Пеп о 2:1 с «Лутоном»: «Отличная игра после того, что было в последних матчах. Пропустили на последней минуте первого тайма – прекрасная проверка»

Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лутоном».

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 16-го тура (2:1). Эрлинг Холанд не принимал участие в матче из-за травмы.

«Отличная игра после того, что было в последних матчах. Мы пропустили гол на последней минуте первого тайма – это была прекрасная проверка, и игроки отреагировали должным образом.

Это вызов. Они все еще в игре, они сражаются и ведут себя так, как должны – я действительно горжусь этим.

В первом тайме мы играли намного лучше, но нам нужны голы – в первом тайме забить не удалось».

О травме

«Мы не знаем [когда он вернется]. У него проблемы с ногой, посмотрим. Надеюсь, он восстановится к [клубному] чемпионату мира», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!