36-летний Глушаков рассчитывает на вызов в сборную России: «Я не завершил карьеру там»
Денис Глушаков еще рассчитывает сыграть за сборную России.
«Я не завершил карьеру в сборной России. Конечно, рассчитываю попасть в сборную. Почему нет», – сказал 36-летний футболист.
Напомним, 20 сентября Глушаков подписал контракт с костромским «Спартаком», выступающим в Леон Второй лиге.
В последний раз хавбек играл за сборную России 23 марта 2018 года в товарищеском матче против Бразилии (0:3).
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