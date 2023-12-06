ЦСКА больше не интересуется Суторминым. На хавбека «Зенита» претендуют «Динамо» и «Ростов»

ЦСКА отказался от подписания Алексея Сутормина.

По информации Metaratings, клуб больше не интересуется полузащитником « ». Отметим, что пытался подписать летом, однако договориться с петербуржцами о трансфере не удалось.

Сообщается, что на Сутормина претендуют « » и «Ростов». Решающим фактором для футболиста станет количество игровой практики.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 7 матчах Мир и отдал 2 голевых паса. Его подробная статистка доступна здесь.

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