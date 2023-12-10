«У нас нет «Газпрома», мы каждую копеечку считаем». Юран о сборе на юге вместо тренировок в мороз

Сергей Юран посетовал на то, что у его команды нет «Газпрома» в спонсорах.

« » на выезде проиграл « » со счетом 0:1 в 18-м туре Мир .

– Я с большим уважением отношусь к функционерам, но давайте уважать футболистов. Им же со второго по девятое надо было как-то готовиться. А везде зима.

Жалко было «Локомотив» с «Уралом». Поэтому, думаю, можно было бы собрать тренеров и задать вопрос – провести какой-то диалог. Неделю нам что делать? Как тренироваться?

Я играл в Германии – там при минус 2-3 поднимали вопрос. Ведь есть риск получения травм. Матч переносили.

У нас что, сейчас безвыходная ситуация? Могли спокойно сыграть весной. Здесь же спортивный принцип. Одни готовятся, а другие крутят велосипед.

– Могли ли организовать срочный сбор на юге?

– У нас нет спонсора « ». Мы каждую копеечку считаем. Я хотел бы поблагодарить руководство клуба, губернатора, спонсоров – нам сделали три сбора в Дубае. За это большое спасибо, – сказал главный тренер «Пари НН» Юран.

«###, и че?» Флэш-интервью Юрана – всегда пожароопасны

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