Шунин догнал Яшина по матчам за «Динамо» – по 358. Больше только у Новикова и Маховикова

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Лев Яшин Динамо Москва Антон Шунин Александр Новиков Александр Маховиков Матч ТВ Футбол

Антон Шунин догнал Льва Яшина по числу матчей за «Динамо».

Московский клуб играет с «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, второй тайм). 

Для Шунина этот матч стал 358-м в составе «Динамо». Антон сравнялся по этому показателю с бывшим голкипером бело-голубых Львом Яшиным – они делят третье место.

Больше матчей за «Динамо» провели только защитники Александр Маховиков (363) и Александр Новиков (395).

Яшин играл за «Динамо» с 1950 по 1970 год. Шунин выступает за бело‑голубых с 2007 года. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит». 

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15 комментариев
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дима кушов
И давно обогнал по пропущенным голам
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Циник Петербургский
Ответ дима кушов
И давно обогнал по пропущенным голам
Шунин один играть выходил или вся остальная команда при пропущенных голах на поле была? ;)
Кто бы что ни говорил, но если разные тренеры Динамо ставили играть именно Шунина, наверное, у них были на то основания - он был лучше остальных вратарей Динамо в тот момент.

Так что я считаю, что его надо от души поздравить с этим его достижением!
+28
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+24
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Valik Slovo
Ответ дима кушов
И давно обогнал по пропущенным голам
Шунин это китайская версия Акинфеева)
+11
-4
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Mixos Demid
Дядя Фёдор!!!
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Vinsente!
Открыл страничку Яшина... Удивился.
Рост -185см, вес - 82кг

Википедия (надеюсь правда):
Клубная карьера
1950—1970 Динамо (Москва) 326(матчи) (−253 (пропущенные голы))
Национальная сборная
1954—1970 СССР 74 (−70)
1956 СССР (олимп.) 6 (−3)

326 матчей за 20 лет, даже если сделать поправку на начало карьеры и травмы, меньше 17 за год?!?!?
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maitrea
Еще 40 матчей - 2 сезона основным и обгонит всех. Шунин - легенда))
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дима кушов
Ответ Циник Петербургский
Шунин один играть выходил или вся остальная команда при пропущенных голах на поле была? ;) Кто бы что ни говорил, но если разные тренеры Динамо ставили играть именно Шунина, наверное, у них были на то основания - он был лучше остальных вратарей Динамо в тот момент. Так что я считаю, что его надо от души поздравить с этим его достижением!
🍷
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OldRedWhite
Ексель-моксель !
Александр Маховиков - лихие 70-е !
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Санитар-волк
По матчам-то догнал...
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Nikolay Stavrogin
Помню читал в журнале лет 15 назад, как Шунина сравнивали с Нойером по статистике, который тогда пылил за Шальке.
А Акинфеев по сравнению с обоими вообще был небожителем)
Правда Нойер теперь мировая величина, а остальные региональные
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Дмитрий Новиков
Ответ Valik Slovo
Шунин это китайская версия Акинфеева)
Швы не ровные?)
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Vinsente!
Ответ Vinsente!
Открыл страничку Яшина... Удивился. Рост -185см, вес - 82кг Википедия (надеюсь правда): Клубная карьера 1950—1970 Динамо (Москва) 326(матчи) (−253 (пропущенные голы)) Национальная сборная 1954—1970 СССР 74 (−70) 1956 СССР (олимп.) 6 (−3) 326 матчей за 20 лет, даже если сделать поправку на начало карьеры и травмы, меньше 17 за год?!?!?
Будет интересно почитайте:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-club2-4
Судя по всему стиль либеро придмал не Нойер, а Яшин
Измываться над пеналтистом не Дудек, а Яшин
И кто помнит Маслаченко, оказывается был дублером Яшина.
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