Унаи Эмери: «Поразительно, что «Вилла» провела сухие матчи против «Арсенала» и «Сити». Хотим быть в топ-8»

Унаи Эмери доволен минимальными победами над «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

«Чувствую себя очень, очень хорошо, я счастлив. Мы на одной волне с болельщиками, и эта позитивная энергия нам передается. Сегодня нам это было необходимо, потому что мы были уставшими после матча в среду.

Мы хорошо боролись и выстроили надежную оборону. Мы говорили о том, что необходимо провести против « » и « » сухие матчи, и поразительно, что нам это удалось. Сегодня мы играли глубже, чем хотели, но нужно было бороться – и мы боролись.

Мы хотим быть в первой восьмерке, но этого многие хотят. Мы будем биться за то, чтобы входить в эту группу», – сказал главный тренер « ».

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