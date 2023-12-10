Шунин обошел Яшина по матчам за «Динамо». Вратарь проводит 359-ю игру
Антон Шунин обошел Льва Яшина по матчам за «Динамо».
Шунин с первых минут вышел на встречу 18‑го тура Мир РПЛ с «Факелом».
36‑летний вратарь проводит 359-ю игру в составе «Динамо», у Яшина – 358 матчей.
Больше матчей, чем Шунин, за столичную команду провели только защитники Александр Маховиков (363) и Александр Новиков (395).
Шунин выступает за «Динамо» с 2007 года.
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Однако, стоит отметить, что сравнивать вратарей разных эпох может быть сложно из-за контекста времени, стиля игры, условий и многих других факторов. Оба вратаря имеют свои уникальные качества и оставили свой след в истории футбола.