Мюллер после 1:5 с «Айнтрахтом»: «Бавария» вернется. Двигатель гнева должен включиться»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер прокомментировал крупное поражение от «Айнтрахта» (1:5).

«Мы не потеряем голову, мы дадим отпор, мы вернемся.

В первые полчаса они потрепали нам нервы.

Должна быть реакция, должен включиться двигатель гнева», – сказал форвард «Баварии».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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20 комментариев
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Бедный МЮ, бедный Онана:)
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+17
Ответ Иван Прошкин
А у "Барселоны"? Пока приходит одно,связанное с "Баварией", кстати. 2:8. Ещё 4:0 и 3:0 в плей-офф ЛЧ в 2013. И по 3:0 оба матча в группе ЛЧ 2021/22. Не?
Ой а что такое прошкин?
Тебе абидна что риаш вылупили сначала 6-2, потом 5-0, до этого дважды по 3-0, позже 4-0 и сызнова 3-0, 3-0, 5-1 и ой опять 4-0 на Бернамбео?
Так абижаца не надо, это будни меньше чем клуба.
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Ответ Я люблю картошку
Думаю, баварский двигатель эффективнее барселонских рычагов будет
кому что ,а закомплексованные болелы реала о Барселоне))
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Ответ Иван Прошкин
А у "Барселоны"? Пока приходит одно,связанное с "Баварией", кстати. 2:8. Ещё 4:0 и 3:0 в плей-офф ЛЧ в 2013. И по 3:0 оба матча в группе ЛЧ 2021/22. Не?
Это другое😂😂😂
+5
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+1
Ничего, ТенХагу не привыкать продырявленным быть.
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Не понимаю рокировку Нагельсмана на Тухяля в прошлом сезоне. Мало того что Нагелсман более вариативный тренер, играющий в более атакующий, интересный футбол, который зачастую приносил результат. Да пускай на тот момент было второе место в чемпионате, но были шансы в ЛЧ, да и титул бы выиграли в Бундеслиге. Так с Тухелем проиграли в сухую Сити в ЛЧ, ничего не предлажив Сити, так и чемпионат так валидольно выиграли. А в этом сново рискуют без титула остаться. И что в итоге, результаты не изменились, играть стали более примитивно, и выезжают в основном на Кейне.
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Ответ rigobersong
Вон у реала около 40 разгромов в 21 веке, но они вообще не парятся:)) 21 поражение - 3-0 6 поражений - 4-1 1 поражений - 5-2 7 поражений - 4-0 2 поражения - 5-1 1 поражение - 6-2 1 - 5-0 риал меньше чем клуп:)
А у "Барселоны"? Пока приходит одно,связанное с "Баварией", кстати. 2:8.
Ещё 4:0 и 3:0 в плей-офф ЛЧ в 2013.
И по 3:0 оба матча в группе ЛЧ 2021/22. Не?
+6
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Ответ Vikeif
Чем отличаются фанаты Реала от фанатов Барсы? Фаны Барсы помнят и обсуждают все поражения Реала, а фаны Реала считают Титулы.
мне вообще не интересны фанаты реала, они для меня как атомы:)) Если ты не заметил, я вообще их никогда не трогаю, это они бегают за мной по всем веткам:))
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Ответ Vikeif
Тебя бы в президенты Барселоны, идеально подходишь под типаж.
Слишком сложная работа, мне и так хорошо живется:)
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Ответ Vikeif
Чем отличаются фанаты Реала от фанатов Барсы? Фаны Барсы помнят и обсуждают все поражения Реала, а фаны Реала считают Титулы.
Именно.
Фанаты Барсы живут футболом. Кайфуют с онлайн виденных актов унижения мадридского мешка.
Закомплексованные, малообразованные жертвы буллинга школьного составляющие 93,7 процентов глоров меньше чем клуба под названием Риашмадрид наш любимый - они живут на страницах википедии, титулы считают, учатся сложению уровня первого класса в свои 25-45 лет.
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Ответ La victoria es nuèstrà
кому что ,а закомплексованные болелы реала о Барселоне))
я закомплексованный болела Астон Виллы(((
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