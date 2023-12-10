Сергей Семак: «Петербург – ведущий город в российском футболе. Женский и мужской «Зенит» – чемпионы, рад, что у нас появилась медийная команда»
Сергей Семак высоко оценил вклад Санкт-Петербурга в российский футбол.
— Какое у вас отношение женскому футболу и медиафутболу?
— Поздравляю тренера женского «Зенита» с завоеванием титула. Женская и мужская команды — чемпионы. Это доказывает, что Санкт‑Петербург — ведущий город в российском футболе.
Я приветствуют развитие медиафутбола, как популяризацию футбола среди подростков и молодого поколения, которое много времени проводит в соцсетях и медиапространстве. Он позволяет достучаться до тех ребят, которые не имеют возможности смотреть матчи РПЛ или заниматься футболом.
Рад, что у нас появилась медийная команда. Мой сын не пропускает ни одного ее матча. Медиафутбол дает возможность погружаться в жизнь команды уникальным образом, — отметил главный тренер «Зенита».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
второй по дольше будет но эффект ярче )))