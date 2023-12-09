Анчелотти сообщил, что Винисиус и Камавинга могут вернуться к тренировкам с «Реалом» к концу зимней паузы в Ла Лиге

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти рассказал о состоянии Винисиуса и Эдуардо Камавинга.

Оба игрока травмированы.

«Винисиусу и Камавинга придется подождать до 2024 года, но я думаю, что они будут готовы тренироваться с нами к концу паузы в Ла Лиге», – сказал тренер «Реала».

Мадридский клуб уйдет на зимний перерыв 21 декабря после матча с «Алавесом». Первый матч в 2024 году будет 3 января – против «Мальорки».

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4 комментария
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здорово!!
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Будем верить в лучшее 🙏
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Отличные новости, постепенно все вернутся в строй перед самым важным отрезком сезона, это обнадеживает.
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