Шунин о Яшине: «Хотелось бы, чтобы я таким стал, но уже, наверное, не получится. Разные моменты есть, почему я не могу стать таким великим»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался про Льва Яшина.

Шунин сыграл в составе «Динамо» в матче Фонбет Кубка России против «Зенита» (1:0).

Это 358-й матч вратаря в составе «Динамо». Антон сравнялся по этому показателю с бывшим голкипером бело-голубых Львом Яшиным – они делят третье место. Больше матчей за «Динамо» провели только защитники Александр Маховиков (363) и Александр Новиков (395).

«Мне, конечно, очень приятно, что я сравнялся с Львом Ивановичем Яшиным, величайшим вратарем всех времен.

Когда-то я просто мечтал выйти на футбольное поле, а сегодня уже сыграл достаточно огромное количество матчей за свой любимый клуб.

Я очень благодарен клубу за то, что мне дается возможность играть.

Я, конечно, каждый матч и тренировку отдаюсь на максимум, чтобы прогрессировать, не останавливаться, помогать команде.

Надеюсь, что дальше будет больше, будут еще матчи, на сегодняшний день я очень рад, что смог сыграть столько же матчей, сколько сыграл в свое время Лев Иванович Яшин.

Я не хотел бы сравнивать себя с Львом Ивановичем Яшиным, в плане сыгранных матчей – да, но в плане всего остального, конечно, он является величайшим вратарем.

Хотелось бы, чтобы я когда-нибудь таким стал, но уже, наверное, этого не получится.

Плюс много разных моментов есть, почему я не могу стать таким великим, как он. Поэтому классно, что сыграл столько же матчей, будем двигаться дальше», – сказал вратарь «Динамо».

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