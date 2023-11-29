Шунин догнал Яшина по матчам за «Динамо» – по 358. Больше только у Новикова и Маховикова
Антон Шунин догнал Льва Яшина по числу матчей за «Динамо».
Московский клуб играет с «Зенитом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, второй тайм).
Для Шунина этот матч стал 358-м в составе «Динамо». Антон сравнялся по этому показателю с бывшим голкипером бело-голубых Львом Яшиным – они делят третье место.
Больше матчей за «Динамо» провели только защитники Александр Маховиков (363) и Александр Новиков (395).
Яшин играл за «Динамо» с 1950 по 1970 год. Шунин выступает за бело‑голубых с 2007 года.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит».
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Кто бы что ни говорил, но если разные тренеры Динамо ставили играть именно Шунина, наверное, у них были на то основания - он был лучше остальных вратарей Динамо в тот момент.
Так что я считаю, что его надо от души поздравить с этим его достижением!
Рост -185см, вес - 82кг
Википедия (надеюсь правда):
Клубная карьера
1950—1970 Динамо (Москва) 326(матчи) (−253 (пропущенные голы))
Национальная сборная
1954—1970 СССР 74 (−70)
1956 СССР (олимп.) 6 (−3)
326 матчей за 20 лет, даже если сделать поправку на начало карьеры и травмы, меньше 17 за год?!?!?
Александр Маховиков - лихие 70-е !
А Акинфеев по сравнению с обоими вообще был небожителем)
Правда Нойер теперь мировая величина, а остальные региональные
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-club2-4
Судя по всему стиль либеро придмал не Нойер, а Яшин
Измываться над пеналтистом не Дудек, а Яшин
И кто помнит Маслаченко, оказывается был дублером Яшина.