Салах забил 150-й гол в АПЛ и делит с Оуэном 10-е место в списке бомбардиров в истории АПЛ. У Мо 200-й мяч за «Ливерпуль»

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Мохамед Салах забил 200-й гол за «Ливерпуль» и 150-й в АПЛ.

31-летний вингер «красных» и сборной Египта поразил ворота «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура Премьер-лиги (2:1).

Салах стал лишь пятым игроком в истории «Ливерпуля», забившим 200 голов за клуб.

В рамках АПЛ Мохамед забил 150-й гол и вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории, догнав Майкла Оуэна.

Салаха опережают Джермейн Дефо (162), Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

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23 комментария
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Лэмпард, конечно, - феноменальный футболист. Не будучи форвардом стать лучшим бомбардиром в истории Челси и одним из лучших в истории лиги.
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Монстр!
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Ответ Алексей Богородицкий
Монстр!
это скорее Оуэн был монстром - в молодом возрасте колотил голы в таком количестве
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Лишь 5 игроком)) Как будто в каждом клубе есть по 20 игроков в истории, с таким количеством голов)
7 голевых еще в сезоне, и скольких голевых его лишил Дарвин, страшно представить.
+9
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Ширер выглядит недосягаемым. Хотя понаблюдаем как у Холланда пойдёт в ближайшие 5 лет. Если не окажется травматиком или не свалит в Реал, то шансы есть.
+11
-3
+8
Ответ Stewart D.
это скорее Оуэн был монстром - в молодом возрасте колотил голы в таком количестве
Оуэн цф был, Салах вингер, он и лэмпард единственные в топе бомбардиров, которые ге играют цф.
+3
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+2
Легенда
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Ответ Крок
Реал Мадрид всегда был выше Сити априори , и будет дальше , я сам болею за Ливерпуль, АПЛ люблю, но спорить с тем что Реал обходит по величине многие гранды АПЛ если не всех , это глупо
А я фанат ЦСКА...и немного топлю за МЮ и Ливер. Но уходить из АПЛ в Ла лигу просто не вижу смысла, в плане конкуренции и уровня игры
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Ответ Сергей Лимонников
куда уж выше АПЛ?
Реал Мадрид всегда был выше Сити априори , и будет дальше , я сам болею за Ливерпуль, АПЛ люблю, но спорить с тем что Реал обходит по величине многие гранды АПЛ если не всех , это глупо
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Ответ Гномович!
Кто из них выиграл Золотую бутсу?
Анри, гуглится же за полминуты
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Ответ Сергей Лимонников
куда уж выше АПЛ?
Ты считаешь АПЛ высшей лигой? Вот как на людей пиар действует
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Ответ Крок
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куда уж выше АПЛ?
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Всё равно Иан Раш круче всех!
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Думаю на 4-е место в АПЛ при стечении лучших обстоятельств выйти по силам
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Ширер, Руни и многие другие - англичане, которые почти всю карьеру провели в АПЛ. Из иностранцев выше только Агэуро и Анри - эти двое вообще космический уровень. Хотя Салах и недалеко
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Олонец. Надеюсь еще 15-20 за сезон сделает. До лета ещё далеко.
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Молодец Саллах. не всем дано войти в 10-ку лучших бомбардиров АПЛ из тех, кто играл в Англии.
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Лемпард это просто космос хотя он АПЗ
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Догнать и обогнать в этом сезоне Анри😅
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