Шунин догнал Яшина по матчам за «Динамо» – по 358. Больше только у Новикова и Маховикова

Антон Шунин догнал Льва Яшина по числу матчей за «Динамо».

Московский клуб играет с « » в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, второй тайм).

Для Шунина этот матч стал 358-м в составе «Динамо». Антон сравнялся по этому показателю с бывшим голкипером бело-голубых Львом Яшиным – они делят третье место.

Больше матчей за «Динамо» провели только защитники (363) и (395).

Яшин играл за « » с 1950 по 1970 год. Шунин выступает за бело‑голубых с 2007 года.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит».

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