В «Динамо» не исключили переход Сутормина: «Без коментариев. Не будем обсуждать, за кем мы следим»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сутормин Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» не стали исключать переход Алексея Сутормина.

Ранее сообщалось, что помимо «Динамо» интерес к 29-летнему игроку «Зенита» проявляют ЦСКА, «Балтика» и «Ростов». 

– Интерес к Сутормину? No comments («Без комментариев» – прим. Sports.ru). Сейчас не будем обсуждать, за кем мы следим.

– Но вы не исключаете переход Сутормина в «Динамо»?

– Ничего исключать нельзя, – сказал член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин

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12 комментариев
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У нас же курс на молодежь зачем он нам?Смолова хватает.Этот баласт надо сплавлять.
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Выше 5 места будет на банке сидеть
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тысяч за 100 можно - и Зенит в 2 раза крутанет прибыль, и для Динамо выгодно
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Ответ forzen
Сутормин + какие-нибудь миллионов 15 за Тюкавина и норм.
Wet dreams are made of this.
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