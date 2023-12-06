В «Динамо» не исключили переход Сутормина: «Без коментариев. Не будем обсуждать, за кем мы следим»
В «Динамо» не стали исключать переход Алексея Сутормина.
Ранее сообщалось, что помимо «Динамо» интерес к 29-летнему игроку «Зенита» проявляют ЦСКА, «Балтика» и «Ростов».
– Интерес к Сутормину? No comments («Без комментариев» – прим. Sports.ru). Сейчас не будем обсуждать, за кем мы следим.
– Но вы не исключаете переход Сутормина в «Динамо»?
– Ничего исключать нельзя, – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин
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