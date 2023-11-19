«Реал» в ярости из-за травм Винисиуса и Камавинга в сборных. Клуб считает, что в них виноваты ФИФА, УЕФА и RFEF, которые перегрузили календарь

В «Реале» раздражены тем, что важные игроки команды получили травмы в сборных.

В ходе текущей паузы на матчи национальных команд « » из-за травм потерял и . Оба футболиста могут пропустить до 2,5 месяцев.

Всего у «Реала» из-за травм разной степени серьезности отсутствуют 8 футболистов основного состава.

Как пишет журналист Marca и Cadena SER Хавьер Бирланга, «Реал» в ярости из-за того, что случилось во время нынешней паузы на матчи сборных.

Клуб винит в сложившейся ситуации футбольное руководство – , , RFEF и Ла Лигу. По мнению «Реала», все они виноваты в том, что календарь перегружен. Это, как считают в «Реале», приводит к большому количеству проблем со здоровьем у игроков.

Почему ситуация с травмами в «Реале» еще хуже, чем кажется

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