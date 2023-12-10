«Челси» проиграл 3 из 4 последних матчей. Зона вылета ближе к «синим», чем лидирующий «Ливерпуль»

Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

У «Челси» одна победа в пяти последних матчах.

Лондонцы на выезде проиграли «Эвертону» (0:2) в рамках 16-го тура АПЛ.

Команда Маурисио Почеттино за месяц одержала лишь одну победу – над «Брайтоном» (3:2). В 4 последних матчах «синие» потерпели 3 поражения.

«Челси», имея 19 баллов, занимает 12-е место в таблице и на 18 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля». От зоны вылета, от «Лутона», идущего 18-м, лондонцев отделяют 10 очков.

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42 комментария
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Ответ Evgen_Hazard
Все равно последние 3 строчки плотно заняты безнадежными пассажирами. Вот следующий матч с клинками будет показательным. Если берут 3 очка, то остаются в АПЛ, если нет — то на 17 строчку точно упадут
Вот мы пришли к реальным целям Челси на сезон: сохранение прописки. В прошлом году помогли 9 очков Тухеля, а что спасёт Боэли теперь 🤔
+26
-2
+24
Все равно последние 3 строчки плотно заняты безнадежными пассажирами. Вот следующий матч с клинками будет показательным. Если берут 3 очка, то остаются в АПЛ, если нет — то на 17 строчку точно упадут
+11
-2
+9
как из сильного клуба устроить посмешище за год? спросите у англичан.... интересно, а рома ржёт там над всем этим или плачет?
+14
-7
+7
Худшая команда Европы по системе цена=качество
+8
-2
+6
Ответ Stereophonics89
Боули прям англичанин
Рома прям гуске
+6
-2
+4
Ответ tolstiy
как из сильного клуба устроить посмешище за год? спросите у англичан.... интересно, а рома ржёт там над всем этим или плачет?
Боули прям англичанин
+7
-3
+4
Тен хаг пробивает очередное дно
Почетино - поддержите мое пиво 🍺
+4
-1
+3
И стоило ради этого сливать миллиарды и увольнять Тухеля? Во всех учебниках истории падение Челси до серядняка будет связано только с одним именем.
+4
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+1
Ответ GuruFutbola
Привет, как дела?) Давно не видел тебя на ветках Каталонского Гегемона, что случилось?)
А у жироны своя ветка уже есть?
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Ответ DolJun
ничего, в зоне вылета есть команды куда хуже. ща челси на трансферном рынке за все отыграется, де лаурентис - открывай ворота.
Привет, как дела?)
Давно не видел тебя на ветках Каталонского Гегемона, что случилось?)
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Да, стоит признать что все очень плохо.
Причем, что самое удивительное, команда становится только хуже.
В начале сезона где-то не везло, сейчас они тупо бросили играть, всего пару игроков пытаются бегать.
Нужно брать грамотного спорт директора и перестраивать все заново.
Если там у кого-то остались мозги, то весь этот сброд Кукурель, Джексонов, Брой, Матсэнов и тд нужно сливать уже зимой, максимум летом.
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Ответ Evgen_Hazard
Все равно последние 3 строчки плотно заняты безнадежными пассажирами. Вот следующий матч с клинками будет показательным. Если берут 3 очка, то остаются в АПЛ, если нет — то на 17 строчку точно упадут
Надеемся на очищение
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Ответ Shuller18
Нет уж, худший тренер в современной истории Челси.
Привет, что с лицом?:)
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Ответ Shuller18
О том и речь, состав уровня Кристал Пэлас, говорю об этом с начала сезона.
Да нет, это слишком.
6-7 топовых игроков у Челси есть.
Но когда их разбавляешь с Броями, Джексонами, Дисаси или Кукурельями - то получается то, что получается.

Еще и 3 потенциально самых сильных игрока Челси - Чиллуэл, Джеймс и Нкунку легенды лазарета.
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Ответ Proper Chels
Да, стоит признать что все очень плохо. Причем, что самое удивительное, команда становится только хуже. В начале сезона где-то не везло, сейчас они тупо бросили играть, всего пару игроков пытаются бегать. Нужно брать грамотного спорт директора и перестраивать все заново. Если там у кого-то остались мозги, то весь этот сброд Кукурель, Джексонов, Брой, Матсэнов и тд нужно сливать уже зимой, максимум летом.
А у них медштаб вообще появился за полтора года или всё ещё на профи.ру специалистов находят по промокоду?
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Ответ Proper Chels
Да, стоит признать что все очень плохо. Причем, что самое удивительное, команда становится только хуже. В начале сезона где-то не везло, сейчас они тупо бросили играть, всего пару игроков пытаются бегать. Нужно брать грамотного спорт директора и перестраивать все заново. Если там у кого-то остались мозги, то весь этот сброд Кукурель, Джексонов, Брой, Матсэнов и тд нужно сливать уже зимой, максимум летом.
О том и речь, состав уровня Кристал Пэлас, говорю об этом с начала сезона.
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Ответ tolstiy
как из сильного клуба устроить посмешище за год? спросите у англичан.... интересно, а рома ржёт там над всем этим или плачет?
Это не слёзы, это дождь(
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Комментарий удален пользователем
Ну тут явно надо потратить ещё миллиард евро для улучшения ситуации
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Ответ Акира_1
Вот мы пришли к реальным целям Челси на сезон: сохранение прописки. В прошлом году помогли 9 очков Тухеля, а что спасёт Боэли теперь 🤔
Подушню, но Челси бы не вылетел не будь тех 10 очков из 18. Это не какое-то достижения Тухеля с учётом его статуса когда он растерял при отвратительной игре почти половину очков и в ЛЧ почти безвыходное положение было.
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Ответ Evgen_Hazard
Все равно последние 3 строчки плотно заняты безнадежными пассажирами. Вот следующий матч с клинками будет показательным. Если берут 3 очка, то остаются в АПЛ, если нет — то на 17 строчку точно упадут
100%. Ноттингем тоже сейчас безрадостно выглядит, хотя состав не самый слабый. Но, у них травмирован ударный форвард Авонийи, который неизвестно когда вновь появится.
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Ответ Акира_1
Вот мы пришли к реальным целям Челси на сезон: сохранение прописки. В прошлом году помогли 9 очков Тухеля, а что спасёт Боэли теперь 🤔
лутон
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Очевидно, что состав раздут ноунеймами и несбалансирован. Поч не может справиться тактикой и, похоже, настроем. Проблема гораздо глубже, чем в Поче. ПРоблема в менеджменте, который накупил состава на сотни млн фунтов. Но состав из в лучшем случае, перспективных игроков, а некоторые, прямо скажем, средние. Поэтому, проблема гораздо глубже, чем когда были проблемные сезоны при Абрамовиче.
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и этот состав на 7-8 лет😭
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Breaking: Лев покинул логотип Челси! С него хватит!
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Челси реально превратился в позор!
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Почеттино пока успешно делает свою работу по превращение Челси в тоттенхэм
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Челси с середины 90-х не был настолько слаб. Со времен Гленна Ходдла
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