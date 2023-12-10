Джеймс и Санчес получили травмы в игре «Челси» с «Эвертоном». Запасной вратарь «синих» Петрович совершил результативную ошибку на 92-й

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Джордже Петрович Рис Джеймс Роберт Санчес Ливай Колуилл Льюис Доббин Футбол

«Челси» потерял из-за травм основного вратаря и защитника в матче с «Эвертоном».

Лондонский клуб в гостях уступил «ирискам» со счетом 0:2 в 16-м туре АПЛ.

Уже на 27-й минуте игры в очередной раз проблемы со здоровьем возникли у капитана «синих» Риса Джеймса. Он вынужден был уступить место на поле Ливаю Колуиллу. Джеймс из-за травм провел всего 8 матчей в Премьер-лиге в этом сезоне.

На 84-й минуте, при счете 0:1, травмировался Роберт Санчес – испанский вратарь получил болезненный удар. Его заменил Джордже Петрович.

Сербский голкипер «Челси» успел за отведенное ему время совершить результативную ошибку. На 92-й минуте он отбил мяч на ногу нападающему «Эвертона» Льюису Доббину, вышедшему на замену на 86-й, и 20-летний англичанин пробил в касание и поразил ворота.

Подробная статистика выступлений Санчеса доступна здесь, Джеймса – тут.

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13 комментариев
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В чем ошибка Петровича? Вынес мяч, был рикошет, на подборе никого.
Кликбейт мерзкий.
+52
-2
+50
Результативная ошибка это покупка дисаси, а Петрович норм сыграл с учетом обстоятельств.
+18
0
+18
Вратарь-то тут причем.
+4
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Да не было там ошибки Петровича, он нормально на выходе сыграл и вынес мяч, где была опорка на подборе?
+4
-2
+2
Уже скоро надо будет привыкать к челси вне ЕК
+1
0
+1
Ответ charly001
Джеймса , колвил и прочих маатсенов челси надо продавать благо покупатели в апл на древесину британскую находятся ну пока конечно совсем они не одеревенели
в маню можно, как маунта
+2
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+1
Ну если только в центр зря выносил, а там логично продлить на фланг, но подбор проспали однозначно.
0
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Ответ Михаил Лубянский
Уже скоро надо будет привыкать к челси вне ЕК
как бы не пришлось привыкать к Челси вне АПЛ :)
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