Грилиш после 2:1 с «Лутоном»: «Многим нравится говорить, что «Сити» в кризисе, но мы играли с очень хорошими командами. Нужно сохранять спокойствие»

Теги Челси Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Лутон Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш не считает, что «Манчестер Сити» переживает кризис.

Сегодня «горожане» обыграли «Лутон» (2:1) в матче 16-го тура АПЛ и одержали первую победу за 5 матчей в чемпионате.

«Думаю, многим нравится говорить, будто «Сити» в серьезном кризисе, на самом деле мы играли с очень хорошими командами.

«Шпоры», которые были невероятны, «Ливерпуль», лидирующий [в таблице], выезды к «Челси» и «Вилле», чьи показатели – одни из лучших в Европе.

Сегодня мы знали, что должны сохранять спокойствие и приложить усилия, чтобы начать снова побеждать», – сказал хавбек «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

«Манчестер Сити» идет 4-м в турнирной таблице АПЛ, на 4 очка отставая от лидирующего «Ливерпуля».

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7 комментариев
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Проиграли по делу только Вилле
В остальных играх были лучше соперника
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Да этот Лутон,как говорит Клоп похож на банановую кожуру, крепкий орешек.
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Джек все верно сказал
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Почему многие любят принижать достижения других команд? Это не Сити в кризисе, это другие команды становится лучше.
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Ответ zzzeeerrrooo
Проиграли по делу только Вилле В остальных играх были лучше соперника
да и там, рикошет
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