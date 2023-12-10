Джеймс и Санчес получили травмы в игре «Челси» с «Эвертоном». Запасной вратарь «синих» Петрович совершил результативную ошибку на 92-й
«Челси» потерял из-за травм основного вратаря и защитника в матче с «Эвертоном».
Лондонский клуб в гостях уступил «ирискам» со счетом 0:2 в 16-м туре АПЛ.
Уже на 27-й минуте игры в очередной раз проблемы со здоровьем возникли у капитана «синих» Риса Джеймса. Он вынужден был уступить место на поле Ливаю Колуиллу. Джеймс из-за травм провел всего 8 матчей в Премьер-лиге в этом сезоне.
На 84-й минуте, при счете 0:1, травмировался Роберт Санчес – испанский вратарь получил болезненный удар. Его заменил Джордже Петрович.
Сербский голкипер «Челси» успел за отведенное ему время совершить результативную ошибку. На 92-й минуте он отбил мяч на ногу нападающему «Эвертона» Льюису Доббину, вышедшему на замену на 86-й, и 20-летний англичанин пробил в касание и поразил ворота.
Подробная статистика выступлений Санчеса доступна здесь, Джеймса – тут.
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