«Реал» намерен продлить контракт с Анчелотти до 2026 года. Вопрос хотят решить до Рождества
«Реал» хочет продлить контракт с Карло Анчелотти еще на два года.
По информации Relevo, клуб начал переговоры о новом контракте с итальянским специалистом, поскольку руководство «Реала» довольно выступлением команды на старте сезона.
Кроме того, в клубе довольны прогрессом под руководством Анчелотти молодых игроков – в частности, Винисиуса Жуниора, Родриго, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде, на которых планируется делать ставку в долгосрочной перспективе.
В «Реале» уверены, что тренер согласится продлить контракт, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии. На встрече с руководством по окончании предыдущего сезона Анчелотти заявил, что «Реал» является его приоритетом, и он готов ждать предложения о новом контракте.
Ожидается, что продление соглашения, истекающего летом 2024 года, будет закрыто до Рождества.
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Алонсо пусть крепнет, обрастает мясом.
Глупость же, прям как будто за Анчи прям очередь из топ клубов. Посмотрим как команда покажет себя против Сити, Баварии и других топов с поставленной игрой и стилем, тогда и решать - есть у команды будущее с такой системой или нужна свежая кровь. Я всеми руками за Алонсо.
Не думаю, что остальные сложа руки будут ждать, та же Бавария спокойно может перехватить его летом, Если, конечно, сам Алонсо не грезит стать тренером Реала. Но даже если и хочет он этого, скорее всего, не удастся 2 сезона держаться на том же уровне, травмы, плохие периоды итд, так что думаю ему бы самому хотелось перейти в топ клуб летом
Пусть даже на 10 лет продлят контракт. Перес может уволить кого угодно и когда угодно! ) Для него это секундное дело, как позавтракать))