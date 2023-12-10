Семак на четверку оценил первую часть сезона «Зенита»: «У всех клубов есть трудности. Та же «Бавария» пять пропустила»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Вячеслав Караваев Марио Фернандес Матео Кассьерра Иван Сергеев Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку первой части сезона.

– Какую оценку поставите команде за первую часть сезона? Что удалось, что не удалось?

– Четверку-то уж точно, учитывая все моменты, связанные со сложностями, которые мы прошли: и травмы, и поздний приезд тех игроков, которые были. Определенно, латание тех дыр, которые появились с уходом наших ведущих игроков.

По ходу сезона мы уже перестраивали одну схему, другую, вроде бы нащупали, но травму получил Караваев. Марио начал набирать, и он травму получил. Проблем было достаточно много: тот же Матео [Кассьерра] вылетел, Ваня [Сергеев] заболел и вылетел. Огромное количество сложностей, с которыми нам пришлось столкнуться, но, в принципе, нормально.

Если бы летом сказали, что будет такая ситуация, я бы, конечно, был двумя руками за. Думал, что будет еще хуже в плане турнирной таблицы, планируя подготовку и глядя на наше состояние.

Но думаю, что на хорошем уровне закончили, продолжаем борьбу и в Кубке, и боремся за чемпионство. Это то, что от нас требуется. Сейчас нам нужно подготовиться, у нас будет время на сборах для того, чтобы всех игроков, которые пропустили, привести в определенный, хороший рабочий и игровой тонус.

– Скажите, пожалуйста, за последние пять лет «Зенит» привык, что его догоняют, а не он догоняет. Как сейчас игроки себя чувствуют? Есть ли у них дополнительная мотивация?

– Они всегда стараются. Естественно, на протяжении года, двух, трех – это единичные команды, которые выигрывают подряд такое количество раз чемпионат. В этом есть определенные сложности, есть понимание у нас, что нужно делать.

Когда-то получается, когда-то не получается, но в целом ни одна команда в мире не может выигрывать каждый год. Для этого нужно угадывать с трансферными целями, с игроками, которые приходят в команду, и усиливаться.

Та же «Бавария» сегодня пять пропустила (пресс-конференция была вчера, «Бавария» в субботу проиграла «Айнтрахту» 1:5 – примечание Sports.ru). У всех клубов есть определенные трудности. У кого-то эмоциональные, у кого-то не хватает состава, у кого-то несвоевременно ротация была произведена.

Это рабочие моменты, никаких проблем с этим нет. Нужно работать и делать максимум того, что мы можем. А дальше – как сложится, мы же не можем предположить, – сказал Сергей Семак.

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17 комментариев
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А почему зенит всегда сравнивает себя с Баварией)
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Семак: «У всех клубов есть трудности. Той же «Баварии» сраный «Айнтрахт» пятерик отгрузил. Сутормин к ним не поедет. А у Хитцльспергера пятка болит»
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По мне ключевым моментом было отсутствие Родригао. Как только он вернулся стало гораздо лучше
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Ответ Спартак Уокер
Последние 3 игры Зенита на двоичку
Двоечка тебе
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Кто о чем, а Зенит из себя Баварию с Ювентусом корчит🤡
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Зениту ржавый паровоз трешку загрузил. Хорошо что нет ЕК и 0-5 от какой нибудь Боруссии .
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Сережа если бы были еврокубки то ты уже года три тренировал условный пари нн ты не уровень топ клуба
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Ответ Viktor Smolyanin
А почему зенит всегда сравнивает себя с Баварией)
и там и там Моно - лига
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Ответ Матрос Кот
Зениту ржавый паровоз трешку загрузил. Хорошо что нет ЕК и 0-5 от какой нибудь Боруссии .
И Локо, и Динамо, ЦСКА ничейку скатал.... только Заремовец идет по накатанной.
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