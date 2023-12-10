Гвардиола о волевой победе: «Есть узоры в игре, которые «Сити» не утрачивает. Мы играем действительно очень хорошо в большинстве матчей»

Пеп Гвардиола высоко оценил игру «Ман Сити» в этом сезоне.

« » одержал волевую победу над « » в матче 16-го тура (2:1).

«Есть определенные узоры в игре, которые мы не утрачиваем. В первом тайме мы действовали исключительно. Пропущенный в конце первого тайма гол стал для нас очень большим ударом.

Мы поговорили о подобных ситуациях, которые происходили и в прошлом. Именно так большие команды с большими личностями в составе бросают вызов трудностям. И после перерыва мы смогли сыграть так же хорошо, как и в первом тайме, и забили голы. Я очень рад.

В перерыве мы спросили себя: «Что мы можем сделать»? Мы играли хорошо против «Тоттенхэма» и в последних матчах. В этом сезоне мы играем действительно очень хорошо в большинстве матчей. Я стараюсь анализировать это.

Нам нужны были активные действия от ребята в атаке. И они приняли этот вызов и вспомнили, как играли за «Сити» с момента прихода сюда.

Да, нам пришлось страдать, чтобы победить. Но в целом мы контролировали игру. Так что я очень доволен парнями. Для нашей веры в себя было важно [снова победить]», – сказал главный тренер «Сити» в интервью Sky Sports.

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