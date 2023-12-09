Унаи Эмери: «Поразительно, что «Вилла» провела сухие матчи против «Арсенала» и «Сити». Хотим быть в топ-8»
Унаи Эмери доволен минимальными победами над «Арсеналом» и «Манчестер Сити».
«Чувствую себя очень, очень хорошо, я счастлив. Мы на одной волне с болельщиками, и эта позитивная энергия нам передается. Сегодня нам это было необходимо, потому что мы были уставшими после матча в среду.
Мы хорошо боролись и выстроили надежную оборону. Мы говорили о том, что необходимо провести против «Сити» и «Арсенала» сухие матчи, и поразительно, что нам это удалось. Сегодня мы играли глубже, чем хотели, но нужно было бороться – и мы боролись.
Мы хотим быть в первой восьмерке, но этого многие хотят. Мы будем биться за то, чтобы входить в эту группу», – сказал главный тренер «Астон Виллы».
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«Теперь у „Лестера“ 40 очков, мы выполнили цель на сезон. Игроки заслужили шампанское».
Не вижу кого из Ливерпуля, мс и арсенала можно подвинуть на длинной дистанции, а вот топ 4 почему бы и нет)
а если все проиграют, будут в самом низу
А празднование игроков Лестера у кого-то на квартире - это вишенка на торте
Having a party
До сезона бы такое сказал?