Пеп о 2:1 с «Лутоном»: «Отличная игра после того, что было в последних матчах. Пропустили на последней минуте первого тайма – прекрасная проверка»
Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лутоном».
«Манчестер Сити» одержал победу в матче 16-го тура АПЛ (2:1). Эрлинг Холанд не принимал участие в матче из-за травмы.
«Отличная игра после того, что было в последних матчах. Мы пропустили гол на последней минуте первого тайма – это была прекрасная проверка, и игроки отреагировали должным образом.
Это вызов. Они все еще в игре, они сражаются и ведут себя так, как должны – я действительно горжусь этим.
В первом тайме мы играли намного лучше, но нам нужны голы – в первом тайме забить не удалось».
О травме Холанда
«Мы не знаем [когда он вернется]. У него проблемы с ногой, посмотрим. Надеюсь, он восстановится к [клубному] чемпионату мира», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.
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В одном сезоне у Ливерпуля это прокатило, второй раз такая аномалия тоже возможна, но она так же будет аномалией.
Я понимаю, что широкому кругу нравятся такие команды как Ливерпуль, которые забивают шальные банки по девяткам, но сам предпочитаю, когда титулы забирают команды, которые лучше всего играют в футбол, в этом сезоне это Сити и Арсенал. Арсенал пока что чуть лучше.
И как исторически лучший клуб Англии может иметь в своем активе 1 чемпионат за 33 года?)) А остальные 18 были выиграны во времена динозавров
Как команда может «перебрать» очков????
Она либо их набирает, либо нет
И да, когда Ливерпуль наравне с Сити набирал 90+ баллов, это тоже аномалия?)
Тогда причем вообще Сити к топам если у них лишь судейское ЛЧ есть
Топ клубы исторически всегда были сильны не только в своем чемпе но и в еврокубках
.
во вторых , повторюсь , желаю чашку канонирам , но в конце этого сезона потенциальный юбилей , двадцать лет без золота . так что точно не болельщику Арсенала упоминать как критерий про 1 чемпионство Ливерпуля в эпоху АПЛ в контексте темы про исторически лучший клуб Англии