Салах забил 150-й гол в АПЛ и делит с Оуэном 10-е место в списке бомбардиров в истории АПЛ. У Мо 200-й мяч за «Ливерпуль»
Мохамед Салах забил 200-й гол за «Ливерпуль» и 150-й в АПЛ.
31-летний вингер «красных» и сборной Египта поразил ворота «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура Премьер-лиги (2:1).
Салах стал лишь пятым игроком в истории «Ливерпуля», забившим 200 голов за клуб.
В рамках АПЛ Мохамед забил 150-й гол и вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории, догнав Майкла Оуэна.
Салаха опережают Джермейн Дефо (162), Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).
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