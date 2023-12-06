ЦСКА больше не интересуется Суторминым. На хавбека «Зенита» претендуют «Динамо» и «Ростов»
ЦСКА отказался от подписания Алексея Сутормина.
По информации Metaratings, клуб больше не интересуется полузащитником «Зенита». Отметим, что ЦСКА пытался подписать Сутормина летом, однако договориться с петербуржцами о трансфере не удалось.
Сообщается, что на Сутормина претендуют «Динамо» и «Ростов». Решающим фактором для футболиста станет количество игровой практики.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 7 матчах Мир РПЛ и отдал 2 голевых паса. Его подробная статистка доступна здесь.
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Ну а к вечеру упал –
Просто так, без оговорок
ЦСКА вдруг отказал!
Но «Динамо» и «Ростов»
Котировки не волнуют.
До последнего они
На хавбека претендуют.
Ждут, что Леша вспашет бровку,
Косте (Жоре) пас отдаст...
Иль загранкомандировкой
Поощрят, чай не балласт!