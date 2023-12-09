Унаи Эмери: «Поразительно, что «Вилла» провела сухие матчи против «Арсенала» и «Сити». Хотим быть в топ-8»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Унаи Эмери Футбол

Унаи Эмери доволен минимальными победами над «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

«Чувствую себя очень, очень хорошо, я счастлив. Мы на одной волне с болельщиками, и эта позитивная энергия нам передается. Сегодня нам это было необходимо, потому что мы были уставшими после матча в среду.

Мы хорошо боролись и выстроили надежную оборону. Мы говорили о том, что необходимо провести против «Сити» и «Арсенала» сухие матчи, и поразительно, что нам это удалось. Сегодня мы играли глубже, чем хотели, но нужно было бороться – и мы боролись.

Мы хотим быть в первой восьмерке, но этого многие хотят. Мы будем биться за то, чтобы входить в эту группу», – сказал главный тренер «Астон Виллы».

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39 комментариев
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Он мне Раньери напоминает, который весь чемпионский сезон рассказывал, что цель Лестера - остаться в премьер-лиге))
+79
-4
+75
К.Раньери без малого 8 лет назад:
«Теперь у „Лестера“ 40 очков, мы выполнили цель на сезон. Игроки заслужили шампанское».
+31
0
+31
Ответ Максим Столбов
Скромничает чертяга. В тройку попадет по итогам сезона.
Топ 3 все таки очень сложно
Не вижу кого из Ливерпуля, мс и арсенала можно подвинуть на длинной дистанции, а вот топ 4 почему бы и нет)
+29
-1
+28
Ответ Кокич
К.Раньери без малого 8 лет назад: «Теперь у „Лестера“ 40 очков, мы выполнили цель на сезон. Игроки заслужили шампанское».
Даже не верится, что это было 8 лет назад. Я тот сезон помню буквально как будто вчера это было всё
+16
0
+16
В топ 8 точно будут, если так же продолжат , могут и в топ 4 войти .
+14
-2
+12
"Нам нужно 40 очков © ". Остальное история
+12
-2
+10
Ответ Эркинбек Апаканов
В топ 8 точно будут, если так же продолжат , могут и в топ 4 войти .
а если все матчи выиграют, то могут за 1 место побороться

а если все проиграют, будут в самом низу
+14
-5
+9
Ответ Po onhyck Regards
Если такую форму смогут держать то в топ 4 вполне можно попасть.
В такой форме они могут и выиграть. Вынести МС и задушить Арсенал - это заявка.
+6
0
+6
Ответ Максим Столбов
Скромничает чертяга. В тройку попадет по итогам сезона.
Ты не так понял, в 8-ку лучших клубов из топ-5 чемпионатов)
+6
0
+6
Ответ Николай Бойко
Он мне Раньери напоминает, который весь чемпионский сезон рассказывал, что цель Лестера - остаться в премьер-лиге))
40 очков и пицца)
+4
0
+4
Кто-то тренер месяца, а кто-то уверенно и очень неожиданно борется за чемпионство АПЛ с далеко не самой звездной командой. Эмери, не подведи.
+3
0
+3
Скромничает чертяга. В тройку попадет по итогам сезона.
+6
-3
+3
Ответ Максим Столбов
Скромничает чертяга. В тройку попадет по итогам сезона.
дай бог, но сомневаюсь, сити просто разорвет всех за топ 3
+4
-1
+3
Ровно год назад тут комментаторы писали что у Аргентины слабый вратарь из Английского середняка )))
+2
0
+2
Эмери на данный момент в большом порядке. И очень удивляет
+3
-1
+2
Как же Унаи хорош в середняках!
+1
0
+1
Ответ Street Fighter
Даже не верится, что это было 8 лет назад. Я тот сезон помню буквально как будто вчера это было всё
Самый крутой сезон в АПЛ.
А празднование игроков Лестера у кого-то на квартире - это вишенка на торте
+1
0
+1
+5/+8 очков к пятому месту, хороший запас при стабильности чтобы быть в топ-4
+1
0
+1
«АВ» в топ-5 вполне по силам закончить. 5-е место, скорее всего, даст путевку в ЛЧ по новым правилам (две дополнительных путевки в ЛЧ 5-м командам стран, набравшим больше всего евроочков за сезон)
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топ 4 было, топ 6 ни так давно стало, сейчас топ 8, такими темпами будет топ 17, трое отличившихся в шип )
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Вилла в 4-ке будет
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Ответ alexmixer9
Топ 3 все таки очень сложно Не вижу кого из Ливерпуля, мс и арсенала можно подвинуть на длинной дистанции, а вот топ 4 почему бы и нет)
Примерно любого могут, были же таблицы прошлого сезона, что после назначения в Виллу он по очкам в топ2
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Действительно, поразительно, сегодня просто люто пёрло.
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вот оно мышление тренеришки..то ли дело Тен Хаг "о борьбе за чемпионство пока говорить рано"
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С такой игрой в ЛЧ точно будут.
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Если такую форму смогут держать то в топ 4 вполне можно попасть.
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Ответ LaffyTaffy
Самый крутой сезон в АПЛ. А празднование игроков Лестера у кого-то на квартире - это вишенка на торте
Я серьезно помню это так, как будто это буквально вот-вот было. А выясняется, что почти десятилетие прошло. Как так?!
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Ответ LaffyTaffy
Самый крутой сезон в АПЛ. А празднование игроков Лестера у кого-то на квартире - это вишенка на торте
Jamie Vardy
Having a party
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Ответ Football Forever
Вилла в 4-ке будет
Откуда вы такие прогнозисты беретесь, когда у команды очевидно хорошая серия?)
До сезона бы такое сказал?
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Ответ LaffyTaffy
Откуда вы такие прогнозисты беретесь, когда у команды очевидно хорошая серия?) До сезона бы такое сказал?
Вполне, но скорее про топ-6 речь шла. В любом случае это не такая уж сенсация
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