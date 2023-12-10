Пеп о 2:1 с «Лутоном»: «Отличная игра после того, что было в последних матчах. Пропустили на последней минуте первого тайма – прекрасная проверка»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Лутон Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лутоном».

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 16-го тура АПЛ (2:1). Эрлинг Холанд не принимал участие в матче из-за травмы.

«Отличная игра после того, что было в последних матчах. Мы пропустили гол на последней минуте первого тайма – это была прекрасная проверка, и игроки отреагировали должным образом.

Это вызов. Они все еще в игре, они сражаются и ведут себя так, как должны – я действительно горжусь этим.

В первом тайме мы играли намного лучше, но нам нужны голы – в первом тайме забить не удалось».

О травме Холанда

«Мы не знаем [когда он вернется]. У него проблемы с ногой, посмотрим. Надеюсь, он восстановится к [клубному] чемпионату мира», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

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25 комментариев
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Ответ заблокированному пользователю
Футбол это не твое
Почему не мое? Я опираюсь исключительно на собственные глаза и статистику, в чемпионском сезоне Ливерпуль перебрал по статистике 25 очков, я это не выдумываю.

В одном сезоне у Ливерпуля это прокатило, второй раз такая аномалия тоже возможна, но она так же будет аномалией.

Я понимаю, что широкому кругу нравятся такие команды как Ливерпуль, которые забивают шальные банки по девяткам, но сам предпочитаю, когда титулы забирают команды, которые лучше всего играют в футбол, в этом сезоне это Сити и Арсенал. Арсенал пока что чуть лучше.
+12
-6
+6
МЮ горит 0-3 на глазах собственных болельщиков. Но этому бубнику не даёт покой волевая победа Ман Сити над 18 командой АПЛ
+9
-4
+5
Сити и Арсенал — лучшие команды Англии по игре с огромным отрывом и должны разыграть между собой титул. Ливерпульский рандом прокатил только один раз, больше не должен. Но если Вилла впишется в борьбу, было бы интересно.
+18
-13
+5
Важная победа
+7
-3
+4
Ответ заблокированному пользователю
Я считаю количество трофеев Тогда причем вообще Сити к топам если у них лишь судейское ЛЧ есть Топ клубы исторически всегда были сильны не только в своем чемпе но и в еврокубках
Гениально. Тебе человек выше рассказывает свое мнение про СЕГОДНЯШНЮЮ ситуацию в лиге, а ты считаешь трофеи и личную статистику встреч с 19 века. Ну ничего, может по четвергам твой разум немного проветривается и ты спускаешься на землю)
+5
-1
+4
Ответ ман сити фейк
МЮ горит 0-3 на глазах собственных болельщиков. Но этому бубнику не даёт покой волевая победа Ман Сити над 18 командой АПЛ
У тебя даже мозгов не хватило понять, что он болела Ливера🤦🏻‍♂️
+4
-1
+3
Ответ Артем Дорохин
. Прошлогодний Сити бы переехал и не заметил, а ту кое как у аутсайдера выиграли,тоже мне прогресс.
Их и Арсенал выиграл кое-как, забив на 97-й минуте, и Ливерпуль сравнял на 95-й. Так что, не так уж они и просты.
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Ответ заблокированному пользователю
Ни одного толкового аргумента Ливерпуль-исторически лучший клуб Англии Ливерпуль тратит меньше чем Манчестер Сити Ливерпуль один выиграл больше ЛЧ чем Арсенал и Сити вместе Вот где аргументы-а не тиктокерский хейт
Зачем приплетать историю, если речь сейчас идет о «здесь и сейчас»?

И как исторически лучший клуб Англии может иметь в своем активе 1 чемпионат за 33 года?)) А остальные 18 были выиграны во времена динозавров
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причём тут твои передачи и его игра?🤣 выйграл ды ЧМ, мог себя хвалить
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Ответ Carver
Почему не мое? Я опираюсь исключительно на собственные глаза и статистику, в чемпионском сезоне Ливерпуль перебрал по статистике 25 очков, я это не выдумываю. В одном сезоне у Ливерпуля это прокатило, второй раз такая аномалия тоже возможна, но она так же будет аномалией. Я понимаю, что широкому кругу нравятся такие команды как Ливерпуль, которые забивают шальные банки по девяткам, но сам предпочитаю, когда титулы забирают команды, которые лучше всего играют в футбол, в этом сезоне это Сити и Арсенал. Арсенал пока что чуть лучше.
Что вообще за бред?)
Как команда может «перебрать» очков????
Она либо их набирает, либо нет
И да, когда Ливерпуль наравне с Сити набирал 90+ баллов, это тоже аномалия?)
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Ответ morphvirg
У чела припекает просто. У него теперь Сити лч выиграл благодаря судьям))
Да я тоже угарнул) потом почитал его комменты и понял, что диалог лучше прекращать
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Ответ ML26
Гениально. Тебе человек выше рассказывает свое мнение про СЕГОДНЯШНЮЮ ситуацию в лиге, а ты считаешь трофеи и личную статистику встреч с 19 века. Ну ничего, может по четвергам твой разум немного проветривается и ты спускаешься на землю)
У чела припекает просто. У него теперь Сити лч выиграл благодаря судьям))
+1
0
+1
. Прошлогодний Сити бы переехал и не заметил, а ту кое как у аутсайдера выиграли,тоже мне прогресс.
+2
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Ответ ML26
Зачем приплетать историю, если речь сейчас идет о «здесь и сейчас»? И как исторически лучший клуб Англии может иметь в своем активе 1 чемпионат за 33 года?)) А остальные 18 были выиграны во времена динозавров
Я считаю количество трофеев
Тогда причем вообще Сити к топам если у них лишь судейское ЛЧ есть
Топ клубы исторически всегда были сильны не только в своем чемпе но и в еврокубках
+1
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0
Ответ А.В. Бубнов
Комментарий скрыт
Уровень нашего мю тогда первая лига
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Старюсь не пропускать матчи МС, но в последнее время его игра разочаровывает. Она без вдохновения. Хотелось бы видеть более интересную игру, достойную высокого мастерства его футболистов. Надеюсь, Пеп что-нибудь новое придумает. Пора включить ему на полную свои отличные мозги.
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Ответ Carver
Почему не мое? Я опираюсь исключительно на собственные глаза и статистику, в чемпионском сезоне Ливерпуль перебрал по статистике 25 очков, я это не выдумываю. В одном сезоне у Ливерпуля это прокатило, второй раз такая аномалия тоже возможна, но она так же будет аномалией. Я понимаю, что широкому кругу нравятся такие команды как Ливерпуль, которые забивают шальные банки по девяткам, но сам предпочитаю, когда титулы забирают команды, которые лучше всего играют в футбол, в этом сезоне это Сити и Арсенал. Арсенал пока что чуть лучше.
если судить только о сегодняшнем состоянии команд , то Ливерпуль в меньшенстве вырывал победы и это не удача как ты пишешь, а характер,а что бьют в девятки это не залетело, а очень хорошее оружие Ливерпуля против "автобусов." Арсенал сам в этом сезоне спасался на последних секундах. про Сити вообще молчу, 5 туров без побед🤣 и эти команды в порядке? у Ливерпуля меньше пропущенных мечей в АПЛ. так что твои глаза тебя подводят , а мысли твои хаотичны и бесвязны.
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Ответ ML26
Зачем приплетать историю, если речь сейчас идет о «здесь и сейчас»? И как исторически лучший клуб Англии может иметь в своем активе 1 чемпионат за 33 года?)) А остальные 18 были выиграны во времена динозавров
не болею за кого-то в АПЛ ( но канониры были симпатичны мне ) и в этом сезоне желаю им победы. Однако , во-первых , если речь про здесь и сейчас - все равно карвер очевидно пишет с принебрижанием про Ливерпуль , даже пытаясь завуалировать под обьективную оценку игры в футбол, анализируя в спокойной манере. в любом случае, и Ливерпуля больше очков , и если так и будет в конце сезона , значит они заслуженно победили , несмотря на твои и карверовские клубные пристрастия и мнения насчёт заслуженности " по игре"

во вторых , повторюсь , желаю чашку канонирам , но в конце этого сезона потенциальный юбилей , двадцать лет без золота . так что точно не болельщику Арсенала упоминать как критерий про 1 чемпионство Ливерпуля в эпоху АПЛ в контексте темы про исторически лучший клуб Англии
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Ответ "Гром"
не болею за кого-то в АПЛ ( но канониры были симпатичны мне ) и в этом сезоне желаю им победы. Однако , во-первых , если речь про здесь и сейчас - все равно карвер очевидно пишет с принебрижанием про Ливерпуль , даже пытаясь завуалировать под обьективную оценку игры в футбол, анализируя в спокойной манере. в любом случае, и Ливерпуля больше очков , и если так и будет в конце сезона , значит они заслуженно победили , несмотря на твои и карверовские клубные пристрастия и мнения насчёт заслуженности " по игре" во вторых , повторюсь , желаю чашку канонирам , но в конце этого сезона потенциальный юбилей , двадцать лет без золота . так что точно не болельщику Арсенала упоминать как критерий про 1 чемпионство Ливерпуля в эпоху АПЛ в контексте темы про исторически лучший клуб Англии
Так я ничего про Арсенал и не говорил в плане величайшего клуба. Если судить объективно, то это МЮ, как бы тяжело не было это признавать. Даже если они еще 10 лет ничего не выиграют
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