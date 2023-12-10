«Манчестер Сити» выиграл впервые за 5 матчей в АПЛ – сделали камбэк с «Лутоном»

«Манчестер Сити» одержал победу впервые за 5 матчей в АПЛ.

В 16-м туре «горожане» на выезде обыграли «Лутон» (2:1), пропустив первыми.

В 4 предыдущих матчах АПЛ команда под руководством Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3) и уступила «Астон Вилле» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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