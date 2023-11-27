«Реал» намерен продлить контракт с Анчелотти до 2026 года. Вопрос хотят решить до Рождества

«Реал» хочет продлить контракт с Карло Анчелотти еще на два года.

По информации Relevo, клуб начал переговоры о новом контракте с итальянским специалистом, поскольку руководство « » довольно выступлением команды на старте сезона.

Кроме того, в клубе довольны прогрессом под руководством Анчелотти молодых игроков – в частности, , , и Федерико Вальверде, на которых планируется делать ставку в долгосрочной перспективе.

В «Реале» уверены, что тренер согласится продлить контракт, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии. На встрече с руководством по окончании предыдущего сезона заявил, что «Реал» является его приоритетом, и он готов ждать предложения о новом контракте.

Ожидается, что продление соглашения, истекающего летом 2024 года, будет закрыто до Рождества.

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