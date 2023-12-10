Только Мюллер дал интервью после 1:5 с «Айнтрахтом». Остальные игроки «Баварии» сели в автобус

Только Томас Мюллер дал интервью после разгромного поражения «Баварии».

Форвард мюнхенского клуба дал интервью в эфире телеканала после поражения 1:5 от «Айнтрахта».

Все остальные футболисты «Баварии» после игры сели в автобус – никто не остановился, чтобы ответить на вопросы в микст-зоне. Подобная ситуация была и после поражения от «Саарбрюкена» в Кубке Германии.

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