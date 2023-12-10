Только Мюллер дал интервью после 1:5 с «Айнтрахтом». Остальные игроки «Баварии» сели в автобус

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Кубок Германии Саарбрюкен Томас Мюллер Футбол

Только Томас Мюллер дал интервью после разгромного поражения «Баварии».

Форвард мюнхенского клуба дал интервью в эфире телеканала после поражения 1:5 от «Айнтрахта».

Все остальные футболисты «Баварии» после игры сели в автобус – никто не остановился, чтобы ответить на вопросы в микст-зоне. Подобная ситуация была и после поражения от «Саарбрюкена» в Кубке Германии.  

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22 комментария
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А вас, Мюллер, я попрошу остаться
+50
-1
+49
Ответ SpilightTwarkle
А чо сказал то хоть?
Действительно, зачем в новости об интервью писать содержание этого интервью 🤷
+35
0
+35
А чо сказал то хоть?
+16
-1
+15
12.12 ждем дерби обосравшихся, на ОТ
+9
0
+9
Томас настоящий лидер Мюнхена. А не йося и горнолжыник
+8
-2
+6
Ответ SpilightTwarkle
А чо сказал то хоть?
Извините, пирожки
+10
-4
+6
Ответ Bavarec-Art
А что они должны сказать нового? "Спросите тренеришку" ?)
Попросить прощения у тех, кто приехал на выезд. Заверить, что все дни до следующего матча будут молча работать на 100% и победят, в качестве извинения и доказательства работы над ошибками. Это так сложно?
+5
-2
+3
Мюллер молодец
+3
0
+3
Ответ Leon Petov
Томас настоящий лидер Мюнхена. А не йося и горнолжыник
Эту йосю вообще надо отстранить. Не пригодный игрок нинешной Баварии. Все бегунки а он то черепашка и не успеет связать защиту с атакой. Токсичность и бездарные угловые.
+2
0
+2
Ответ benjamin92
А вас, Мюллер, я попрошу остаться
Тонко 🙃🙂🙃
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8-2, 8-2, го ещё одну декаду будете орать про этот матч. ВАМОС!
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Почему на указали что сказал ? Это важнее всего в данной новости.
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Легко раздавать вьюхи после побед - получив пятак желание общаться с прессой сразу пропадает🤐
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Ответ Budabuda
Попросить прощения у тех, кто приехал на выезд. Заверить, что все дни до следующего матча будут молча работать на 100% и победят, в качестве извинения и доказательства работы над ошибками. Это так сложно?
Тут на самом деле сказать можно было совсем другое. Они Айнтрахт и чтобы мы не делали, как не готовились, как не тренировались бы - то результат изменить игроки не могут.
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Остальные ели пирожки.
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Ответ SpilightTwarkle
А чо сказал то хоть?
https://youtu.be/5fM9LL1muLc?feature=shared
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Ответ jzx8
Действительно, зачем в новости об интервью писать содержание этого интервью 🤷
А что он может сказать, кроме извинений и стандартных слов.
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Ответ jzx8
Действительно, зачем в новости об интервью писать содержание этого интервью 🤷
Там что-то по немецки , спортс не потянул
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