Шунин обошел Яшина по матчам за «Динамо». Вратарь проводит 359-ю игру

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва Антон Шунин Факел Александр Новиков Александр Маховиков Футбол

Антон Шунин обошел Льва Яшина по матчам за «Динамо».

Шунин с первых минут вышел на встречу 18‑го тура Мир РПЛ с «Факелом».

36‑летний вратарь проводит 359-ю игру в составе «Динамо», у Яшина – 358 матчей.

Больше матчей, чем Шунин, за столичную команду провели только защитники Александр Маховиков (363) и Александр Новиков (395).

Шунин выступает за «Динамо» с 2007 года. 

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12 комментариев
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Сильно👏👏👏
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Респект Антону, даже когда в пердив опустились, остался предан клубу!
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Впечатляет 👏
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Поздравляем Антона. Главное, чтобы Шунин в гонке за клубным рекордом не стал Овечкиным последнего сезона.
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Количество не всегда переходит в качество.
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Ответ Артем Филиппов
Это интересное достижение для Антона Шунина, так как Динамо Москва - клуб с богатой историей, а обойти в количестве матчей в составе этой команды вратаря, каким был Яшин, - это замечательное достижение. Это свидетельствует о постоянстве и вкладе Шунина в клубную историю. Однако, стоит отметить, что сравнивать вратарей разных эпох может быть сложно из-за контекста времени, стиля игры, условий и многих других факторов. Оба вратаря имеют свои уникальные качества и оставили свой след в истории футбола.
Увы, но Шунин в составе так как всех все устраивает. Может и в фнл играть, и в топы не уйдёт.
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Это интересное достижение для Антона Шунина, так как Динамо Москва - клуб с богатой историей, а обойти в количестве матчей в составе этой команды вратаря, каким был Яшин, - это замечательное достижение. Это свидетельствует о постоянстве и вкладе Шунина в клубную историю.

Однако, стоит отметить, что сравнивать вратарей разных эпох может быть сложно из-за контекста времени, стиля игры, условий и многих других факторов. Оба вратаря имеют свои уникальные качества и оставили свой след в истории футбола.
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как ему не стыдно вообще!
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Надеюсь последний рекорд. Потому что с этим кипером, дважды брали бронзу, но Антон был на лавке. Прощай легенда))) Надеюсь последняя игра, верните Лещука! Именно его заслуга, что идем на третьем месте.
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