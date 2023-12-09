Салах забил 150-й гол в АПЛ и делит с Оуэном 10-е место в списке бомбардиров в истории АПЛ. У Мо 200-й мяч за «Ливерпуль»

Мохамед Салах забил 200-й гол за «Ливерпуль» и 150-й в АПЛ.

31-летний вингер «красных» и сборной Египта поразил ворота « » в матче 16-го тура Премьер-лиги (2:1).

Салах стал лишь пятым игроком в истории « », забившим 200 голов за клуб.

В рамках АПЛ Мохамед забил 150-й гол и вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории, догнав .

опережают (162), (163), (175), (177), (184), (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!