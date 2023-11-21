Анчелотти жестко раскритикует календарь на ближайшей пресс-конференции. «Реал» винит ФИФА и очень злится из-за травм Винисиуса и Камавинга

В «Реале» очень злятся на ФИФА из-за травм ведущих игроков.

В ходе текущей паузы на матчи национальных команд « » из-за травм потерял и . Оба футболиста могут пропустить до 2,5 месяцев.

Всего у «Реала» из-за травм разной степени серьезности отсутствуют 8 футболистов основного состава.

Как пишет As, руководство «Реала» испытывает неприкрытую злость в связи с тем, что случилось в ходе ноябрьской паузы на матчи сборных. «И мы стучим по дереву, чтобы больше никто не травмировался в матчах вторника», – говорят в клубе. Матчи за сборные проведут Родриго (Бразилия против Аргентины), Тони Рюдигер и Давид Алаба (сыграют в матче Австрии и Германии), Лука Модрич (Хорватия против Армении) и Феде Вальверде (Уругвай против Боливии).

Отмечается, что на пресс-конференции в субботу планирует выступить с жесткой критикой календаря, созданного ФИФА и .

Почему ситуация с травмами в «Реале» еще хуже, чем кажется

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