Сутормин интересен ЦСКА, «Динамо», «Ростову» и «Балтике». Хавбек не против ухода из «Зенита»

Теги ЦСКА Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Балтика Алексей Сутормин Футбол

Алексей Сутормин интересен двум московским клубам.

По сведениям Sport24, полузащитник может покинуть «Зенит» этой зимой. Сам он готов рассматривать такой вариант из-за дефицита игровой практики.

Утверждается, что интерес к 29-летнему футболисту проявляют ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

Армейцы хотели подписать его еще летом, «Динамо» тоже давно отслеживает выступления Сутормина.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах Мир РПЛ и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Такая конкуренция за Сутормина... Победителю аукциона придется выложить целых 100 тысяч рублей за этого самородка
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Надо отпускать,удачи Алексею.
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Видать дела совсем у Сутора плохи , раз в матче с Локо справа выходит Круговой, а на замену мёртвый Марио. Даже в такой ситуации его не выпустили.
Ну а такие новости можно генерировать каждый день. На той неделе была слово в слово
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Почему Зенит не отдал его куда-нибудь еще летом и встал «в позу» - до сих пор не понимаю, ведь спрос был.

А, по факту, всю «осеннюю часть» просидел на скамейке.
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Ответ Roman
Такая конкуренция за Сутормина... Победителю аукциона придется выложить целых 100 тысяч рублей за этого самородка
Загнул... это цена двух Суторминых...))
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Ответ Rosenbaum
Загнул... это цена двух Суторминых...))
Инфляция
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Ответ Дмитрий9779
Надо отпускать,удачи Алексею.
Надо брать!
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