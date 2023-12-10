«Челси» проиграл 3 из 4 последних матчей. Зона вылета ближе к «синим», чем лидирующий «Ливерпуль»

У «Челси» одна победа в пяти последних матчах.

Лондонцы на выезде проиграли « » (0:2) в рамках 16-го тура .

Команда Маурисио Почеттино за месяц одержала лишь одну победу – над «Брайтоном» (3:2). В 4 последних матчах «синие» потерпели 3 поражения.

« », имея 19 баллов, занимает 12-е место в таблице и на 18 очков отстает от лидирующего «Ливерпуля». От зоны вылета, от «Лутона», идущего 18-м, лондонцев отделяют 10 очков.

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