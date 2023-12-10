«Эмпайр-стейт-билдинг» в Нью-Йорке подсветили голубым в честь требла «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Эмпайр-стейт-билдинг» в Нью-Йорке подсветили в честь требла «Манчестер Сити».

Известный 102-этажный небоскреб, расположенный в Нью-Йорке на острове Манхэттен, подсветили голубым цветом в честь английского клуба.

С 1964 году на башне «Эмпайр-стейт-билдинг» установлена система прожекторного освещения, чтобы подсвечивать верхушку в цветовой гамме, соответствующей каким-либо событиям, памятным датам или праздникам.

Сейчас проходит тур трофеев «Манчестер Сити», связанный с треблом. В прошлом сезоне «горожане» выиграли чемпионат Премьер-лиги, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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10 комментариев
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Прикольно) а почему не в синий в честь победы Лестера в АПЛ? Как раз вовремя было бы
+18
0
+18
Главное вовремя)
+14
-2
+12
сборная Эстонии прибыла на ЧМ…
+9
-2
+7
Ответ S.Laposter
Прикольно) а почему не в синий в честь победы Лестера в АПЛ? Как раз вовремя было бы
Ну так у них разница во времени с Манчестером… Таких очевидных вещей не понимаете.
+3
0
+3
Если Лутон сегодня победит то это будет мем на века
+1
0
+1
А фото приложить нельзя? Тоже авторские права как в обзорах?
+1
0
+1
Ну и?
0
0
0
синдром эстонца...
0
0
0
Ну хоть не в честь великой перемоги Неньки
0
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А потом Нью Йорк признали столицей Эстонии
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