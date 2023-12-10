Камавинга назвал Бензема лучшим из тех, с кем он играл, и ответил, с какой легендой хотел бы сыграть вместе: «Любой француз скажет, что с Зиданом»

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Эдуардо Камавинга назвал Карима Бензема лучшим из тех, с кем он играл.

– Лучший соперник, против которого играл?

– Бернарду Силва в прошлом сезоне.

– Кто лучший из тех, с кем ты играл?

– Карим Бензема. В тот год, когда я с ним играл, он взял «Золотой мяч».

– Если бы ты мог сыграть с одной легендой, кто бы это был?

– Любой француз назовет Зидана. Так что я выбираю Зидана, – сказал игрок «Реала».

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8 комментариев
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Вы, парни, ничего не шарите. Любой француз мечтает сыграть с Антони Марсялем… этот потухший огонь в его глазах, безразличное лицо с ярко выраженным отсутствием интеллекта, кривая техника, пеший ход во время важных матчей, божественная стата в последних сезонах, огромная зп… легендарных французов - масса, самый бездарный - всего один!
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Ответ Cruel Snake
Ну так же есть и Анри. Так что да, дело вкуса
Тогда, и о Кантона нельзя забывать!
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Не думаю что любой француз хочет играть с Зиданом. У французов есть ещё Платини. Поэтому это дело вкуса
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Анри есть ещё
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Один француз называет другого француза, другие французы скоро совсем закончатся. К слову о французах, были же Платини с Папеном, Дешам, Жинола..
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Ответ Bunyod Turgunov
Не думаю что любой француз хочет играть с Зиданом. У французов есть ещё Платини. Поэтому это дело вкуса
Ну так же есть и Анри. Так что да, дело вкуса
+2
-2
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