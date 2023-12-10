Мюллер после 1:5 с «Айнтрахтом»: «Бавария» вернется. Двигатель гнева должен включиться»

Томас Мюллер прокомментировал крупное поражение от «Айнтрахта» (1:5).

«Мы не потеряем голову, мы дадим отпор, мы вернемся.

В первые полчаса они потрепали нам нервы.

Должна быть реакция, должен включиться двигатель гнева», – сказал форвард «Баварии».

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