«У нас нет «Газпрома», мы каждую копеечку считаем». Юран о сборе на юге вместо тренировок в мороз
Сергей Юран посетовал на то, что у его команды нет «Газпрома» в спонсорах.
«Пари НН» на выезде проиграл «Зениту» со счетом 0:1 в 18-м туре Мир РПЛ.
– Я с большим уважением отношусь к функционерам, но давайте уважать футболистов. Им же со второго по девятое надо было как-то готовиться. А везде зима.
Жалко было «Локомотив» с «Уралом». Поэтому, думаю, можно было бы собрать тренеров и задать вопрос – провести какой-то диалог. Неделю нам что делать? Как тренироваться?
Я играл в Германии – там при минус 2-3 поднимали вопрос. Ведь есть риск получения травм. Матч переносили.
У нас что, сейчас безвыходная ситуация? Могли спокойно сыграть весной. Здесь же спортивный принцип. Одни готовятся, а другие крутят велосипед.
– Могли ли организовать срочный сбор на юге?
– У нас нет спонсора «Газпром». Мы каждую копеечку считаем. Я хотел бы поблагодарить руководство клуба, губернатора, спонсоров – нам сделали три сбора в Дубае. За это большое спасибо, – сказал главный тренер «Пари НН» Юран.
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Лол