Анчелотти жестко раскритикует календарь на ближайшей пресс-конференции. «Реал» винит ФИФА и очень злится из-за травм Винисиуса и Камавинга
В «Реале» очень злятся на ФИФА из-за травм ведущих игроков.
В ходе текущей паузы на матчи национальных команд «Мадрид» из-за травм потерял Винисиуса и Эдуардо Камавинга. Оба футболиста могут пропустить до 2,5 месяцев.
Всего у «Реала» из-за травм разной степени серьезности отсутствуют 8 футболистов основного состава.
Как пишет As, руководство «Реала» испытывает неприкрытую злость в связи с тем, что случилось в ходе ноябрьской паузы на матчи сборных. «И мы стучим по дереву, чтобы больше никто не травмировался в матчах вторника», – говорят в клубе. Матчи за сборные проведут Родриго (Бразилия против Аргентины), Тони Рюдигер и Давид Алаба (сыграют в матче Австрии и Германии), Лука Модрич (Хорватия против Армении) и Феде Вальверде (Уругвай против Боливии).
Отмечается, что на пресс-конференции в субботу Карло Анчелотти планирует выступить с жесткой критикой календаря, созданного ФИФА и УЕФА.
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