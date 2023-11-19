«Реал» в ярости из-за травм Винисиуса и Камавинга в сборных. Клуб считает, что в них виноваты ФИФА, УЕФА и RFEF, которые перегрузили календарь

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига УЕФА травмы ФИФА Федерация футбола Испании календарь Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Футбол

В «Реале» раздражены тем, что важные игроки команды получили травмы в сборных.

В ходе текущей паузы на матчи национальных команд «Мадрид» из-за травм потерял Винисиуса и Эдуардо Камавинга. Оба футболиста могут пропустить до 2,5 месяцев.

Всего у «Реала» из-за травм разной степени серьезности отсутствуют 8 футболистов основного состава.

Как пишет журналист Marca и Cadena SER Хавьер Бирланга, «Реал» в ярости из-за того, что случилось во время нынешней паузы на матчи сборных.

Клуб винит в сложившейся ситуации футбольное руководство – ФИФА, УЕФА, RFEF и Ла Лигу. По мнению «Реала», все они виноваты в том, что календарь перегружен. Это, как считают в «Реале», приводит к большому количеству проблем со здоровьем у игроков.

Почему ситуация с травмами в «Реале» еще хуже, чем кажется

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49 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
УЕФА и ФИФА, которые уже приготовили новый формат клубного ЧМ и расширение ЛЧ: 🗿🗿🗿
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AmanEsen
Давно пора ввести лимит на количество разрешенных минут для игрока на сезон. Тренера имея состав из 23 футболистов + молодежку, весь сезон используют одну обойму из 15-16 игроков. Итого одни игроки пашут без замен весь сезон, а другие весь сезон сидят на лавке.
+36
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+28
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Бенисио Дель Пьеро
Вообще клубам давно пора попросить футбольные федерации остановиться. Все эти увеличения команд и количества матчей не идут на пользу самой игре. Уже и так со всеми этими кубками играют каждые 2-3 дня, а ещё ЧМ проводят посреди сезона. До сих пор помню свое удивление, когда Реал отбегал 120 минут против Атлетико в кубке, а через 2 ДНЯ играл в чемпионате тем же составом. Результаты такого графика мы видим в этом сезоне, что организмы не выдерживают нагрузок. Что будет дальше с ещё большим количеством матчей даже представить страшно. Либо будут играть в пол силы, что приведет к падению интенсивности и зрелища, либо через матч будут выходить вторые составы
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Алекс Самойлов
Ответ AmanEsen
Давно пора ввести лимит на количество разрешенных минут для игрока на сезон. Тренера имея состав из 23 футболистов + молодежку, весь сезон используют одну обойму из 15-16 игроков. Итого одни игроки пашут без замен весь сезон, а другие весь сезон сидят на лавке.
так кто виноват , если Карло старый трус ??? команда выигрывает у аутсайдера 2-0, 3-0 а он основу до 85 минуты держит
+15
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Гжегож Бженчишчикевич
Ответ Бенисио Дель Пьеро
УЕФА и ФИФА, которые уже приготовили новый формат клубного ЧМ и расширение ЛЧ: 🗿🗿🗿
Что-то мне подсказывает, что такими темпами топ-клубы просто не будут отпускать игроков в сборную. И будет как в хоккее, ЧМ вторыми составами(
+5
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Алекс Самойлов
Ответ Nicolas Erfe
У старого деда деменция развивается на всех парусах. В ярости, много на себя не бери, обосрешься. Шум ради шума, чтобы показать какой он якобы грозный. Ничего он не сделает, все видели этого деда крутого, когда Мбаппе унизил Реал, но эта старая кашелка все равно мечтает отсосать ему на Бернабеу. Лучше бы составом занимался да медицинский штаб проверил. Это ж трындец сколько травм в начале сезона.
запомни в реал дважды не зовут . или сколько там раз уже
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madrilenos
По травме Вини ок.
Но учитывая как травму получил Кама, если в сборной Дембеле, то игроки Мадрида не должны туда ехать)))
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Proper Chels
А что, 10 лет назад игр было меньше? Я не понимаю этого вечного нытья.
Чемпионаты, кубки, еврокубки и отборы.
Что поменялось то?
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Денис Грибанов
Ответ Владимир Владимирович
Давайте теперь не будем проводить матчи сборных…. В ярости они.
давайте
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Kubinec_
что-то мне подсказывает, что не только Реал бесится из-за постоянных травм игроков в сборных
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Muhammed Lokgaev
Ответ Proper Chels
А что, 10 лет назад игр было меньше? Я не понимаю этого вечного нытья. Чемпионаты, кубки, еврокубки и отборы. Что поменялось то?
тоже не могу понять такого воя, ладно бы если бы существенно кол-во матчей увеличилось бы с того периода времени, но нет же все примерно на том же уровне, может 5-10 матчей добавилось от силы и все, а травмы всегда были особенно во время игр сборных
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Tristan...
Состав укомплектован. Провели мощнейшее трансферное окно среди всех клубов (по мнению меренгуез), так чего ныть?
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Commerce
Ответ Nicolas Erfe
У старого деда деменция развивается на всех парусах. В ярости, много на себя не бери, обосрешься. Шум ради шума, чтобы показать какой он якобы грозный. Ничего он не сделает, все видели этого деда крутого, когда Мбаппе унизил Реал, но эта старая кашелка все равно мечтает отсосать ему на Бернабеу. Лучше бы составом занимался да медицинский штаб проверил. Это ж трындец сколько травм в начале сезона.
В каком классе учишься?
+2
-1
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Real_v_dushe
Ответ Алекс Самойлов
так кто виноват , если Карло старый трус ??? команда выигрывает у аутсайдера 2-0, 3-0 а он основу до 85 минуты держит
https://www.sports.ru/real/stat/

Это не так
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Бросок Фли
Ответ AmanEsen
Давно пора ввести лимит на количество разрешенных минут для игрока на сезон. Тренера имея состав из 23 футболистов + молодежку, весь сезон используют одну обойму из 15-16 игроков. Итого одни игроки пашут без замен весь сезон, а другие весь сезон сидят на лавке.
Странно в этом обвинять ФИФА и УЕФА.
Это они ставят тренерам клубов-грандов задачи "выиграть все и вся"?
Ну и для реализации этой задачи лидеры играют без замен и перерыва.
Перегруз лидеров ради трофеев и бабла - в этом точно виноваты сборные?
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deadjoker
Ответ AmanEsen
Давно пора ввести лимит на количество разрешенных минут для игрока на сезон. Тренера имея состав из 23 футболистов + молодежку, весь сезон используют одну обойму из 15-16 игроков. Итого одни игроки пашут без замен весь сезон, а другие весь сезон сидят на лавке.
Так 23 игрока плюс минус одного уровня в клуб набрать почти невозможно. Единственное у кого получилось это у сити и то не полностью. Отсюда и ротация ограничена.
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Полуэктов Пётр
Ответ AmanEsen
Давно пора ввести лимит на количество разрешенных минут для игрока на сезон. Тренера имея состав из 23 футболистов + молодежку, весь сезон используют одну обойму из 15-16 игроков. Итого одни игроки пашут без замен весь сезон, а другие весь сезон сидят на лавке.
Как вы себе представляете подобный лимит на деле? Опишите конкретно схему, очень интересно.
Вот установили лимит в 4000 минут за сезон и что? Игрок к февралю исчерпал лимит и что ему делать? Сезон окончен для него? Или вы думаете, что тренер сборной перестанет ставить игрока в старт только по той причине, что из-за этой игры он может через пару месяцев упереться в лимит раньше на 1-2 игры? Их правда это остановит?)
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Montenegro Serbian
Ответ Алекс Самойлов
так кто виноват , если Карло старый трус ??? команда выигрывает у аутсайдера 2-0, 3-0 а он основу до 85 минуты держит
Причём тут Карло?
Это общий бич вообще всех нынешних топ-тренеров. Что Клопп, что Гвардиола, что другие до последнего держат основу на поле, по принципу "лишь бы чего не вышло".....а выйти может всякое.
Или тебе напомнить, к примеру, как Ливерпуль одно очко в чемпионате проиграл в АПЛ и не стал чемпионом?
Это держат в уме тренеры во всех чемпах, в том числе и в Ла Лиге.
НИКОГДА скамейка ни в одной топ-команде не бывает ровней основе.
Вести 2:0 вообще ничего не значит.
Все страхуются, ставки слишком высоко.
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Proper Chels
А что, 10 лет назад игр было меньше? Я не понимаю этого вечного нытья. Чемпионаты, кубки, еврокубки и отборы. Что поменялось то?
Количество зарабатываемых игроками денег, точно поменялось. И нужно больше свободного времени, чтобы всё это тратить
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Montenegro Serbian
Ответ Миша Миша
Да пора создать "суперлигу" по типу американских лиг . Там игроки в сборных играют по праздникам , особенно это косается топовых спортсменоа Кто футболистам платит зарплату?
Так то одного без другого не бывает.

Если ты в курсе, то там всё взаимосвязанно, в том плане, что топ турниры на клубном уровне и топ турниры на уровне сборных работают на общее дело: популяризацию и поддержание интереса к футболу, что генерирует прибыль.

Другое дело, что нужно что-то делать с перегруженным календарем игр, это да.
А не расширять дальше.
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Бросок Фли
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вообще клубам давно пора попросить футбольные федерации остановиться. Все эти увеличения команд и количества матчей не идут на пользу самой игре. Уже и так со всеми этими кубками играют каждые 2-3 дня, а ещё ЧМ проводят посреди сезона. До сих пор помню свое удивление, когда Реал отбегал 120 минут против Атлетико в кубке, а через 2 ДНЯ играл в чемпионате тем же составом. Результаты такого графика мы видим в этом сезоне, что организмы не выдерживают нагрузок. Что будет дальше с ещё большим количеством матчей даже представить страшно. Либо будут играть в пол силы, что приведет к падению интенсивности и зрелища, либо через матч будут выходить вторые составы
Реал играет в Кубке и Ла Лиге одним составом, но виноваты УЕФА и ФИФА?

Раньше было как-то по-другому? Кубок добавился? Команды в Ла Лиге?
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Diego 95
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вообще клубам давно пора попросить футбольные федерации остановиться. Все эти увеличения команд и количества матчей не идут на пользу самой игре. Уже и так со всеми этими кубками играют каждые 2-3 дня, а ещё ЧМ проводят посреди сезона. До сих пор помню свое удивление, когда Реал отбегал 120 минут против Атлетико в кубке, а через 2 ДНЯ играл в чемпионате тем же составом. Результаты такого графика мы видим в этом сезоне, что организмы не выдерживают нагрузок. Что будет дальше с ещё большим количеством матчей даже представить страшно. Либо будут играть в пол силы, что приведет к падению интенсивности и зрелища, либо через матч будут выходить вторые составы
Лигу конференций надо убирать сразу,лигу европы сокращать,и много чего еще упразднить,но УЕФА и ФИФА думают главное количество
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Андрей Пядышев
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вообще клубам давно пора попросить футбольные федерации остановиться. Все эти увеличения команд и количества матчей не идут на пользу самой игре. Уже и так со всеми этими кубками играют каждые 2-3 дня, а ещё ЧМ проводят посреди сезона. До сих пор помню свое удивление, когда Реал отбегал 120 минут против Атлетико в кубке, а через 2 ДНЯ играл в чемпионате тем же составом. Результаты такого графика мы видим в этом сезоне, что организмы не выдерживают нагрузок. Что будет дальше с ещё большим количеством матчей даже представить страшно. Либо будут играть в пол силы, что приведет к падению интенсивности и зрелища, либо через матч будут выходить вторые составы
так уже попросили. им сказали: идите на .yй
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Maksat Hasanow
Беллингем???
Траоре
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Maksat Hasanow
Ответ Юсуф Тайсумов
а сколько было и есть травм у барсы то дембеле то Неймар то араухо фати ббеллингем
Беллингем???
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Tristan...
Ответ Ефии
Уважаю все клубы, но что сейчас скажут фаны Реала, которые говорили: « по травмам только Барса ноет» ;)
Всегда найдут как выкрутиться. Правильно говорят - мадридист не тонет...
И вообще 14эльче!11!!!1
+1
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yurapolushkin@yandex.ru
Ответ Владимир Владимирович
Давайте теперь не будем проводить матчи сборных…. В ярости они.
лучше ничего, чем игры с Гибралтаром
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Нефанатик
Реал должен быть недоволен как ФИФА, УЕФА и RFEF, так и своим тренером который даже слабым соперником не дает шанса молодым и до талого выжимает то, что у него есть. Чего стоит Камавинга который играет вообще везде.
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pasmike
Количество игр сборных уже давно пора уменьшить. Какие-то сумасбродные отборы в Южной Америке, Кубок Африки раз в 2 года, Кубок Америки 4 турнира за 6 лет, мало кому нужный Кубок наций... Зачем это в таких масштабах? Качество игры сборных примитивно по объективным причинам, так - одни эмоции... Сделать континентальные турниры раз в 4 г. везде, отборочные группы не более 5 команд в 1 группе.
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Миша Миша
Да пора создать "суперлигу" по типу американских лиг .
Там игроки в сборных играют по праздникам , особенно это косается топовых спортсменоа

Кто футболистам платит зарплату?
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Рэд Уайт
могут прыгнуть на страпон
+7
-7
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Russian Horse
«Клуб считает, что в них виноваты ФИФА, УЕФА, RFEF, ретроградный Меркурий, и Россия.» - вот полный список.
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