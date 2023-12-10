«Манчестер Сити» выиграл впервые за 5 матчей в АПЛ – сделали камбэк с «Лутоном»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Лутон Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу впервые за 5 матчей в АПЛ.

В 16-м туре «горожане» на выезде обыграли «Лутон» (2:1), пропустив первыми.

В 4 предыдущих матчах АПЛ команда под руководством Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3) и уступила «Астон Вилле» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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7 комментариев
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Дайч и Хау доказывают, что британцы могут хорошо работать в АПЛ дали бы только возможность, тренер Лутона посильнее Почетинки и 7хага:)
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Все! Теперь Пеп снова топ
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Это был тяжелейший матч. Дальше думаю будет легче чисто психологически. Ну а Лутон молодцы вторую игру подряд с грандами играют на равных
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Ну это не чудо , когда клубу можно нарушать правила - 115 эпизодов - , и тем более , в футбле играть рукой.
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Камбэк с 18 местом)
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Ответ Aibek Mak
Это был тяжелейший матч. Дальше думаю будет легче чисто психологически. Ну а Лутон молодцы вторую игру подряд с грандами играют на равных
Можно спросить - гранды? Это клуб или команда?
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Ответ Artūras Grigas
Можно спросить - гранды? Это клуб или команда?
Это проект, в котором игроки типа Грилииша могут играть локтями. Ведь локоть, не рука. Другое слово
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