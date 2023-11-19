«Реал» в ярости из-за травм Винисиуса и Камавинга в сборных. Клуб считает, что в них виноваты ФИФА, УЕФА и RFEF, которые перегрузили календарь
В «Реале» раздражены тем, что важные игроки команды получили травмы в сборных.
В ходе текущей паузы на матчи национальных команд «Мадрид» из-за травм потерял Винисиуса и Эдуардо Камавинга. Оба футболиста могут пропустить до 2,5 месяцев.
Всего у «Реала» из-за травм разной степени серьезности отсутствуют 8 футболистов основного состава.
Как пишет журналист Marca и Cadena SER Хавьер Бирланга, «Реал» в ярости из-за того, что случилось во время нынешней паузы на матчи сборных.
Клуб винит в сложившейся ситуации футбольное руководство – ФИФА, УЕФА, RFEF и Ла Лигу. По мнению «Реала», все они виноваты в том, что календарь перегружен. Это, как считают в «Реале», приводит к большому количеству проблем со здоровьем у игроков.
Почему ситуация с травмами в «Реале» еще хуже, чем кажется
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Но учитывая как травму получил Кама, если в сборной Дембеле, то игроки Мадрида не должны туда ехать)))
Чемпионаты, кубки, еврокубки и отборы.
Что поменялось то?
Это не так
Это они ставят тренерам клубов-грандов задачи "выиграть все и вся"?
Ну и для реализации этой задачи лидеры играют без замен и перерыва.
Перегруз лидеров ради трофеев и бабла - в этом точно виноваты сборные?
Вот установили лимит в 4000 минут за сезон и что? Игрок к февралю исчерпал лимит и что ему делать? Сезон окончен для него? Или вы думаете, что тренер сборной перестанет ставить игрока в старт только по той причине, что из-за этой игры он может через пару месяцев упереться в лимит раньше на 1-2 игры? Их правда это остановит?)
Это общий бич вообще всех нынешних топ-тренеров. Что Клопп, что Гвардиола, что другие до последнего держат основу на поле, по принципу "лишь бы чего не вышло".....а выйти может всякое.
Или тебе напомнить, к примеру, как Ливерпуль одно очко в чемпионате проиграл в АПЛ и не стал чемпионом?
Это держат в уме тренеры во всех чемпах, в том числе и в Ла Лиге.
НИКОГДА скамейка ни в одной топ-команде не бывает ровней основе.
Вести 2:0 вообще ничего не значит.
Все страхуются, ставки слишком высоко.
Если ты в курсе, то там всё взаимосвязанно, в том плане, что топ турниры на клубном уровне и топ турниры на уровне сборных работают на общее дело: популяризацию и поддержание интереса к футболу, что генерирует прибыль.
Другое дело, что нужно что-то делать с перегруженным календарем игр, это да.
А не расширять дальше.
Раньше было как-то по-другому? Кубок добавился? Команды в Ла Лиге?
И вообще 14эльче!11!!!1
Там игроки в сборных играют по праздникам , особенно это косается топовых спортсменоа
Кто футболистам платит зарплату?