«Эмпайр-стейт-билдинг» в Нью-Йорке подсветили голубым в честь требла «Ман Сити»

«Эмпайр-стейт-билдинг» в Нью-Йорке подсветили в честь требла «Манчестер Сити».

Известный 102-этажный небоскреб, расположенный в Нью-Йорке на острове Манхэттен, подсветили голубым цветом в честь английского клуба.

С 1964 году на башне «Эмпайр-стейт-билдинг» установлена система прожекторного освещения, чтобы подсвечивать верхушку в цветовой гамме, соответствующей каким-либо событиям, памятным датам или праздникам.

Сейчас проходит тур трофеев « », связанный с треблом. В прошлом сезоне «горожане» выиграли чемпионат Премьер-лиги, и .

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