Шунин обошел Яшина по матчам за «Динамо». Вратарь проводит 359-ю игру

Антон Шунин обошел Льва Яшина по матчам за «Динамо».

Шунин с первых минут вышел на встречу 18‑го тура Мир с « ».

36‑летний вратарь проводит 359-ю игру в составе «Динамо», у – 358 матчей.

Больше матчей, чем Шунин, за столичную команду провели только защитники (363) и Александр Новиков (395).

Шунин выступает за « » с 2007 года.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!