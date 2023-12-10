Сергей Юран: «Заставить «Зенит» тянуть время в Петербурге – дорогого стоит, но хочется и результата. «Пари НН» наиграл на ничью»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сергей Юран Артур Нигматуллин Дмитрий Живоглядов Пари НН Иван Кукушкин Матео Стаматов Футбол

Сергей Юран оценил матч «Пари НН» с «Зенитом» (0:1) в Санкт-Петербурге.

– Ощущения от матча двоякие. Заставить «Зенит» тянуть время в Петербурге – дорогого стоит, но хочется и результата. Думаю, на ничью в этом матче мы наиграли, особенно в тех условиях, в которых мы готовились.

Мы ведь неделю не выходили на поле, тренажеры крутили на базе, потому что у нас было минус 15.Накануне вылета в Петербург вообще было минус 20. Поэтому первые 15-20 минут ноги у ребят, что называется, налились, но потом разбежались.

– Насколько кадровые проблемы «Пари НН» повлияли на то, что команде не удалось добыть ту самую ничью, о которой вы говорите?

– Стаматов – это потеря, Живоглядов – это потеря, понятно дело, Нигматуллин тоже, но я очень рад за питерского воспитанника Ивана Кукушкина, который провел, я считаю, великолепный матч. Парня ждет большое будущее, – сказал тренер «Пари НН».

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5 комментариев
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Как я понял из сказанного, он доволен или даже горд поражением, не понятно только как он на ничью наиграл.
+6
-1
+5
Удары в створ 8 -1, владение мячом 62% - 38%. На ничью как-то не тянет, а результат на табло.
+5
0
+5
Двойной автобус зачем поставил?)
+4
-2
+2
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