Камавинга назвал Бензема лучшим из тех, с кем он играл, и ответил, с какой легендой хотел бы сыграть вместе: «Любой француз скажет, что с Зиданом»
Эдуардо Камавинга назвал Карима Бензема лучшим из тех, с кем он играл.
– Лучший соперник, против которого играл?
– Бернарду Силва в прошлом сезоне.
– Кто лучший из тех, с кем ты играл?
– Карим Бензема. В тот год, когда я с ним играл, он взял «Золотой мяч».
– Если бы ты мог сыграть с одной легендой, кто бы это был?
– Любой француз назовет Зидана. Так что я выбираю Зидана, – сказал игрок «Реала».
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