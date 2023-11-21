Анчелотти жестко раскритикует календарь на ближайшей пресс-конференции. «Реал» винит ФИФА и очень злится из-за травм Винисиуса и Камавинга

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига УЕФА травмы ФИФА календарь Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Футбол

В «Реале» очень злятся на ФИФА из-за травм ведущих игроков.

В ходе текущей паузы на матчи национальных команд «Мадрид» из-за травм потерял Винисиуса и Эдуардо Камавинга. Оба футболиста могут пропустить до 2,5 месяцев.

Всего у «Реала» из-за травм разной степени серьезности отсутствуют 8 футболистов основного состава.

Как пишет As, руководство «Реала» испытывает неприкрытую злость в связи с тем, что случилось в ходе ноябрьской паузы на матчи сборных. «И мы стучим по дереву, чтобы больше никто не травмировался в матчах вторника», – говорят в клубе. Матчи за сборные проведут Родриго (Бразилия против Аргентины), Тони Рюдигер и Давид Алаба (сыграют в матче Австрии и Германии), Лука Модрич (Хорватия против Армении) и Феде Вальверде (Уругвай против Боливии).

Отмечается, что на пресс-конференции в субботу Карло Анчелотти планирует выступить с жесткой критикой календаря, созданного ФИФА и УЕФА.

Почему ситуация с травмами в «Реале» еще хуже, чем кажется

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.Bean
Ответ sema mixajlov
Подскажите, а кто у Анчелотти в атаке остался? Кем играть?
Пора Рауля возвращать походу
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ Владислав Харламов
А кто мешает меньше нагружать футболистов в клубах? Для чего у вас в заявке 23 игрока? Сколько минут сыграл в прошлом сезоне Азар с зарплатой 25 лямов?
У Камавинги 2 полных матча в Ла Лиге в этом сезоне
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ sema mixajlov
Подскажите, а кто у Анчелотти в атаке остался? Кем играть?
Родриго, Хоселу,Браим и молодежка
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sema mixajlov
Подскажите, а кто у Анчелотти в атаке остался? Кем играть?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexmixer9
Ответ Men77
Я не понимаю одного, почему не возмущались тренеры когда проводили Лиги наций или товарняки? Почему возмущаются после отборов Евро и Копы. Они предлагают не проводить Евро и Копу?
Да так же возмущались, Пеп с Клоппом уже пару лет говорят
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly_54
Ответ Владислав Харламов
А кто мешает меньше нагружать футболистов в клубах? Для чего у вас в заявке 23 игрока? Сколько минут сыграл в прошлом сезоне Азар с зарплатой 25 лямов?
Камавинга не в сборной травму получил?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ charly_54
Так в чем тогда претензии к календарю?
Претензия в том что клубы играют без перерывов по 2-3 матча в неделю, а потом ещё и в сборную уходят игроки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raul14
Не только Реал, все клубы жалуются на ФИФА!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sardorbek Mamazhanov
Ответ Владислав Харламов
А кто мешает меньше нагружать футболистов в клубах? Для чего у вас в заявке 23 игрока? Сколько минут сыграл в прошлом сезоне Азар с зарплатой 25 лямов?
Так он тоже был травмирован большую часть сезона.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly_54
Ответ Фёдор Кузнецов
У Камавинги 2 полных матча в Ла Лиге в этом сезоне
Так в чем тогда претензии к календарю?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Ответ Men77
Я не понимаю одного, почему не возмущались тренеры когда проводили Лиги наций или товарняки? Почему возмущаются после отборов Евро и Копы. Они предлагают не проводить Евро и Копу?
На Копу нет отбора
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Ответ S. A.
На Копу нет отбора
а на Евро есть? Камавинга получил травму в решающем матче за выход на Евро? Счета 14:0, 9:0, и т.д.это отборы? 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gbn7tvcqq2
Ответ Men77
а на Евро есть? Камавинга получил травму в решающем матче за выход на Евро? Счета 14:0, 9:0, и т.д.это отборы? 🤣
Да, если есть матчи, по итогам которых команды проходят/не проходят на турнир, это называется отбор. Мне кажется тебе поумнеть не помешает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Ответ gbn7tvcqq2
Да, если есть матчи, по итогам которых команды проходят/не проходят на турнир, это называется отбор. Мне кажется тебе поумнеть не помешает
а ты кто такая?откуда взялась?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий