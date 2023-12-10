Юран об отпуске: «Поеду в Луганск на первой неделе. Потом уеду на охоту, где телефон не работает»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Юран рассказал, как проведет зимний отпуск.

«На первой неделе поеду в Луганск, поеду к родителям на кладбище схожу. Брата проведаю, потом уеду на охоту, где телефон не работает, а только природа и лес.

Потом, думаю, что пройдет 7-10 дней и начнутся ломки. Потому что я такой человек, мне вот это нужно. В целом у меня и семья тоже есть, ей нужно уделить время.

На новый год соберемся семьей в Приэльбрусье, поедем на лыжах кататься. Люблю новый год проводить, чтобы снег обязательно был, чтобы активный он был. А не просто из‑за стола за стол.

Хочется из Москвы уехать: предновогодний город, пробки, суета. 28 декабря уже полечу с семьей», – сказал тренер «Пари НН».

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16 комментариев
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Юран 2023 это будто другой человек. Интервью хорошие, без гнева и высокомерия. Да и с Пари НН тоже не плох
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Ответ Владислав Харламов
Комментарий скрыт
Он к родителям на могилу едет, в чем неадекватность или негатив.
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Хорошо отдохнуть Сергей Николаевич ! И с новыми эмоциями удивить всех во второй половине чемпионата. Луганск по футбольным и историческим меркам великий город . Предшественники Луганска - героический Краснодон - колыбель героической Молодой Гвардии, затем Ворошиловград , чья Заря в 1972 году стала чемпионом СССР и Луганск , где родился выдающийся спортсмен СССР, единственный среди всех тренеров РПЛ чемпион СССР и обладатель Кубка СССР -Сергей Юран.
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красава! )
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Почему Семак не хочет съездить на историческую родину?
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Комментарий удален модератором
О, Барсик к нам в горы собирается😀 замечательно
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