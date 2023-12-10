Грилиш после 2:1 с «Лутоном»: «Многим нравится говорить, что «Сити» в кризисе, но мы играли с очень хорошими командами. Нужно сохранять спокойствие»
Джек Грилиш не считает, что «Манчестер Сити» переживает кризис.
Сегодня «горожане» обыграли «Лутон» (2:1) в матче 16-го тура АПЛ и одержали первую победу за 5 матчей в чемпионате.
«Думаю, многим нравится говорить, будто «Сити» в серьезном кризисе, на самом деле мы играли с очень хорошими командами.
«Шпоры», которые были невероятны, «Ливерпуль», лидирующий [в таблице], выезды к «Челси» и «Вилле», чьи показатели – одни из лучших в Европе.
Сегодня мы знали, что должны сохранять спокойствие и приложить усилия, чтобы начать снова побеждать», – сказал хавбек «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.
«Манчестер Сити» идет 4-м в турнирной таблице АПЛ, на 4 очка отставая от лидирующего «Ливерпуля».
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