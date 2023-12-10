«Челси» проиграл 3 из 4 последних матчей. Зона вылета ближе к «синим», чем лидирующий «Ливерпуль»
У «Челси» одна победа в пяти последних матчах.
Лондонцы на выезде проиграли «Эвертону» (0:2) в рамках 16-го тура АПЛ.
Команда Маурисио Почеттино за месяц одержала лишь одну победу – над «Брайтоном» (3:2). В 4 последних матчах «синие» потерпели 3 поражения.
«Челси», имея 19 баллов, занимает 12-е место в таблице и на 18 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля». От зоны вылета, от «Лутона», идущего 18-м, лондонцев отделяют 10 очков.
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Давно не видел тебя на ветках Каталонского Гегемона, что случилось?)
Причем, что самое удивительное, команда становится только хуже.
В начале сезона где-то не везло, сейчас они тупо бросили играть, всего пару игроков пытаются бегать.
Нужно брать грамотного спорт директора и перестраивать все заново.
Если там у кого-то остались мозги, то весь этот сброд Кукурель, Джексонов, Брой, Матсэнов и тд нужно сливать уже зимой, максимум летом.
6-7 топовых игроков у Челси есть.
Но когда их разбавляешь с Броями, Джексонами, Дисаси или Кукурельями - то получается то, что получается.
Еще и 3 потенциально самых сильных игрока Челси - Чиллуэл, Джеймс и Нкунку легенды лазарета.