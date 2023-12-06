ЦСКА больше не интересуется Суторминым. На хавбека «Зенита» претендуют «Динамо» и «Ростов»

Теги ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Алексей Сутормин Футбол

ЦСКА отказался от подписания Алексея Сутормина.

По информации Metaratings, клуб больше не интересуется полузащитником «Зенита». Отметим, что ЦСКА пытался подписать Сутормина летом, однако договориться с петербуржцами о трансфере не удалось.

Сообщается, что на Сутормина претендуют «Динамо» и «Ростов». Решающим фактором для футболиста станет количество игровой практики.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 7 матчах Мир РПЛ и отдал 2 голевых паса. Его подробная статистка доступна здесь.

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8 комментариев
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Не потянули финансовые запросы Зенита
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Это как Мбаппе, сезон сериала окончен?
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Сутормин - единственный игрок в истории футбола, который с возрастом и сокращением игровой практики увеличит свою стоимость в сотни раз.
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Запросили наверное в Питере уже не 50, а целых 55 тыс. руб.
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Сутормин с утра был дорог,
Ну а к вечеру упал –
Просто так, без оговорок
ЦСКА вдруг отказал!
Но «Динамо» и «Ростов»
Котировки не волнуют.
До последнего они
На хавбека претендуют.
Ждут, что Леша вспашет бровку,
Косте (Жоре) пас отдаст...
Иль загранкомандировкой
Поощрят, чай не балласт!
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Ни одна из претендендующих команд не испытывает дефицита в правом защитнике. Следовательно, только правым краем в нападение в Ростов. У Динамо в этой зоне - перебор.
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