Сергей Семак: «Петербург – ведущий город в российском футболе. Женский и мужской «Зенит» – чемпионы, рад, что у нас появилась медийная команда»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия женский футбол Матч ТВ Зенит жен Футбол

Сергей Семак высоко оценил вклад Санкт-Петербурга в российский футбол.

— Какое у вас отношение женскому футболу и медиафутболу?

— Поздравляю тренера женского «Зенита» с завоеванием титула. Женская и мужская команды — чемпионы. Это доказывает, что Санкт‑Петербург — ведущий город в российском футболе.

Я приветствуют развитие медиафутбола, как популяризацию футбола среди подростков и молодого поколения, которое много времени проводит в соцсетях и медиапространстве. Он позволяет достучаться до тех ребят, которые не имеют возможности смотреть матчи РПЛ или заниматься футболом.

Рад, что у нас появилась медийная команда. Мой сын не пропускает ни одного ее матча. Медиафутбол дает возможность погружаться в жизнь команды уникальным образом, — отметил главный тренер «Зенита».

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35 комментариев
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Ответ seppblatter@mail.ru
В чем именно заключается вклад города Санкт-Петербурга, если весь карнавал за счет углеводородов добытых не в Санкт-Петербурге? При всем уважении к жителям самого красивого города страны.
Совершенно верно. Но и нефть, РЖД, армия, милиция не для одной Москвы.
+46
-17
+29
В чем именно заключается вклад города Санкт-Петербурга, если весь карнавал за счет углеводородов добытых не в Санкт-Петербурге? При всем уважении к жителям самого красивого города страны.
+48
-25
+23
То Семак, то Радимов, то Медведев все время пытаются уговорить футбольную общественность о ведущей роли СПб, но бесполезно это, господа, это не так, Москва была, есть и будет впереди.
+37
-19
+18
Ответ Иван Прошкин
Москва может быть где угодно. А титулы у нас.
Такие титулы не имеют ценности.
+19
-11
+8
Всем пофиг.
+14
-9
+5
Миллер - ведущий Барин российского футбола...
+5
0
+5
Был нормальный мужик который наверно был многим симпатичен в плане скромности и вообще как человек,походу его тоже Медведев покусал таким же стал короче Богданыч,не хватает еще что бы столицей футбола назвал питер
+17
-13
+4
Опять эти питерские заладили со своими комплексами .
+9
-5
+4
Ответ snork
То Семак, то Радимов, то Медведев все время пытаются уговорить футбольную общественность о ведущей роли СПб, но бесполезно это, господа, это не так, Москва была, есть и будет впереди.
Москва может быть где угодно. А титулы у нас.
+21
-17
+4
дайте 100 миллиардов условному урюпинску он тоже станет ведущим футбольным городом)
+11
-8
+3
Ответ snork
То Семак, то Радимов, то Медведев все время пытаются уговорить футбольную общественность о ведущей роли СПб, но бесполезно это, господа, это не так, Москва была, есть и будет впереди.
Йозе Марино забыли
+3
0
+3
Ответ Spartakus1984
Такие титулы не имеют ценности.
А какие у вас нынче в цене. Бромантановые? Или титулы девяностых, когда забирали всех лучших, кроме Веретенникова, чтобы дворовые команды обыгрывать? Грош таким титулам.
+5
-3
+2
Ответ Artem Ka
Возможно в том, что коренные жители тех мест, где добывается газ, до сих пор ездят на оленях и вряд ли сами разработали бы проект добычи газа, его очистки. А более того смогли бы провести трубопровод до мест, где этот газ можно сбывать?
Прикиньте, если бы прибыль им хоть как-то оставалась, то тупо купили бы и послали на хер ненужный балласт
+4
-2
+2
говорят скоро газпром переедет в тюмень из питера или в хантымансийск где ему законное место и все вырученные средства останутся в сибири...
+5
-3
+2
один мыльный пузырь лопнул, привет Сочи
второй по дольше будет но эффект ярче )))
+2
-1
+1
Всё верно сказано, по факту. Питер реально ушёл далеко вперёд в спортивном плане. И арены лучшие строят, что для футбола, что для хоккея. Какие могут быть претензии?
+5
-4
+1
Центр футбола без своих воспитанников. Я бы уточнил центральный денежный мешок
+4
-3
+1
Сельдерей в голову ударил
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Ответ seppblatter@mail.ru
В чем именно заключается вклад города Санкт-Петербурга, если весь карнавал за счет углеводородов добытых не в Санкт-Петербурге? При всем уважении к жителям самого красивого города страны.
Даже Европы, а то и мира! Ни Парижи, ни Вены не сравнятся с красотой Питербурга!
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а российский футбол сегодня это полное г.. но😂😂😂😂
+1
-1
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Ответ snork
То Семак, то Радимов, то Медведев все время пытаются уговорить футбольную общественность о ведущей роли СПб, но бесполезно это, господа, это не так, Москва была, есть и будет впереди.
Исторически - возможно да, но в данный момент здесь и сейчас ведущий в футбольном смысле город России - это Петербург.
+4
-4
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Ответ Spartakus1984
Такие титулы не имеют ценности.
Чемпионат газокачки
+2
-2
0
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