Сутормин интересен ЦСКА, «Динамо», «Ростову» и «Балтике». Хавбек не против ухода из «Зенита»
Алексей Сутормин интересен двум московским клубам.
По сведениям Sport24, полузащитник может покинуть «Зенит» этой зимой. Сам он готов рассматривать такой вариант из-за дефицита игровой практики.
Утверждается, что интерес к 29-летнему футболисту проявляют ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».
Армейцы хотели подписать его еще летом, «Динамо» тоже давно отслеживает выступления Сутормина.
В текущем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах Мир РПЛ и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Ну а такие новости можно генерировать каждый день. На той неделе была слово в слово
А, по факту, всю «осеннюю часть» просидел на скамейке.