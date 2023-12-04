Сутормин интересен ЦСКА, «Динамо», «Ростову» и «Балтике». Хавбек не против ухода из «Зенита»

Алексей Сутормин интересен двум московским клубам.

По сведениям Sport24, полузащитник может покинуть « » этой зимой. Сам он готов рассматривать такой вариант из-за дефицита игровой практики.

Утверждается, что интерес к 29-летнему футболисту проявляют , «Динамо», « » и «Ростов».

Армейцы хотели подписать его еще летом, « » тоже давно отслеживает выступления Сутормина.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах Мир и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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