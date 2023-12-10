Камавинга назвал Бензема лучшим из тех, с кем он играл, и ответил, с какой легендой хотел бы сыграть вместе: «Любой француз скажет, что с Зиданом»

Эдуардо Камавинга назвал Карима Бензема лучшим из тех, с кем он играл.

– Лучший соперник, против которого играл?

– Бернарду Силва в прошлом сезоне.

– Кто лучший из тех, с кем ты играл?

– Карим Бензема. В тот год, когда я с ним играл, он взял «Золотой мяч».

– Если бы ты мог сыграть с одной легендой, кто бы это был?

– Любой француз назовет Зидана. Так что я выбираю Зидана, – сказал игрок «Реала».

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