Сергей Семак высоко оценил вклад Санкт-Петербурга в российский футбол.

— Какое у вас отношение женскому футболу и медиафутболу?

— Поздравляю тренера женского « » с завоеванием титула. Женская и мужская команды — чемпионы. Это доказывает, что Санкт‑Петербург — ведущий город в российском футболе.

Я приветствуют развитие медиафутбола, как популяризацию футбола среди подростков и молодого поколения, которое много времени проводит в соцсетях и медиапространстве. Он позволяет достучаться до тех ребят, которые не имеют возможности смотреть матчи или заниматься футболом.

Рад, что у нас появилась медийная команда. Мой сын не пропускает ни одного ее матча. Медиафутбол дает возможность погружаться в жизнь команды уникальным образом, — отметил главный тренер «Зенита».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!