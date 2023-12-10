36-летний Глушаков рассчитывает на вызов в сборную России: «Я не завершил карьеру там»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Денис Глушаков Спартак Кострома ТАСС Вторая лига А Футбол

Денис Глушаков еще рассчитывает сыграть за сборную России.

«Я не завершил карьеру в сборной России. Конечно, рассчитываю попасть в сборную. Почему нет», – сказал 36-летний футболист.

Напомним, 20 сентября Глушаков подписал контракт с костромским «Спартаком», выступающим в Леон Второй лиге.

В последний раз хавбек играл за сборную России 23 марта 2018 года в товарищеском матче против Бразилии (0:3).

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13 комментариев
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А там и делать нечего
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На матч с Барбадосом 100% вызовут!
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Лучше Жиркова вызвать в сборную
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звучит как угроза
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Совсем плох.
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