против другого. Не хочу видеть его чаще, потому что это испортит футбол»

Теги ПСЖ Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА судьи Шимон Марчиняк Эдди Хау видеоповторы Томаш Квятковски Футбол

Тренер «Ньюкасла» выступил против ВАР на фоне пенальти в матче с «ПСЖ».

В конце игры Лиги чемпионов (1:1) вингер парижан Усман Дембеле в штрафной «сорок» попытался сделать навес и попал в живот защитнику Валентино Ливраменто, а от него мяч отскочил англичанину в локоть. Главный судья Шимон Марчиняк, ознакомившись с видеоповтором по совету ВАР-арбитра Томаша Квятковского, назначил одиннадцатиметровый, и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе его реализовал.

«Я бы хотел видеть меньше ВАР. У меня нет проблем с офсайдами [определенными с помощью ВАР], потому что это максимально похоже на правду: согласен ты с решением или нет, линии дают однозначный ответ «да» или «нет». В остальном я не сторонник ВАР.

Я все еще думаю, что это просто мнение одного человека против мнения другого человека. Это очень субъективно. Я хотел бы видеть меньше ВАР. Определенно я бы не хотел видеть его чаще, потому что это испортило бы футбол.

Для меня проблемой ВАР является то, решение судьи в поле становится недостаточно авторитетным, а в данном случае [с неназначенным изначально пенальти в ворота «Ньюкасла»] оно было верным.

Я все еще верю, – я старомоден в этом вопросе – что решениям на поле следует придать немного больше авторитета, потому что судья находится на поле, он чувствует игру, управляет ей. Это чего-то да стоит», – сказал Эдди Хау.

УЕФА отстранил ВАР-судью после пенальти «ПСЖ» на 98-й, Клаттенбург назвал момент ограблением. Так это точно ошибка?

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это не "просто мнение одного человека против другого". Это возможность для нескольких профессиональных судей посмотреть повторы и принять гораздо более обоснованное решение, чем в динамике на высочайших скоростях без права на ошибку.

Задолбали противники ВАР. В виде спорта, где все равно достаточно многое зависит от интерпретации, всегда будут споры вокруг решений. Однако отрицать тот факт, что откровенной фигни с ВАР стало в разы меньше, просто тупо.
+49
-10
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А после гола Арсеналу он какое мнение имел о ВАР?
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Акира_1
А после гола Арсеналу он какое мнение имел о ВАР?
Такое же. Судья в поле гол засчитал. Не было бы ВАР - ничего бы не изменилось
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
плохая не сама система ВАР а слепые коррумпированные клоуны которые её используют
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ kilcher
Впервые слышу, кидай пруф
https://tribuna.com/en/news/arsenal-2023-11-29-hypocrite-eddie-howe-gets-taste-of-his-own-medicine-after-slamming-artetas-var-comments/
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ArnoNeputevy
Примерно столько же. Потому что дело не в технике, а в людях, её использующих. А люди всё те же.
Нет. Раньше откровенные нарушения пропускались из-за того, что судья не добегал или не видел. Сейчас этого нет. Условный Эвребе сейчас невозможен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что Хау так не ныл, когда Жоэлингтон толкал Габриэля и Гордон забивал гол? А тут запел…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что это решит? В финале ЛЧ, когда ливеру Скомина подарил левую пенку на 1-й минуте матча, все высказали что это не пенка и там пенка была менее явная чем у ПСЖ. И что поменялось?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Каждый раз, когда вижу фамилию тренера Ньюкасла, хочется сказать - Хау, бледнолицые братья
И тебе хау.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ He11raizer
И тебе хау.
Ни хау
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Имя Фамилия
Он говорил, что Артету нужно забанить за то, что обсуждает работу судей 🤡
Впервые слышу, кидай пруф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ wshnmn
Комментарий удален пользователем
Ты его с Хави не перепутал? :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ nikitoq
вспомни ТТХ Ливерпуль. там был круче Эвребе
Нет, не круче. Там была одна ошибка ВАР. Вопиющая, которая заставила судей извиняться. Остальное не было и близко скандальным - удаление Джонса было вполне в пределах нормы, а первую ЖК Жоты не могли отменить. ВАР не смотрит.

У Эвребе был косяк в пользу Челси с Абидалем и 2-3 косяка в пользу Барсы минимум. После игры никто не извинялся, по-моему. Просто "ну бывает". По уровню влияния это нельзя сравнивать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ privet100
Англичане негодуют, потому что у них трактовка игры рукой совершенно другая, чем в остальной Европе. В АПЛ за это бы пенальти не назначили, а в Ла Лиге, Лиге 1 или Бундеслиге - 100% пенальти. Так что тут не в ВАРе дело, а в трактовке этого правила со стороны АПЛ. Уверен, французы недоумевают о чём англичане вообще спорят.
Ой, да хорош идеализировать АПЛ, не назначили бы пеналь за такое, ага.
Ты застрял в 90-х когда АПЛ ещё по инерции считалась лигой костоломов с брутальными мужиками, которым дают максимум жёлтую если они ногу сопернику сломали?
Это уже давно не так. Щас в АПЛ прекрасно себя чувствуют симулянты и в целом судят вообще скверно. Могут дать пеналь за что угодно или не дать в очевидной ситуации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Xasan Kattabekov
Просто там судья тащил псж. Никакой это не пенальти (мал. расстояние, отскок от тело и.т.д)
Так тащил что до этого не назначил 2 более очевидных пенальти в ворота англичан да и Парижан пол состава посадил на Жк. Логично
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ FNT
Нет. Раньше откровенные нарушения пропускались из-за того, что судья не добегал или не видел. Сейчас этого нет. Условный Эвребе сейчас невозможен.
вспомни ТТХ Ливерпуль. там был круче Эвребе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Xasan Kattabekov
Просто там судья тащил псж. Никакой это не пенальти (мал. расстояние, отскок от тело и.т.д)
тут больше вероятно что на Вар некомпетентные люди
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ FNT
Это не "просто мнение одного человека против другого". Это возможность для нескольких профессиональных судей посмотреть повторы и принять гораздо более обоснованное решение, чем в динамике на высочайших скоростях без права на ошибку. Задолбали противники ВАР. В виде спорта, где все равно достаточно многое зависит от интерпретации, всегда будут споры вокруг решений. Однако отрицать тот факт, что откровенной фигни с ВАР стало в разы меньше, просто тупо.
Примерно столько же. Потому что дело не в технике, а в людях, её использующих. А люди всё те же.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юристы всех направлений прекрасно знают, что в праве, как в уголовном так и в гражданском, действия всегда различаются по умыслу - на умышленные и по неосторожности. В зависимости от этого и следует ответственность и степень наказания.
Так должно быть и футболе - наказуемыми в случае попадания мяча в руку должны быть лишь умышленные действия. если же это отскок (неважно от своего или чужого) или же естественная реакция против попадания мяча в лицо или в пах - нарушение не надо фиксировать. Умысел всегда определить не так сложно и бардак с потоком абсурдных пенальти будет, КАК МИНИМУМ, значительно сокращён.
Но такая трактовка не устраивает ФИФА поскольку её руководство теряет возможность влиять на результаты через судейство назначаемых судей. Ведь за результатами в современном футболе скрыты огромные финансовые потоки, а значит и коррупция. Отсюда и различные судейские придумки о "расширении площади тела", "желтых или красных подкатах", "попадания локтем в прыжке, когда игрок просто не видит. что сзади выпрыгивает соперник" и безнаказанные регбийные захваты руками". В итоге, мы вынуждены наблюдать как вся защищающаяся команда бегает с прижатыми за спиной руками...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
С такой логикой Эдди надо к нам ехать чиновником. Пришёлся бы ко двору.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Команда которая паркует автобус на 98 минут ненужна в плей оф лч
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А может вообще правила отменить? Мешают играть только.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А ведь из-за этого пенальти, есть шансы на то, что Ньюкасл пролетит мимо плей-офф … Не так уж много, но в этой группе вполне вероятна победа Милана и поражение ПСЖ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто там судья тащил псж. Никакой это не пенальти (мал. расстояние, отскок от тело и.т.д)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ВАР не ВАР - все дело в интерпретации. Одни и те же спорные эпизоды судьи трактуют по разному.
Казалось, чего проще, рука после рикошета от корпуса - не является умышленной. Но нет - все равно находятся чудаки, которые фиксируют нарушение правил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол с ВАР стал менее радостным. Когда забивает твоя любимая команда, начинаешь ждать повтор ВАР, а не кричать "Гол" на весь голос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Англичане негодуют, потому что у них трактовка игры рукой совершенно другая, чем в остальной Европе. В АПЛ за это бы пенальти не назначили, а в Ла Лиге, Лиге 1 или Бундеслиге - 100% пенальти. Так что тут не в ВАРе дело, а в трактовке этого правила со стороны АПЛ. Уверен, французы недоумевают о чём англичане вообще спорят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Согласен с Хау. ВАР не сделал футбол чище, но сделал медленнее и уменьшил авторитет судьи. Та же история с "жди и смотри", фиксацией офсайда, когда лайнсмен неуверен что офсайд был. Перестраховка, перекладывание ответственности и плохие решения по итогу - итог повального внедрения ВАР. А насчёт автоматической фиксации гола и линии оффсайд - верное и продуманное решение, пусть робот рисует виртуальную линию и тут же маякует судьям.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну, объективно ПСЖ наиграл на гол, а то и больше. Но, грустно, что они забили именно с этого спорного пенальти.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий