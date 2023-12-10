Мюллер после 1:5 с «Айнтрахтом»: «Бавария» вернется. Двигатель гнева должен включиться»
Томас Мюллер прокомментировал крупное поражение от «Айнтрахта» (1:5).
«Мы не потеряем голову, мы дадим отпор, мы вернемся.
В первые полчаса они потрепали нам нервы.
Должна быть реакция, должен включиться двигатель гнева», – сказал форвард «Баварии».
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Тебе абидна что риаш вылупили сначала 6-2, потом 5-0, до этого дважды по 3-0, позже 4-0 и сызнова 3-0, 3-0, 5-1 и ой опять 4-0 на Бернамбео?
Так абижаца не надо, это будни меньше чем клуба.
Ещё 4:0 и 3:0 в плей-офф ЛЧ в 2013.
И по 3:0 оба матча в группе ЛЧ 2021/22. Не?
Фанаты Барсы живут футболом. Кайфуют с онлайн виденных актов унижения мадридского мешка.
Закомплексованные, малообразованные жертвы буллинга школьного составляющие 93,7 процентов глоров меньше чем клуба под названием Риашмадрид наш любимый - они живут на страницах википедии, титулы считают, учатся сложению уровня первого класса в свои 25-45 лет.