«Реал» намерен продлить контракт с Анчелотти до 2026 года. Вопрос хотят решить до Рождества

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Родриго Эдуардо Камавинга Футбол

«Реал» хочет продлить контракт с Карло Анчелотти еще на два года.

По информации Relevo, клуб начал переговоры о новом контракте с итальянским специалистом, поскольку руководство «Реала» довольно выступлением команды на старте сезона.

Кроме того, в клубе довольны прогрессом под руководством Анчелотти молодых игроков – в частности, Винисиуса Жуниора, Родриго, Эдуардо Камавинга и Федерико Вальверде, на которых планируется делать ставку в долгосрочной перспективе.

В «Реале» уверены, что тренер согласится продлить контракт, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии. На встрече с руководством по окончании предыдущего сезона Анчелотти заявил, что «Реал» является его приоритетом, и он готов ждать предложения о новом контракте.

Ожидается, что продление соглашения, истекающего летом 2024 года, будет закрыто до Рождества.

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41 комментарий

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Gravdaar Iyaad
Карло мудрый тренер с богатым опытом, но на мой взгляд Реалу нужна свежая кровь. Хаби Алонсо довольно подходящий вариант для этого
+42
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Зверёк
Ответ Растиньяк
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Норм игра,помимо этого берет титулы.Раскрыл Вини,Родриго,Вальва,Каму,Джуд вышел на другой уровень,продлил карьеру Крооса и Модрича(а до этого Бенз взял ЗМ),довольствуется в нападении одним Хоселу,что еще можно требовать от него?Для Мадрида лучше варианта нету.
+28
-4
+24
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Бенисио Дель Пьеро
Только такой хладнокровный тренер как Анчелотти способен работать в Реале. Не представляю, какие нервы нужно иметь, чтобы сохранять спокойствие, когда тебе начинают нещадно критиковать или вообще гнать из клуба в случае единственного поражения после 10 побед подряд. Даже здесь на спортсе помню после проигрыша Атлетико Карло как только не поливали, хотя до этого Реал все матчи выиграл. Тот же Тухель такого давления точно не выдержит. Реалу надо держаться за такого человека
+20
-6
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Джони Две Куртки
Ответ Gravdaar Iyaad
Карло мудрый тренер с богатым опытом, но на мой взгляд Реалу нужна свежая кровь. Хаби Алонсо довольно подходящий вариант для этого
оставте в покое Алонсо. дайте ему окрепнуть в Германии со своим футболом. то во что играет Байер, это не футбол Реала, и Хаби придётся заморочиться в этом плане. сперва год два по тренерует Байер, а потом уже могут забирать его в Реал.
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Игорь Новиков
Здравая мысль. Отец дает результат с учетом нехватки топ-форварда, кучи травм, проблем на флангах обороны.

Алонсо пусть крепнет, обрастает мясом.
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Syndycate
Ответ GuruFutbola
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Как и с продления Хави) Особенно в еврокубках, Наша Барса сладкой булочкой будет для любого соперника в 1/8)
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Dmitry Gorev
Рад, что Карло останется. Но и был бы рад за него лично, если бы он стал тренером Бразилии. С точки зрения тренерского величия - супер. Не исключено, что мог бы выиграть ЧМ)
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Любезный Коссутий
будем откровенны: лучший тренер Ла Лиги, как минимум.
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Young Anton
Ответ Карен Григорян
Как бы не получилось как в прошлый раз, что переподпишут Анчи, он провалит сезон, а из-за отсутствия сильной замены придется назначать рауля/зидана. Хаби сейчас лакомый кусочек и лучше забрать его сразу и строить вокруг него команду
Хаби пока ничего не выиграл при всем уважении
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Дядя ТУРА
Ответ Andrey Maximkin
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извините пожалуйста Андрей. выводы сделаны. все уволены
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Александр Мартынов
Какой смысл продлевать сейчас!
Глупость же, прям как будто за Анчи прям очередь из топ клубов. Посмотрим как команда покажет себя против Сити, Баварии и других топов с поставленной игрой и стилем, тогда и решать - есть у команды будущее с такой системой или нужна свежая кровь. Я всеми руками за Алонсо.
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alireal
Ответ Дядя ТУРА
извините пожалуйста Андрей. выводы сделаны. все уволены
Так-то лучше!
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
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Здорово, что тебя радует, что маэстро остается) Так-то у Карло отличная статистика по трофеям за два сезона)
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Гномович!
Барса ответит продлением Негрейры.
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Sunnyboy
Папо Карло должен оставаться в Реале до конца карьеры. Пока может работать пусть работает в этом сезоне возьмет Лалигу!
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xxx-xxx
Ответ Gravdaar Iyaad
Карло мудрый тренер с богатым опытом, но на мой взгляд Реалу нужна свежая кровь. Хаби Алонсо довольно подходящий вариант для этого
Реал реально как чайки, все что блеснуло, хватают на лету, какой Хаби ? Надеюсь у него мозгов и духа хватит не переходить в Реал.
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ Александр Мартынов
Какой смысл продлевать сейчас! Глупость же, прям как будто за Анчи прям очередь из топ клубов. Посмотрим как команда покажет себя против Сити, Баварии и других топов с поставленной игрой и стилем, тогда и решать - есть у команды будущее с такой системой или нужна свежая кровь. Я всеми руками за Алонсо.
А есть уверенность что Алонсо как и Карло будет выжимать максимум из такого состава? Перес же не обновляет состав уже какой год
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Данияр Жумабекович
Ответ GuruFutbola
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mr kovalsky
Ответ Джони Две Куртки
оставте в покое Алонсо. дайте ему окрепнуть в Германии со своим футболом. то во что играет Байер, это не футбол Реала, и Хаби придётся заморочиться в этом плане. сперва год два по тренерует Байер, а потом уже могут забирать его в Реал.
«Год два потренирует Байер, а потом уже могут забрать в Реал»
Не думаю, что остальные сложа руки будут ждать, та же Бавария спокойно может перехватить его летом, Если, конечно, сам Алонсо не грезит стать тренером Реала. Но даже если и хочет он этого, скорее всего, не удастся 2 сезона держаться на том же уровне, травмы, плохие периоды итд, так что думаю ему бы самому хотелось перейти в топ клуб летом
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Виталий Ан
Ответ Зверёк
Норм игра,помимо этого берет титулы.Раскрыл Вини,Родриго,Вальва,Каму,Джуд вышел на другой уровень,продлил карьеру Крооса и Модрича(а до этого Бенз взял ЗМ),довольствуется в нападении одним Хоселу,что еще можно требовать от него?Для Мадрида лучше варианта нету.
Белингема зачем приплетать? Со всем согласен, но Джуд пришел с этим багажем, и никакого влияния не оказал Карло. Разве что не мешал. Не верите? Пересмотрите игру Джуда за Боруссию.
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паувэр данкер
Ответ Зверёк
Да,Станислав Саламыч.
Салам Станиславыч
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Зверёк
Ответ паувэр данкер
а вообще есть ли вариант лучше,чем топ 5 в истории????
Да,Станислав Саламыч.
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паувэр данкер
Ответ Зверёк
Норм игра,помимо этого берет титулы.Раскрыл Вини,Родриго,Вальва,Каму,Джуд вышел на другой уровень,продлил карьеру Крооса и Модрича(а до этого Бенз взял ЗМ),довольствуется в нападении одним Хоселу,что еще можно требовать от него?Для Мадрида лучше варианта нету.
а вообще есть ли вариант лучше,чем топ 5 в истории????
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Direct free kick
Ответ Syndycate
Как и с продления Хави) Особенно в еврокубках, Наша Барса сладкой булочкой будет для любого соперника в 1/8)
Сладкая булочка - бяка
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The Best 20
все будет известно к концу сезона, это 100% Но уверен что Анчелоти покинет Реал
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штат Иллинойс
Тут нечего даже обсуждать, думать, предполагать и т.д...
Пусть даже на 10 лет продлят контракт. Перес может уволить кого угодно и когда угодно! ) Для него это секундное дело, как позавтракать))
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rigobersong
Комментарий удален пользователем
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