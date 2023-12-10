Юран об отпуске: «Поеду в Луганск на первой неделе. Потом уеду на охоту, где телефон не работает»

Сергей Юран рассказал, как проведет зимний отпуск.

«На первой неделе поеду в Луганск, поеду к родителям на кладбище схожу. Брата проведаю, потом уеду на охоту, где телефон не работает, а только природа и лес.

Потом, думаю, что пройдет 7-10 дней и начнутся ломки. Потому что я такой человек, мне вот это нужно. В целом у меня и семья тоже есть, ей нужно уделить время.

На новый год соберемся семьей в Приэльбрусье, поедем на лыжах кататься. Люблю новый год проводить, чтобы снег обязательно был, чтобы активный он был. А не просто из‑за стола за стол.

Хочется из Москвы уехать: предновогодний город, пробки, суета. 28 декабря уже полечу с семьей», – сказал тренер «Пари НН».

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