«У нас нет «Газпрома», мы каждую копеечку считаем». Юран о сборе на юге вместо тренировок в мороз

Теги Зенит премьер-лига Россия Сергей Юран Газпром Пари НН Чемпионат.com Футбол

Сергей Юран посетовал на то, что у его команды нет «Газпрома» в спонсорах.

«Пари НН» на выезде проиграл «Зениту» со счетом 0:1 в 18-м туре Мир РПЛ.

– Я с большим уважением отношусь к функционерам, но давайте уважать футболистов. Им же со второго по девятое надо было как-то готовиться. А везде зима.

Жалко было «Локомотив» с «Уралом». Поэтому, думаю, можно было бы собрать тренеров и задать вопрос – провести какой-то диалог. Неделю нам что делать? Как тренироваться?

Я играл в Германии – там при минус 2-3 поднимали вопрос. Ведь есть риск получения травм. Матч переносили.

У нас что, сейчас безвыходная ситуация? Могли спокойно сыграть весной. Здесь же спортивный принцип. Одни готовятся, а другие крутят велосипед.

– Могли ли организовать срочный сбор на юге?

– У нас нет спонсора «Газпром». Мы каждую копеечку считаем. Я хотел бы поблагодарить руководство клуба, губернатора, спонсоров – нам сделали три сбора в Дубае. За это большое спасибо, – сказал главный тренер «Пари НН» Юран.

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3 комментария
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Ахаххаха
Три сбора в Дубае, а на Сочи не хватило
Лол
+20
-7
+13
Смешные разговоры о невозможности тренироваться на улице аж целую неделю. В чем проблема то? Чемпионат в самом разгаре, впереди, наоборот, отдых. Все что нужно это сохранить уже имеющиеся физический тонус и игровые кондиции на один последний матч и разъехаться по отпускам. И нет никаких проблем сделать это с помощью тренировок в помещении. Пустые отговорки.
+4
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Ответ Ola BP
Ахаххаха Три сбора в Дубае, а на Сочи не хватило Лол
Ну элитная недвига в Сочи дороже, чем в Дубае, может со сборами так же
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