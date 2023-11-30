Шунин о Яшине: «Хотелось бы, чтобы я таким стал, но уже, наверное, не получится. Разные моменты есть, почему я не могу стать таким великим»

Теги премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва Антон Шунин ТАСС Футбол

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался про Льва Яшина.

Шунин сыграл в составе «Динамо» в матче Фонбет Кубка России против «Зенита» (1:0).

Это 358-й матч вратаря в составе «Динамо». Антон сравнялся по этому показателю с бывшим голкипером бело-голубых Львом Яшиным – они делят третье место. Больше матчей за «Динамо» провели только защитники Александр Маховиков (363) и Александр Новиков (395).

«Мне, конечно, очень приятно, что я сравнялся с Львом Ивановичем Яшиным, величайшим вратарем всех времен.

Когда-то я просто мечтал выйти на футбольное поле, а сегодня уже сыграл достаточно огромное количество матчей за свой любимый клуб.

Я очень благодарен клубу за то, что мне дается возможность играть.

Я, конечно, каждый матч и тренировку отдаюсь на максимум, чтобы прогрессировать, не останавливаться, помогать команде.

Надеюсь, что дальше будет больше, будут еще матчи, на сегодняшний день я очень рад, что смог сыграть столько же матчей, сколько сыграл в свое время Лев Иванович Яшин.

Я не хотел бы сравнивать себя с Львом Ивановичем Яшиным, в плане сыгранных матчей – да, но в плане всего остального, конечно, он является величайшим вратарем.

Хотелось бы, чтобы я когда-нибудь таким стал, но уже, наверное, этого не получится.

Плюс много разных моментов есть, почему я не могу стать таким великим, как он. Поэтому классно, что сыграл столько же матчей, будем двигаться дальше», – сказал вратарь «Динамо».

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18 комментариев
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Мальчик, тебе 36 годиков и ты даже кепки Яшина не стоишь.
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Лев Иванович Яшин- великий спортсмен и по своей исторической величине сопоставим с Ю.А. Гагариным или Г.К Жуковым.
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Наверное 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Антон, оставайся самим собой. Были у тебя и взлеты и не очень удачные матчи . Тем ни менее спасибо за 17 сезонов в Динамо .
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Шунин, твой удел это за шиворот пускать и других дураков ☝🏼
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Скромнее будь.
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«разные моментОВ есть» … sports, у вас копирайтеры и корректоры есть? Можете мне на вычитку кидать новости, бесплатно проверю)
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Ответ Spartakus1984
Шунин не уровень для такого клуба как Динамо,не поймуMпочему его столько лет держат основным вратарем?
По молодости очень достойно играл . Семейная неудача надломила его, мне кажется так. После этого потерял уверенность. Для него , как для любого человека был важен крепкий тыл, как у Акинфеева .
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Ответ Эндрю81
Любитель помахать ладошками и поорать на защитников заговорил о величии...
Явно вы человек далекий от футбола . Задача голкипера с раннего детства руководить обороной. Еще в ДЮСШ молодых мальчишек учат дирижировать и ругают , если они этого не делают . Немой голкипер -это не голкипер.
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Хороший вратарь по меркам РПЛ,что за негатив?Никогда не замечал за ним чего-то плохого,успехов Антоха,так держать, ты и так многого достиг.
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