Грилиш после 2:1 с «Лутоном»: «Многим нравится говорить, что «Сити» в кризисе, но мы играли с очень хорошими командами. Нужно сохранять спокойствие»

Джек Грилиш не считает, что «Манчестер Сити» переживает кризис.

Сегодня «горожане» обыграли « » (2:1) в матче 16-го тура и одержали первую победу за 5 матчей в чемпионате.

«Думаю, многим нравится говорить, будто «Сити» в серьезном кризисе, на самом деле мы играли с очень хорошими командами.

«Шпоры», которые были невероятны, « », лидирующий [в таблице], выезды к « » и «Вилле», чьи показатели – одни из лучших в Европе.

Сегодня мы знали, что должны сохранять спокойствие и приложить усилия, чтобы начать снова побеждать», – сказал хавбек « » в интервью Sky Sports.

«Манчестер Сити» идет 4-м в турнирной таблице АПЛ, на 4 очка отставая от лидирующего «Ливерпуля».

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